Надежда Мейхер-Грановская: «Я создаю свой стиль, и мне это нравится»

Надежду Мейхер-Грановскую уже не воспринимают как «темненькую из «ВИА Гры». Артистка не только записывает новые песни, но и ставит спектакли, снимается в фильмах и сериалах, продюсирует успешные проекты, выпускает одежду под собственным брендом. Кроме того, она - мама троих очаровательных детей: старшему сыну Игорю - 16 лет, средней Анне - шесть, а младшей Марии - два года.

- Современная женщина и материнство. Есть варианты раскрыться полностью?

- Как показывает 21-й век, как раз сейчас все возможно. В советское время бытовал стереотип, что ты должна выбирать: или ты мама - или ты строишь карьеру. Слава богу, все эти форматы остались в прошлом. Неоднократно и не одной женщиной - это и бизнес-леди, и женщины-актрисы или спортсменки - доказано, что все возможно. Безусловно, это непросто и нелегко. Потому что дети нуждаются в любви. Это должна быть качественная любовь. С этим фундаментом они потом идут во взрослую жизнь. Это самое главное!

- Как вы решались на очередную беременность?

- Я не решалась - это всегда было небесным подарком!

- Не боялись трудностей, которые возникают после рождения детей?

- Нет, я не боюсь и никогда не боялась трудностей. И уж тем более - когда появляются такие чудеса, как дети! А у меня их уже трое.

- Какие-то лайфхаки материнские у вас есть? Способы, как одновременно быть успешной бизнесвумен и все успевающей мамой?

- Безусловно, я не справилась бы и не смогла творчески реализоваться, если бы не моя мама. Это в первую очередь. Конечно, нам помогает няня, но мамина поддержка - основная. И муж (бизнесмен Михаил Уржумцев - прим. авт.) меня очень поддерживает. Мы договариваемся: если я вдруг уезжаю на какие-то длительные гастроли, то он проводит время с детьми, чтобы они поменьше времени были без нас.

- Вашему сыну шестнадцать лет. Девочки, наверное, уже пытаются завоевать его сердце?

- Он у нас мальчик такой - домашний, воспитанный. Он не очень любит шумные компании - в основном проводит время дома. И друзей у него крайне мало - может, один-два человека. Сколько ни общаюсь с ним - он признается: «Знаешь, мам, намного комфортнее проводить время одному». Многие его одногодки увлечены изучением мира, «пробуют его на вкус», что называется, они уже и курить пробуют, и с алкоголем знакомы... Видимо, это их метод познания мира, нет интереса или возможностей увлекаться какими-то другими направлениями - будь то спорт или учеба. А Игорь как раз спортсмен и сам организовывает себе дополнительные занятия по школьным дисциплинам, поэтому ему не очень интересно общение в распространенном в современном мире среди подростков формате.

- То есть от девчонок пока отбивается?

- Ну, он у меня мальчик бывалый, поскольку влюбился очень рано, еще в первом классе, и уже ощутил женское коварство! Очень давно, когда сын еще учился в первом или во втором классе, он как-то приходит и говорит мне: «Мама, ты знаешь, эта девочка оказалась такой хитрой: за мягкую игрушку она теперь дружит с другим мальчиком!». Уже лет в семь-восемь у такого маленького мальчика было большое разочарование. Тем не менее потом были какие-то девушки… Но он сейчас так увлечен своей будущей профессией, что девушки пока его не сильно интересуют. Он технарь, логик, ему очень интересна математика. Я хочу, чтобы он сам определился со своим выбором. Мне важно, чтобы мой ребенок чувствовал себя в своей профессии удовлетворенным и счастливым человеком. Потому что, когда ты идешь с этим набором состояний, ты можешь максимально реализоваться в этой жизни.

- С сестрами у сына хороший контакт?

- Да, он настоящий старший брат! Я не могу сказать, что он проводит с ними много времени, но, когда ему удается побыть с ними, его даже старшим братом сложно назвать: он ведет себя как родитель.

- Планируете еще детей?

- Я никогда детей не планирую, поэтому скажу так: как даст Бог!

- Как у вас складывается с вашим музыкальным спектаклем «История одной любви», который вы поставили и с которым выступаете, гастролируете? Я видела отзывы зрителей - очень хорошие: все как будто соскучились по ритмам танго и чувственным моментам...

- Идея спектакля была навеяна аргентинским танго, которое я очень люблю. В июне были спектакли в Москве и Петербурге, ими я довольна, особенно концертом в Москве. Зрителей пришло неожиданно много - видимо, эта смелая идея была для них привлекательной.

- У вас хватает времени и на дизайн одежды…

- Через несколько дней я улетаю в Италию за тканями, потому что именно оттуда привожу ткани для своей мастерской.

- Эта работа приносит деньги? Или это больше творческая самореализация?

- Если идея идет от души, от чистого сердца и материализуется, то однажды она начнет приносить доход. Я вот за такой подход.

- Вы сами носите свою одежду?

- Ну, не только свою. Но думаю, что половина моего гардероба точно сшита в моей мастерской. Я из тех дизайнеров, которые считают, что мода - это масс-маркет: когда то, что производишь, рассчитано на максимально широкую аудиторию, а не для того только, чтобы по подиуму пройти. Я создаю свой стиль, и мне это нравится.

- Вы сейчас работаете самостоятельно, без продюсера. Тяжело это для творческого человека?

- Конечно, тяжело… Но если бы меня спросили, жалею ли я, что сейчас работаю без продюсера, я бы сказала: «Ни в коем случае!». Потому что тогда я не смогла бы полностью реализоваться и создать те проекты, которые создала. Возможно, они пока не принесли той популярности, которая была во времена работы в «ВИА Гре», но именно сейчас я максимально использую свой внутренний потенциал, а это дорогого стоит!

Мария Трофимова