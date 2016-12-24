Стань участником «Русской цивилизации»!

Федеральное агентство по делам национальностей проводит II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Миссия конкурса - понять и передать, что представляет собой «Русская цивилизация» сегодня. Впервые конкурс прошел в прошлом году, в нем приняли участие 1800 человек, на суд жюри в различных номинациях представлено порядка 10000 фотографий, причем участниками были жители не только России, но и США, Чили, Италии, Эфиопии, Испании, ЮАР…

Конкурс проводится по нескольким номинациям:

1. Уникальная природа. Присылайте пейзажные фотографии, демонстрирующие уникальные виды, красоту русской природы, неизведанные путешественниками уголки, дикую природу России (леса, реки, озера, горы, луга и др.). На фотографиях могут быть запечатлены в том числе животные, птицы.

2. Лица и поколения. Сюда входят фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит (внешне) и раскрывающие русский характер, самобытность и загадочность человеческой души.

3. Традиции большой страны. Работы этой категории (репортажные фотографии) раскрывают многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий свое наследие: традиции, обычаи и многовековую связь поколений (национальные праздники, свадьбы, старинные обряды).

4. Архитектура и скульптура. Фотографии должны демонстрировать уникальность как памятников искусства, хранящих в себе множество народных традиций и рассказывающих о зарождении русского зодчества, так и современных архитектурных сооружений, воссоздающих элементы древней русской культуры и отражающих национальные особенности (уникальные здания, скульптура, настенная живопись, резной палисад и др.).

5. Народное творчество. Фотоработы должны показывать изготовление изделий декоративно-прикладного творчества и сами изделия (предметы) мастеров, отражающие национальные мотивы и образы того или иного народа, эстетические идеалы, верования, особенности бытового уклада, которые до сих пор сохранились неизменными и передаются из поколения в поколение. Например, дымковская глиняная игрушка, гжельская керамика, вологодские кружева, городецкие росписи по дереву, лаковые миниатюры Палеха, Хохломы, жостовские подносы и др.

Каждый участник может предоставить от 1 до 5 фотографий в каждой из 5 номинаций (в общей сложности одним человеком может быть размещено не более 25 изображений). К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2015 года.

Участвовать могут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола, места жительства и рода занятий. Прием работ завершится 9 сентября! Награждение победителей пройдет в конце сентября в Москве. Подробности можно узнать на сайте www.ruscivilization.ru.