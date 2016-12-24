Анита Цой: «Нужно растить своего мужчину»

Анита Цой - это лед и пламень. Это артистические шоу «на разрыв аорты» и с реальным риском для жизни. Кому еще придет в голову над кремлевской сценой летать… на драконе? А взобраться на Килиманджаро? На самую высокую гору Африки! А развести свое хозяйство - с курочками, индюшками, козочками и барашками? Но все это как бы заодно, попутно. Главным достижением известная артистка считает свою семью и единственного сына, которым Анита гордится и восхищается, наверное, так же, как он ею… О том, как ей удалось организовать свою жизнь так, что в ней есть место творчеству, большой любви и даже подвигам над собой, мы выяснили у самой Аниты. И она была предельно искренна. Впрочем, как всегда, за что ее и любят верные зрители.

- Анита, глядя на вас, начинаешь сомневаться, что вы бываете «не при параде»… Выглядите всегда великолепно. И даже папарацци не удалось вас ни разу застать в наряде «а-ля тетя Мотя». Как вам удается держать марку круглосуточно?

- У меня дома, конечно же, есть домашняя одежда. Но она тоже очень приличная и красивая. В этом я беру пример с наших бабушек: что свекровь моя, что моя мама - они по возрасту уже бабушки, но выглядят на все сто! Идеально! В любое время, когда бы вы к ним ни зашли, даже ночью - у них обязательно наглаженные красивые халатики или домашний костюмчик, и вид у них такой, как будто они ждут гостей. Мне кажется, такой уход за собой, за своим внешним видом - это особая культура, особое отношение к жизни. И к людям, которые тебя окружают.

- И это не только для мужчины, а потому, что так принято, что по-другому не можешь?

- Однажды у женщины проходит пора, когда она хочет нравиться только своему мужу. И наступает другая пора: когда она должна задавать тон в семье и быть примером для своих детей - и дочерей, и сыновей: от этого во многом зависит, как потом сложится их личная жизнь, насколько уважительно они будут относиться к своим «вторым половинам».

- В современном материнстве вам видится больше плюсов или минусов?

- Темп нашей жизни очень поменялся. Сегодня от семьи, от мужа и жены требуется очень многое. Всем нужно зарабатывать, двигаться по всем фронтам, решать самые разные задачи и проблемы. С феминистской точки зрения роль женщины стала более значимой, а сама женщина - более продвинутой, свободной. Но многим женщинам неожиданно приходится встретиться с проблемой выбора: семья и домашний очаг или карьерный рост и удовольствия? Жизнь с любимым и единственным или свобода?

- И многие выбирают свободу…

- Да, но в таком случае нужно понимать, что свободу сначала нужно заслужить, быть внутренне к ней готовой. А потому еще нужно уметь ею управлять. И себя правильно позиционировать в рамках этой свободы. А для этого нужно, прежде всего, работать над собой. Когда свободу предоставляют неожиданно и в больших количествах - женщина теряется. И это объяснимо. А в итоге ничего хорошего эта новая жизнь не приносит. Более того, она разрушает и настоящее, и даже бьет по будущему! От этого страдают дети, да и мужчинам наша свобода наносит вред. Посмотрите, некоторые уже переметнулись от нас, слишком свободных, в совершенно другой слой - и это грустно… Мы не можем выдать своих дочерей замуж, и это ужасно! Мужчины стали бояться женщин. Они боятся, что мы, такие агрессивные, эмансипированные, можем все сами.

- Какой вы видите выход?

- Выход один. И правда у нас, женщин, даже самых крутых, одна. Нужно растить своего мужчину. Это я и по себе сужу… Раньше я думала: «Да я и одна все смогу! Да я вообще все, что захочу, смогу!». И смогла бы, наверное… Но была бы я счастливой? А после 45 в женщине открывается все, что заложено природой. Ты как бы становишься женщиной на сто процентов. И хочешь не «все суметь» - а уюта, комфорта, тепла, чтобы о тебе заботились, оберегали… Чтобы ты уже могла немного и собой заняться - это очень важно для зрелой женщины: подольше оставаться молодой, не стареть. А на это нужно время и поддержка любимых людей. Поэтому умная девушка берет своего мужа из рук его мамы - и растит из него мужчину, с которым в зрелом возрасте сможет получать удовольствие от жизни.

