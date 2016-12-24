«На стройплощадках проводил больше времени, чем в рабочем кабинете»

Глава Мордовии призвал строителей работать быстро и качественно

В пятницу в Музыкальном театре имени И.М. Яушева прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. Собравшихся в зале представителей трудовых коллективов и ветеранов отрасли поздравили все без исключения первые лица республики - Глава РМ Владимир Волков, Председатель Госcобрания Владимир Чибиркин, премьер-министр Владимир Сушков, мэр Саранска Петр Тултаев.

Подобное внимание к труду строителей легко объяснимо. Ведь все последнее десятилетие стало для Мордовии настоящим строительным марафоном. «Сначала мы активно возводили и оснащали объекты Тысячелетия. Затем огромные силы, значительно превышающие задействованные на юбилейных объектах, были направлены на подготовку к чемпионату мира по футболу, - отметил во вступительном слове руководитель региона. - Никогда прежде республика не получала таких возможностей для развития, мощнейшего рывка вперед! Вместе мы реализовали беспрецедентную созидательную программу, а сама отрасль стала драйвером комплексного развития всего региона».

Озвученные далее итоги работы отрасли, в сущности, подтвердили сказанное. Только за последние пять лет объем работ вырос в два с лишним раза, достигнув отметки в 134 миллиарда рублей. Создано почти 1,5 тысячи рабочих мест, средняя зарплата увеличилась на 60 процентов (с 16 до 26 тысяч рублей).

За это время в строй сдано около 7 тысяч зданий, а также 500 километров новых автодорог. В их числе магистрали, напрямую соединившие Светотехстрой и Химмаш с Юго-Западом, а также обход г. Саранска.

Кроме того, на четверть, или до 1,75 млн квадратных метров, возросли объемы введенного в эксплуатацию жилья. Так, в столице республики появился целый массив «Юбилейный», располагающий самой современной инфраструктурой.

И, конечно же, значительные силы были задействованы при возведении объектов мундиаля. Подсчеты показали, что более чем на 50 стройках трудились 200 организаций - а это без малого 10 тысяч человек.

Впрочем, и в ближайшие годы строителям явно не придется сидеть сложа руки. В течение шести лет в полтора раза должны увеличиться темпы возведения жилья в стране - именно такую задачу поставил Президент России. Применительно к Мордовии это означает, что до 2024 года необходимо построить еще свыше 2,5 млн кв. метров, из которых 333 тысячи - в текущем году.

«Динамика января - июня свидетельствует, что текущие планы, скорее всего, удастся реализовать, - констатировал Владимир Волков. - Ведь 180 тысяч «квадратов» уже готовы. Другое дело, что всего через несколько лет нам предстоит преодолеть 500-тысячный рубеж. А этого можно достичь только путем участия в различных государственных программах, внедряя современные технологии и улучшая внутриотраслевое взаимодействие».

Огромный потенциал заложен, в частности, в национальном проекте «Жилье и городская среда», а также в региональной программе льготной ипотеки (участниками которой, к слову, уже стали 4 тысячи человек). Достаточно сказать, что в числе основных направлений федеральной поддержки фигурирует оказание содействия при прокладке инженерных сетей, что снизит стоимость жилья и позволит обустраивать целые кварталы.

В Мордовии, что характерно, есть конкретные примеры комплексной застройки. В прошлом году ипотечная схема очень активно применялась в «Юбилейном». Во многом благодаря ей удалось построить 37 домов в первом, втором и пятом микрорайонах. Еще на 17 объектах работы продолжаются. Теперь на очереди третий и четвертый микрорайоны, где сейчас идет инженерная подготовка территорий. Всего там будут находиться 31 жилой дом, 2 детских сада и школа на 1450 ученических мест.

Дорожникам, в свою очередь, есть смысл оперативно включиться в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Ведь в республике в ближайшие шесть лет планируется отремонтировать не менее 1,5 тыс. километров магистралей и реализовать ряд крупных проектов типа обхода г. Рузаевка или трассы Светотехстрой - Химмаш в Саранске.

Еще одной «точкой роста» отрасли могут стать объекты соцкультбыта, коих и сегодня возводится немало. Среди них - поликлиника онкодиспансера, детская поликлиника на Химмаше, хирургический корпус детской больницы, два детских сада, школы в Рузаевке, Краснослободске, поселке Умет и на улице Солнечной в республиканской столице. Причем до 2024 года данный список пополнится еще 7 общеобразовательными учреждениями и 9 - дошкольными, плюс - множеством фельдшерско-акушерских пунктов.

Наконец, строителям предстоит немало потрудиться на объектах промышленной инфраструктуры. Благо бизнес заинтересован в расширении производства. К примеру, на «Сарансккабель-Оптике» скоро откроется цех по изготовлению трубок из алюминиевого сплава и кабелей связи нового поколения. Крупные животноводческие комплексы должны появиться в районах республики, в том числе два свиноводческих (на 100 тыс. голов каждый) и четыре молочных.

В праздничный день многие работники строительной отрасли получили награды. Первыми обладателями учрежденных недавно знаков отличия «За самоотверженный труд» стали экскаваторщики Олег Матвеев и Владимир Рыбаков. Медаль «За заслуги перед Мордовией» вручена монтажнику Виктору Попелышеву. А вот Председатель Правительства РМ Владимир Сушков и Глава Саранска Петр Тултаев теперь являются кавалерами республиканского ордена Славы II степени.