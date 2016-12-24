В Мордовии и на камнях растет пшеница

Региональные аграрии продолжают осваивать передовые сельскохозяйственные технологии

Одно из традиционных мероприятий августа - семинар-совещание с главами муниципальных образований, руководителями крупнейших агрохолдингов и сельскохозяйственных организаций по вопросам применения интенсивных технологий в растениеводстве - на сей раз решено было провести в Чамзинском и Дубенском районах республики. К слову, рекордной урожайностью (свыше 100 центнеров с гектара, как это было годом ранее на рузаевских полях) местные хозяйства не блещут, в чамзинском сельхозпредприятии «Калиновское», например, пшеницы ныне собирают по 45 ц/га. Но это, во-первых, при почти полном отсутствии дождей. А во-вторых, на щебеночном грунте. Вот и получается, что более подходящей площадки для демонстрации эффективности применяемых агротехнических решений найти было трудно...

Как и прежде, программа семинара состояла из двух частей - теоретической и практической. Начали, естественно, с наглядной. В ремезенском отделении Мордовского агропромышленного объединения (МАПО и К) участники мероприятия оценили состояние посевов сахарной свеклы и осмотрели выставленную сельскохозяйственную технику. Разительный контраст с современными комбайнами, оснащенными бортовыми компьютерами и кондиционерами, составляли старенькие «Беларуси», которые по замыслу должны были показать, какая огромная работа проведена за минувшие годы. При этом специалисты компании констатировали, что работа по модернизации машинно-тракторного парка далеко не завершена. Уже следующей весной на поля выйдет еще более мощная техника.

Виды на урожай в хозяйстве тоже неплохие. Свеклы, например, планируется собрать около 100 тыс. тонн. Главное, чтобы не подвела погода. Хотя и самим важно не сплоховать. Ведь, как заметил Глава Мордовии Владимир Волков, все возрастающие мощности сахарного завода требуют в том числе увеличения площади посевов данной культуры с нынешних 22 до 30 тысяч гектаров. Минсельхозпроду поручено продумать пути решения поставленной задачи.

И тут уместно сослаться на пример все того же «Калиновского» сельхозпредприятия, руководителю которого Петру Кувыркину, похоже, удалось убедить природу учитывать человеческие интересы После прошлогодней поездки в Рузаевский район иные аграрии пытались уверить самих себя, будто в их местности хороших урожаев не может быть в принципе. На сей же раз присутствующие могли убедиться лично: упомянутые 45 центнеров с гектара вовсе не розыгрыш и не волшебство, а реальный результат грамотного внедрения интенсивных технологий возделывания зерновых культур. И здесь уже надо было видеть, с каким изумлением взирали они на каменистую почву, плотным ковром покрытую озимой пшеницей. Причем комментарии агрономов только усиливали изумление. Оказывается, за весь сезон здесь и осадков-то почти не было. Разве что насекомые-вредители атаковали посевы постоянно.

Дабы рассеять последние сомнения, сделали замеры. Они подтвердили: обмана нет, урожайность составляет 40-45 центнеров. Аналогичная картина наблюдается и на других участках. К слову, рапс и кукуруза в «Калиновском» тоже уродились. Предпочтение, правда, отдается гибридным сортам, более устойчивым к природным капризам.

«Смотрите, учитесь, перенимайте опыт, - призвал собравшихся Владимир Волков. - Вот так профессионально, грамотно, продуктивно должны работать все!».

Чуть позже речь зашла о втором хлебе - картофеле. Его выращивают в крестьянско-фермерском хозяйстве Виктора Афонькина. Сначала под посевы было отдано 5 гектаров земли, сегодня - под 50. С реализацией проблем не возникает, продукция пользуется устойчивым спросом на ярмарках выходного дня.

Далее на полях хозяйства «Магма ХД» участникам семинара показали современную зерноуборочную технику, что называется в деле. Работали комбайнеры слаженно, машины шли ровно, как на параде. «Воздушная» его часть оказалась, впрочем, не менее зрелищной. Поднятым в небо беспилотным летательным аппаратом управляли молодые парни - специалисты геоаналитического центра минсельхоза. Они же в дальнейшем обрабатывают полученную с высоты птичьего полета информацию: определяют состояние посевов, их структуру, уточняют границы сельхозугодий и даже выполняют 3D-моделирование местности. Вкупе с данными, получаемыми из космоса (а сегодня, напомним, и эти технологии состоят на службе мордовских аграриев), достигается невиданная прежде точность оценки, что позволяет принимать оперативные и выверенные управленческие решения.

Предварительные итоги «большого сельскохозяйственного дня» были подведены в открытом сравнительно недавно социальном центре села Ардатово Дубенского района. В новом здании сейчас есть актовый зал, библиотека, музей, функционируют детские кружки, фельдшерско-акушерский пункт, отделение МФЦ. А по соседству находятся стадион и детский игровой комплекс. Все это было возведено по программе устойчивого развития сельских территорий. Комплексная застройка населенного пункта велась на условиях софинансирования и обошлась в 89 миллионов рублей.

Гостей со всей республики местные жители встречали радушно, с удовольствием рассказывая о том, как изменилась их жизнь за последние годы. Особенно много теплых слов довелось выслушать Главе Мордовии Владимиру Волкову. Его благодарили и за внимание к нуждам сельских тружеников, и за помощь при реализации конкретных проектов, и за блестяще организованный в Саранске футбольный праздник, за которым в мордовской глубинке наблюдали с нескрываемым интересом.

Также речь зашла о дальнейших перспективах развития села. Здесь уже возводится молочный комплекс на 6,4 тысячи коров. Кроме того, 43 участка выделено под строительство домов для молодых специалистов.

На самом итоговом совещании был рассмотрен целый комплекс актуальных вопросов - от хода уборочной страды и подготовки к севу озимых до применения передовых технологий, удобрений и средств защиты растений. Жатва в нынешнем году началась несколько раньше, чем ожидалось. Собрать планируется около 1,1-1,2 миллиона тонн зерна - совсем неплохо, учитывая далеко не самые благоприятные погодные условия.

Складывающаяся ситуация в других сельскохозяйственных отраслях особой тревоги тоже не вызывает. В Мордовии стабильно растут объемы производства мяса, молока и яиц. Соответственно, в силе остаются все ранее поставленные задачи.

«Планы вполне осуществимые, - резюмировал Владимир Волков. - И не нужно никаких сверхусилий. Требуется лишь ответственно относиться к своему делу, системно и неустанно внедрять передовые методы и методики, в том числе демонстрируемые в ходе выездных сельскохозяйственных семинаров».