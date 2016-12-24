Агата Муцениеце: «Мне бы хотелось, чтобы наши дети считали нас супергероями!»

Кинокомпании «Амедиа Продакшн» и «IKa film» снимают 10-серийный фильм «Проспекты», который будет показан в новом телесезоне на НТВ. Главные роли в остросюжетной драме исполнят супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Нежное романтическое чувство коснется и их героев - бывшего спецназовца ГРУ Юрия Шатохина и журналистку Катю Макарову.

Мы поговорили с Агатой о семье, переезде в новую квартиру и, конечно же, о совместных съемках с супругом.

- Агата, в «Проспектах» у вас совсем другая прическа, чем обычно, и ваша героиня носит очки. Вы сами придумали этот образ - или вам его предложили художники?

- Что касается прически, то именно такой мою героиню Катю увидел режиссер сериала Давид Ткебучава. Он почему-то решил, что журналистка должна выглядеть именно так. Давид где-то увидел фотографию, на которой у меня была подобная прическа, и она ему очень понравилась. Слегка небрежная укладка, в которой в то же время есть некая сексуальность. И героиня может собрать волосы в пучок - и сразу превратиться в деловую женщину. Кстати, я и сама заметила, что ощущаю себя иначе с этой прической. Ее все время хочется поправлять: волосы падают на глаза - и это меняет манеру ведения разговора. А вот подходящую оправу очков мы долго выбирали с художниками по костюмам, пока я не вспомнила, что у меня есть подходящие очки с круглыми стеклами. И мы решили купить похожие для моей героини.

- Вы играете журналистку. К представителям нашей профессии ваши коллеги-актеры относятся по-разному. Кто-то категорически не дает интервью и не идет на контакт с прессой, а кого-то, как говорится, хлебом не корми - ради самопиара готовы на все. А вы какие черты журналистов передали своей Кате?

- Совсем недавно я неожиданно для себя посмотрела американский сериал «Карточный домик». Там в первом сезоне есть журналистка, она одна из основных героинь. Мне очень понравилось ее желание докопаться до правды любой ценой, как бы опасно это ни было. Иногда ей приходится идти против кого-то, серьезно рисковать, но это ее не останавливает. И мне кажется, это очень важная черта для настоящего журналиста. Я старалась, чтобы моя Катя получилась такой же.

- В «Проспектах» много сцен снималось в клубе единоборств. А вам приходилось применять приемы, драться в кадре?

- К сожалению, нет, физическую силу мне применять не пришлось… (Улыбается.) Хотя я бы этого очень хотела: с радостью сыграла бы пацанку, подралась с кем-нибудь в кадре... Но мне почему-то предлагают в основном романтичные роли - уж не знаю почему… Я вообще всегда мечтала сыграть какого-нибудь супергероя - человека, обладающего сверхспособностями. Например, уметь летать или карабкаться по паутине - что-нибудь такое, сказочное! Прямо мечтаю об этом! Например, хотела бы стать одной из героинь в саге «Люди Икс», с эффектными костюмами и прочими атрибутами. Мне вообще кажется, что актер должен хотеть сыграть все! Ведь каждая роль по-своему индивидуальна и интересна - будь то фантастическое, современное или историческое кино. Безусловно, мне очень нравятся костюмированные проекты. Но в моей биографии их пока, увы, маловато. (Улыбается.) Когда на меня надевают какой-то старинный костюм для проб или фотосессии, мне всегда кажется, что он мне очень идет. У меня внешность героинь из более ранних времен, а не современных красавиц. Поэтому мне так близки все эти платья и прически прошлых веков.

- А в исторической картине кем бы вы себя видели?

- Мне бы хотелось «пройтись» по всей истории: я бы хотела сыграть и роль первобытной женщины, жившей в каком-то диком племени, и героиню XVIII-XIX веков в пышных юбках. Также прекрасно вижу себя в проекте про пиратов... Так что моя фантазия может завести очень далеко! (Смеется.)

- Вы не впервые снимаетесь с Павлом... А вне съемочной площадки вы общаетесь на профессиональные темы? Обращаетесь друг к другу за советами?

- Вы знаете, каждый актерский организм очень индивидуален, и лезть в чужой огород со своей лейкой точно не стоит. Какие-то советы могут действовать на одного актера и совершенно не работать на другом. Ведь у каждого артиста, да и у каждого человека вообще - своя психика, своя нервная система. И я никогда не лезу к мужу с советами - и, соответственно, то же самое делает и Паша. Да, он может мне что-то сказать про костюм, например: «А с таким вырезом лучше не ходить!» (Смеется.) Но какой-то совет по поводу роли он может мне дать, только если я сама его об этом попрошу. Нет смысла просто так говорить другому человеку, что надо делать так, а не иначе. Это тебе нужно так, а он может ощущать себя совсем по-другому…

- А детей на съемочную площадку вы не берете?

