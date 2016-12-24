Шаг навстречу электронной ипотеке

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует, что с 1 июля 2018 года действуютэлектронные ипотечные закладные. Такой формат экономит время и увеличивает открытость сделок с недвижимостью.

С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в 328-й Федеральный закон «Об ипотеке»: в обороте появились электронные ипотечные закладные.Указанные нововведения коснулись тех, кто оформляет ипотеку.

Ранее при заключении кредитного договора заемщик подписывал бумажную закладную, которая содержала условия договора ипотеки, параметры передаваемого в залог имущества и т.д. Затем территориальные управления Росреестра делалина ней необходимые отметки, и закладная возвращалась в банк, где хранилась до момента погашения кредита и выполнения всех бюрократических формальностей.

Электронная закладная – это бездокументарная ценная бумага, которая хранится в депозитарии в виде электронного документа. Его появление значительно экономит время всем: закладная направляется напрямую из банка в регистрирующий орган. Гражданам не нужно обращаться в МФЦ на регистрацию или погашение закладной, выкраивать время для внесения изменений в данные. Электронный формат все упрощает и увеличивает информационную открытость рынка сделок с недвижимостью.

Новый закон разрешает использование электронной закладной, но пока не запрещает бумажный носитель. Форма выдачи закладных – электронная или бумажная – будет фиксироваться в договоре об ипотеке. Для совершения сделок с электронной закладной залогодателю нужно получать электронную цифровую подпись, то есть заключить договор с удостоверяющим центром, оплатить изготовление, получить электронную подпись на USB-носителе с зашифрованной подписью.

В любом случае, введение электронной закладной – очередной шаг к полному переходу на электронный документооборот при покупке жилья в ипотеку.