Бархатная кожа после бархатного сезона

Многие россияне делают все возможное, чтобы летом хотя бы на пару недель вырваться на море. Яркое солнце, соленая вода, беззаботное настроение - все это дает заряд бодрости и хорошего настроения. И даже иммунную защиту перед грядущим сезоном гриппа и ОРВИ. Но есть одно «но»… Кожа лица и зоны декольте после отпуска выглядят не самым лучшим образом. У кого-то появляется сетка морщин, хотя по возрасту еще рановато. У кого-то декольте и плечи, а зачастую и лоб с висками покрываются пигментными пятнами. И страшного вроде бы в этом ничего нет - но настроения явно не добавляет... Если только эти неприятные явления обратимы. А что, если нет? На эти и другие вопросы нашему корреспонденту ответила врач-дерматолог, косметолог, руководитель центра эстетической медицины «Армида» Елена Ковтунова.

- Елена, не секрет, что в отпуске хочется не только забыть о работе, поплавать в море, но и как следует загореть на пляже. Чтобы все видели - отпуск удался на славу! А как кожа реагирует на загар? На красивый, щадящий, без ожогов?

- Согласна, для многих загорелое тело становится самоцелью. И кто-то даже готов пожертвовать интересными экскурсиями, прогулками, послеобеденным отдыхом, лишь бы подрумяниться на солнце, ведь в средней полосе это не всегда удается. Но любители «шоколадного тела» должны понимать, что любой загар - это стресс для кожи.

На солнце она обезвоживается, начинает шелушиться, покрываться сыпью и пигментными пятнами. И в итоге при близком рассмотрении становится похожа на печеное яблоко… А кроме того, ультрафиолетовые лучи глубоко проникают в кожу и повреждают мембраны клеток - это уже научно доказано. Поэтому, отправляясь в отпуск, нужно позаботиться о коже. А находясь на море, не злоупотреблять активным солнцем.

- Но когда ты на пляже - вопросов к коже, кстати, нет. Многие замечают, что лицо как бы «наливается»… Правда, дома этот эффект быстро пропадает. Почему так происходит?

- Возле моря воздух очень влажный, поэтому для кожи лица это благодатная ситуация. И на этом фоне мы не замечаем, что появляется мелкая сетка морщин. Обнаруживается это, как правило, через пару дней после возвращения домой - когда резко меняются климат, влажность, режим питания и так далее. Неприятный момент, что и говорить… А объясняется он очень просто: мелкие морщины после отпуска - это результат иссушенности верхнего слоя кожи - эпидермиса.

- И какая может быть профилактика, кроме того что нужно остерегаться прямых солнечных лучей?

- Нужно стараться увлажнять кожу - как профессиональными средствами, так и народными. Вот тут многие из них действительно работают. Листок свежего алоэ прекрасно освежит и увлажнит обезвоженную солнцем и соленой водой кожу. Нужно разрезать его мякотью наружу и просто протереть лицо.

- А что делать с красной кожей, которая бывает, если немного больше положенного на солнце полежишь?

- Помогут мазь или спрей с содержанием пантенола или любые средства от ожогов. Потому что нужно понимать, что любое покраснение кожи на солнце - это ожог той или иной степени. Поэтому противоожоговые средства всегда нужно брать с собой в отпуск.

- А какой нужен оптимальный уход за кожей, если с загаром не перебарщиваешь, но все равно достаточно долго находишься на солнце?

- Если нет явного покраснения кожи, можно после душа использовать масла и увлажняющие крема.

- Масла должны быть специальными, косметическими?

- Не обязательно. Для тела хорошо использовать оливковое масло холодного отжима, масло авокадо с витамином Е. Для лица, шеи, зоны декольте подойдет аргановое масло, масло каритэ, макадамии. Сейчас очень большой выбор натуральных масел.

- А какие-то маски для лица во время отпуска можно делать, чтобы немного помочь коже?

- Не будут лишними маски из сока алоэ, яичного желтка и оливкового или персикового масел. Такая маска хорошо питает, увлажняет и успокаивает кожу. И ингредиенты достаточно просты и доступны.