- Анита, как вы думаете, какая самая большая проблема у людей, которые достигли определенных вершин - в творчестве, бизнесе?

- В какой-то момент они перестают мечтать. И это очень грустно и неправильно. В молодости мы все замотивированы на «большую мечту»: стану врачом, выйду за принца или женюсь на принцессе! А с возрастом обрастаем каким-то «жирком» и начинаем довольствоваться тем, что имеем… А где же мечта? Та, к которой будешь стремиться, может быть, и жилы рвать, превозмогать трудности и самого себя. То есть мечта - это цель, к которой нужно идти. Она же и силы даст однажды дойти до нее. И именно мечта была главной темой моего юбилейного - десятого - шоу, с которым мы объехали Россию и еще несколько стран. И вот что я заметила - всем людям близка эта тема! Мне очень много сообщений пришло в соцсети от зрителей, которые были на концерте. Они писали: «Анита, спасибо, что напомнили мне о мечте!». Кто-то собирался завтра же записаться на танцы, кто-то - в художественную студию, кто-то - съездить в город своего детства… У всех есть мечта. И забывать о ней нельзя!

- У вас были моменты, когда что-то пошло не так, как вы планировали, мечтали?

- Да много раз. Я же нормальная женщина. У меня часто возникают такие моменты. Даже сейчас дома не могу добиться нужного спокойствия. (Смеется.) Потому что муж говорит: «Если тебе так нравится дома, почему же ты наконец не бросишь свою работу, которая нам всем надоела? Мы хотим видеть жену и маму дома - почему же ты не остаешься с нами?». Я говорю: «Потому что я должна завершить все то, что начиналось 20 лет назад!». Я не могу бросить это сейчас, на полуслове. За мной пошли люди, у меня есть команда. И на этой почве у меня тоже есть проблемы в семье. Но надеюсь, что мы это разрешим, потому что проходили и через худшие варианты. Думаю, что и в этот раз у нас все будет нормально.

- Приходится иногда уговаривать себя: «Анита, все будет хорошо, не расстраивайся!»?

- Несколько лет назад я прочитала книгу одного американского психолога. И знания, которые она дала, меня до сих пор выручают. Она про то, что нужно научиться объективно смотреть на любое событие в жизни. Особенно на те, которые не хочется принимать, которые расстраивают. Можно даже так сделать: взять лист бумаги и поделить его пополам. На одной стороне написать минусы данной ситуации или события, а на другой - плюсы. И сознательно придерживаться той стороны, где плюсы. Очень эффективный метод - с его помощью всегда можно быть на позитиве!

- У вас с мужем уже взрослый сын Сергей. Чем радует? За что его как мама можете похвалить?

- Вот его можно хвалить за все! Он вырос у нас (тьфу-тьфу) очень воспитанным, умным парнем. Мальчик, который не прибегает к возможностям родителей. И не держит в своей голове мысли, что у него когда-то будет наследство, а сейчас он может расслабиться и шиковать. Сергей не относится к золотой молодежи, за которую бывает стыдно их родителям. Наш сын - пахарь. Он взял от нас и от бабушек с дедушками самое лучшее. Его личная заслуга в том, что он великолепно окончил школу, потом вуз, четыре года отлично проработал в одной из самых мощных аудиторских компаний. И сейчас, буквально неделю назад, сделал новый рывок: его подняли в должности сразу на две ступени, он перешел работать в очень серьезную и солидную компанию. То есть карьерный рост у него идет вперёд. И мы с его папой очень этим гордимся. Очень.

- Осталось только женить?

- Да, но это будет полностью его проект!

Мария Донская