Приползли!

Сломавшийся лифт как индикатор морального состояния общества

Всю минувшую неделю страна обсуждала шокирующий случай, произошедший в поликлинике в Ковылкине. 70-летняя пенсионерка Анна Кремлева обратилась за помощью к травматологу. Женщина сломала ногу. Врач наложил гипс. А вот дальше… Дело в том, что в тот злополучный день в медучреждении не работал лифт, а кабинет травматолога находился на третьем этаже. В итоге женщине пришлось ползком (!) спускаться с третьего этажа на первый. Фотография ползущей женщины в гипсе оперативно появилась в соцсетях. И началось! Волну народного гнева изучил корреспондент «ВС».

Главный врач ушел в отпуск

Сразу оговоримся, ситуация, произошедшая в Ковылкинской поликлинике, - дикая! Понятно, что лифт в медицинском учреждении уже старенький и сломаться может в любой момент. И ничего удивительного в этом не будет. Но для того и работает в поликлинике главный врач, чтобы оперативно решать возникающие проблемы, а не пускать их на самотек. Не работает лифт? Обеспечь санитаров с колясками или носилками для пациентов, которые не могут передвигаться самостоятельно. Нет санитаров или колясок? Ну сам тогда носи пациентов на руках. Cотрудников подключи к этому делу. Словом, решай проблему, а не рассказывай, как тебе тяжело. Для того тебя туда и поставили главным врачом. В общем, не в лифте тут проблема, а в отношении к своим обязанностям и своему долгу: профессиональному и человеческому. Но, вместо того чтобы признать свою вину, покаяться и исправить ситуацию, главный врач больницы Владимир Шукшин «сделал финт ушами». Он в отпуск ушел. Отдуваться за своего руководителя перед возмущенной общественностью и журналистами пришлось в итоге сотрудникам медучреждения, которые от такого внимания, мягко говоря, растерялись. В конце концов, ситуацию все же исправили. Из Саранска вызвали бригаду ремонтников, которые починили сломавшийся лифт, а кабинет травматолога перенесли на первый этаж. Что мешало сделать это раньше - так и осталось загадкой. Может быть, главный врач расскажет, когда из отпуска выйдет.

Мать ползла, дочь снимала

Теперь еще один важный момент. О шокирующей ситуации стало известно после появившейся в социальных сетях фотографии. На снимке Анна Кремлева с загипсованной ногой ползет по лестнице. Рядом поднимается медсестра. Впоследствии в интервью журналистам телеканала «Россия» медицинский работник объяснила, что в меру своих физических возможностей пыталась помочь больной женщине. Но в комментариях в социальных сетях этот момент уже мало кого интересовал. Народ в основном проклинал медперсонал, районных чиновников и сирийских террористов, которых приходится бомбить бомбами стоимостью один миллион рублей каждая. В то время как в поликлиниках лифты не работают. Здравый смысл в волне народного гнева мелькнул лишь однажды. Один из пользователей задал простой, казалось бы, вопрос: «А кто, собственно, сделал фотографию, ставшую мемом?». Вот тут-то и выяснилось самое интересное. Оказывается, авторство снимка принадлежит родной дочери Анны Кремлевой. Именно она снимала, как ее мать ползет по лестнице. Однако, даже когда с авторством снимка ситуация прояснилась, большинство пользователей социальных сетей заявили, что дочь поступила правильно. Она, дескать, придала ситуацию огласке, и лифт в итоге починили. Спору нет, если замалчивать каждый случай врачебной халатности, нам скоро всем ползком ползать придется. И не только в поликлиниках. Но когда я обсуждал эту ситуацию со своей мамой, первой ее фразой было: «Не дай Бог дожить до того дня, когда я буду ползти на коленях, а мои дети будут меня фотографировать!».

В погоне за лайками

Конечно, осуждать чужие поступки легче всего. Но дело в том, что фотографий, подобных той, что была сделана в поликлинике в Ковылкине, в последние годы в социальных сетях было опубликовано великое множество. Кто-то выкладывает фото с места дорожно-транспортного происшествия, в котором загорелась машина. В ней благим матом орет зажатый водитель. В комментариях люди проклинают пожарных, которые слишком долго добираются до места ЧП. Пост набирает три с половиной тысячи лайков.

В другом случае пользователь публикует фото лежащего на земле человека. Подпись под фото гласит: «С утра принял, весь день свободен!». В комментариях пользователи сокрушаются о судьбе страны. Мол, куда мы катимся, если людям ничего не остается делать, кроме как пить с утра?! Несколько сотен репостов.