- А что делать с шелушением кожи? Иногда она начинает сползать еще до возвращения домой, и тело выглядит не очень привлекательно, что уж говорить…

- Да, очень часто мы возвращаемся из отпуска с этой проблемой… Тут поможет скраб. Но только не агрессивный, а щадящий. Из профессиональных я бы посоветовала пилинги с маслом жожоба. Они деликатно очищают кожу. А в домашних условиях можно сделать маску-скраб из овсяной муки и оливкового масла. Или из овсяной муки с йогуртом. Кстати, такая маска немного уберет лишний загар, так как она осветляет кожу. Хорошо зарекомендовал себя скраб из кофейной гущи и меда, его используют для тела.

- Правильно я понимаю, что таким образом мы очищаем кожу?

- Да, это очищение. Но здесь нужно сделать важное замечание: ни в коем случае не начинайте проводить эти процедуры на теле до отпуска и тем более уже во время отпуска. И скрабы, и пилинги снимут гидролипидный барьер - это в прямом смысле слова оголит кожу, она лишится необходимой защиты. И тогда даже на слабом солнце можно получить ожог через 15-20 минут пребывания на пляже. Эти процедуры нужно оставить на «потом», на «после отпуска».

- А чем можно поддержать кожу во время отпуска?

- Кожу нужно увлажнять и питать.

- Как и чем это лучше делать?

- В качестве питательных средств подойдут маски с оливковым маслом и авокадо. А вот жирные крема с витаминами А, Е, С - это настоящая «скорая помощь» для загоревшей кожи. Можно использовать витамины в капсулах. Например, витамин Е добавлять в привычные маски и крема. А вот витамин С хорошо принимать внутрь по 1 г в сутки за две недели до поездки.

- Зачем это нужно делать?

- Это предотвратит негативные последствия пребывания на солнце. Витамин Е тоже можно недолгим курсом принимать внутрь в профилактических целях. А вот с витамином А нужно быть осторожными, так как его употребление внутрь может спровоцировать сильнейшие ожоги.

- Женщины «немного за тридцать» опасаются появления пигментных пятен на лице. Что это такое и можно ли этого избежать с помощью специального ухода?

- Пигментные пятна - это фотодерматоз. По-другому - фотостарение кожи. Чаще всего они появляются на лице, кистях рук, в зоне декольте и на верхней части спины. Бороться с пигментацией, увы, непросто. Если пятна свежие, появились недавно - можно попробовать осветлить кожу в домашних условиях. Неплохой результат дают маски с соком лимона, овсяной мукой и творогом. Но полностью домашние средства пигментации не уберут. Если косметический дефект беспокоит и есть желание кардинально избавиться от него, помогут аппаратные методики, профессиональные пилинги у врача-косметолога.

- А профилактика появления пигментных пятен существует?

- Чтобы не возникла эта проблема с кожей во время и после отпуска, нужно использовать солнцезащитные средства с частицами титана и цинка. Эти средства наносятся на кожу буквально через каждые час-два. И обязательно - после купания, потому что вода смывает защитные средства. Но самый эффективный способ защиты - не загорать с 11 до 16 часов. В другое время загорайте под зонтами, тентами. Рассеянные лучи дадут красивый загар и спасут от ожогов. Научитесь носить шляпы с большими полями, которые закрывают лицо и даже плечи. Обязательно приобретите хорошие солнцезащитные очки. Они не только защитят глаза, но и не дадут появиться гусиным лапкам - мелким морщинкам в уголках глаз.

- А какие советы можно дать тем, кто больше любит не загорать, а плавать?

- Обязательно после посещения пляжа нужно принимать душ и смывать песок и морскую соль, увлажнять кожу днем, на ночь наносить масла. И даже если вы обожаете морскую воду, не проводите в ней слишком много времени. Оптимально - тридцать минут. Потому что соленая вода разрушает гидролипидный барьер кожи, соль вытягивает воду из кожи и высушивает ее.

- Какие можно дать рекомендации по питанию, чтобы и оно пошло на пользу коже лица и тела?

- Важно соблюдать питьевой режим. В отпуске нужно пить не менее 2 литров воды в сутки, а по возвращении - 1,5-2 литра. В рационе должно быть достаточно продуктов, содержащих витамины групп В, С, А, жиры, белки, - это кисломолочные продукты, творог, молоко, йогурты, рыба. На это время откажитесь от обезжиренных продуктов. Питание должно помочь коже обрести плотность, выработать коллаген, который так или иначе разрушают ультрафиолетовые лучи.

Лариса Зелинская