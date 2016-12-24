Как можно узнать историю объекта недвижимого имущества?

Приобретая квартиру, дом либо иную недвижимость любое лицо имеет право получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о переходе прав на любой объект недвижимого имущества, расположенный на территории Российской Федерации.

Выписка о переходе прав содержит сведения о всехсобственникахобъекта недвижимости в настоящее время и тех, которые были до этого, начиная с 1998 года. Таким образом, выписка позволяет подробно узнать, кто был собственником объекта недвижимости.

Стоит подчеркнуть, что, в отличие от обычной выписки из ЕГРН, данная выписка не содержит сведений об обременениях, судебных спорах и правопритязаниях. Однако история объекта недвижимости очень важный критерий при его приобретении.Так, следует насторожиться, если переходы прав были очень частыми. Это может свидетельствовать о скрытых недостатках объекта, приобретении объекта путем мошеннических действий и т.д.

Для полученияданного вида выписки заинтересованному лицунеобходимо обратиться с заявлением посредством личного обращения через многофункциональный центр, посредством почтового отправлениялибо посредством электронного обращения.

Следует учитывать, что за предоставление выписки из ЕГРН о переходеправ взимается плата в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

Обращаем внимание на то, что при направлении запроса в электронном виде плата взимается в меньшем размере.