Настоящим же трендом последнего времени стали фотографии, сделанные в медицинских учреждениях или рядом с ними. К примеру, в прошлом году много шума наделало видео из Красноярска. Посетители поликлиники засняли лежащего в коридоре мужчину, который не подавал признаков жизни. Мимо него спокойно проходили врачи. Идея простая - показать, как низко пала наша медицина. Да ведь никто и не спорит, проблем в сфере здравоохранения у нас еще вагон и маленькая тележка. Решать их нужно, отвечать за это должны те, кому положено по должности. Но в этом ли дело? Психологи уже давно говорят о том, что люди, выкладывающие соответствующие посты в социальных сетях, гонятся в первую очередь за лайками, репостами и популярностью. Сама проблема интересует их в последнюю очередь. Желание спорить с этими утверждениями отпадает само собой после просмотра видео, на котором крупный мужик хлещет по лицу молодую женщину среди бела дня прямо на улице. Автор видео несколько раз поправляет камеру для лучшего ракурса, но помочь несчастной даже не пытается. Логика здесь тоже простая: сунешься - сам по щам выхватишь, а так - снимешь на видео, люди посмотрят, пообсуждают, еще и спасибо скажут, что не прошел мимо, не побоялся снять.

Или вот еще пример: все мы помним кадр из знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!», в котором волку зажало голову дверью троллейбуса. Некоторое время назад в сети появилось аналогичное видео. Только ситуация произошла в реальной жизни. Женщине в вагоне метро зажало голову. Бдительный прохожий снял, как несчастная пытается освободиться. За это время мимо нее прошли пять человек, в числе которых сотрудник метрополитена. Автор видео осуждает их, но сам при этом даже не попытался помочь.

Для Мордовии такие случаи тоже не в новинку. Еще несколько лет назад в Саранске произошла история почище ковылкинской. Возле продуктового магазина двое подростков облили бензином и подожгли сидевшего на снегу бомжа. Страдания беспомощного мужчины молодые отморозки снимали на камеру мобильного телефона. В это время мимо спокойно проходили люди, но никто даже не попытался помочь. Итог этой истории был таков: пострадавший впоследствии скончался в больнице, подростков осудили. На вопрос: «Зачем они это сделали?» - молодые люди ответить не смогли.

Деревянные человечки

Привлечь внимание к проблеме так называемого вируса безразличия «ВС» пытался еще несколько лет назад. Тогда мы пытались объяснить это явление с научной точки зрения. Помогала нам в этом доцент кафедры социальной психологии МГУ имени Н.П. Огарева Ольга Полякова. Вот ее комментарий, данный нам в ноябре 2009 года. Ознакомьтесь и переложите на настоящий момент: «Равнодушие по отношению к страданиям другого человека - одна из невротических тенденций современного общества. К сожалению, количество проявлений неоправданной жестокости и убийственного равнодушия в последнее время неуклонно растет. Человеческое равнодушие по отношению к страданиям других в психологии называют алекситимией. Это люди, абсолютно лишенные способности как к самопониманию и самовыражению, так и к пониманию и сочувствию к другим людям. Алекситимиков часто сравнивают с Буратино, деревянным человечком, не способным на сострадание. В выводах ученых, занимавшихся исследованием алекситимиков, есть весьма любопытные сведения. По мнению психологов, синдром деревянного человечка может передаваться по наследству. Правда, речь здесь идет не о генетической передаче заболевания, а скорее о нравственной. Предположим, ребенок видит, что мать равнодушно оставила его на попечении бабушки или сдала в детский дом. И она при этом не считает, что совершила что-то из ряда вон выходящее. В этом случае велика вероятность того, что брошенный ребенок в будущем может повторить поступок матери. Просто потому, что для него это будет считаться нормой. При этом большинство ученых считают, что синдром деревянного человечка практически не поддается коррекции».

Р.S.

История пенсионерки Анны Кремлевой должна послужить хорошим уроком всем, кто так или иначе оказался в нее вовлеченным. Собственно, правовую оценку действиям руководства поликлиники пообещал дать Следственный комитет. После многочисленных публикаций в СМИ в ведомстве начали соответствующую проверку. Однако морально-нравственные проблемы лежат вне юридической компетенции. И решать их каждому из нас в большинстве случаев приходится в одиночку. Важно помнить, никакой занятостью или важностью других дел нельзя объяснять халатное отношение к людям, к их бедам и проблемам. Но важно понимать и другое: снимая на видео беду на потребу публичности, человек ползет вниз по той же лестнице, по которой по состоянию здоровья пришлось ползти 70-летней пенсионерке из Ковылкина.

Алексей Константинов