- Тимофей пару раз приезжал с нами на съемки «Проспектов». А Мию я как-то приводила с собой на съемки «Мажора». Но дети устроили на площадке настоящий кипеж, начали рисовать на полу. Ассистенты по актерам старались их поймать, усмирить и каким-то образом отвлечь. Но сын и дочка тут же начинали кричать: «А где папа?! Где наш папа?!». Так что больше часа мы с ними там не провели. Тимоше процесс съемок кино не нравится и даже кажется скучным. Когда-то мы взяли его на телешоу «Короли фанеры», он очень хотел посмотреть, как мама будет выступать, но мой выход проспал. Так что дети пока только таким образом следят за карьерой родителей. А еще недавно в детском саду сына спросили, кем работает его папа. На это Тимофей ответил, что его папа не работает. (Улыбается.) У сынишки уточнили: «Точно? Ведь твой папа актер». Но он сказал: «Нет, папа только снимается и фотографируется, а работы у него нет». Такое вот странное у него отношение к профессии родителей…

- А у детей есть любимые проекты с вашим участием?

- Мне кажется, они еще до такого не доросли: Тимошке - пять, а Мие вообще только два года. Она пока лишь бегает и восклицает: «Мама! Мама!». А Тимоша тут как-то стал активно звать меня к телевизору: «Мам, смотри, тебя показывают!». Я подошла, а там - Зоя Бербер. Я тогда очень удивилась: ну что же, думаю, ладно! (Смеется.) Поэтому, наверное, я так хочу сняться в какой-нибудь сказке. Дети же любят пиратов. Вот и я бы сыграла в таком кино. Вот Бен Аффлек недавно рассказывал, что его дети реально думают, что он Бэтмен. Поэтому и мне бы хотелось, чтобы наши дети тоже считали нас супергероями. Это было бы так здорово!

- Больше года назад мы делали интервью с Павлом, у вас тогда полным ходом шло строительство. Уже успели переехать и обжиться?

- Мало того что успели переехать - мы уже и продали ту нашу квартиру! Купили новую и снова ее ремонтируем! (Улыбается.) Видимо, у нас какая-то болезнь: покупать новую жилплощадь и все время делать ремонт, чтобы потом ее продать и обзавестись новой. Правда, на этот раз ремонтом занимаюсь не я. Паша сразу сказал, что он и так устает и заниматься этим не будет. Сначала я собиралась взять решение этого вопроса на себя, но в итоге сделала проще: нашла дизайнера и все свалила на нее. Теперь она вместе с прорабом занимается обустройством нашего жилья. А мне только показывают «чудеса»: вот это уже готово, и это тоже… Могу сказать: нам очень повезло с дизайнером и прорабом. Паша до сих пор в шоке, как просто и легко у нас проходит ремонт!

- Агата, вы - красивая молодая женщина, успешная актриса, мама двоих детей и супруга известного человека. Как вы все успеваете?

- Было время, когда я много нервничала из-за того, что, наоборот, ничего не получается. А потом я просто «отпустила» ситуацию. Облупился лак на ногтях? Ну и ладно! Нет у тебя прямо сейчас полутора часов на маникюр - ходи с ненакрашенными. Вот мой метод! Мы только вернулись с Пашей с гастролей - и сразу отправились на съемочную площадку. Как можно все успеть? Конечно, приходится грамотно распределять время в течение дня и искать людей, которые помогут: это и няня, и бабушка. Иначе просто невозможно. Я ведь еще и видеоблог свой веду. Когда только начинала этот проект, то постоянно что-то монтировала. А потом поняла, что мне катастрофически не хватает времени ни на что другое, - и наняла монтажера. Зато у меня появилась возможность для других дел.

- А как вы пришли к тому, чтобы начать вести свой видеоблог? Это дань моде?

- Знаете, у меня все началось с того, что спустя полгода после рождения Мии я сидела с детьми дома, у меня не было тогда работы, и некуда было деть мое творческое «я». Постоянно смотрела различные видео в интернете - и вдруг наткнулась на видеоблог жены нашего друга. Она так стильно и красиво все преподносила, и мне очень понравилась эта идея. Я подумала: как интересно наблюдать за, казалось бы, обычными действиями людей: поход в магазин или на маникюр, общение с кем-то - когда все показано так живо и интересно. И тут я захотела попробовать снимать сама: нашла, куда выплеснуть весь мой творческий потенциал, а людям могло бы быть интересно заглянуть «за кулисы» нашей жизни. Но я решила снимать все как есть, быть максимально естественной. Да и мне самой нравится снимать. Недавно я зашла на свой интернет-канал, стала что-то искать - и пересмотрела одно из первых выложенных мною видео. Думаю: как же давно это было - дети еще совсем маленькие, а мы жили в квартире, которую давно уже продали… Как оказалось, видеоблог - это отличный архив. Вот будет мне лет 65, открою - и посмеюсь над собой, молодой… (Смеется.)

Екатерина Шитикова