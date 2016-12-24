Анна Якунина: «У нас сейчас время очень сильных женщин»

Актрису Анну Якунину отличает особый магнетизм. Ее героиням веришь и сопереживаешь. И неожиданно ловишь себя на мысли, что хочется, чтобы именно Нина Дубровская из «Склифосовского», Алла из «Девочки не сдаются», Зинаида из «Жемчугов», Варвара Павловна из «Напарниц» - чтобы именно они в финале картин были счастливы. Оказывается, что и сама Анна Якунина желает своим героиням именно женского счастья. О том, как актрису поддерживают поклонники, в каких проектах она сейчас занята и какое грандиозное событие ждет ее осенью, - в интервью с Анной Якуниной.

- Анна, у вас целая армия поклонников в соцсетях. Собирают всю информацию о вашем творчестве, о новых проектах. Приятный момент, помогает в работе? Такая группа поддержки нужна творческим людям?

- Безусловно, это очень важно. Я благодарна этим людям, очень ценю их внимание.

- Перед выходом шестого сезона сериала «Склифосовский» ваших поклонников очень волновал вопрос: «Что с Ниной Дубровской? Она выживет?». Как будто это не киногероиня, а знакомая или даже родственница!

- Да, это удивительная вещь - когда героиня вдруг становится отчасти реальным персонажем. C Ниной именно так и произошло…

- Как проходит ваше лето? Где снимаетесь? В каких проектах вас скоро смогут увидеть поклонники?

- Кинокомпания «Русское» сделала мне подарок в виде замечательной роли в сериале «Зинка-москвичка». Несколько дней назад мы закончили съемки. Очень рада, что эта роль у меня случилась. Потому что сейчас вопрос не в том, чтобы сниматься, а в том, чтобы было что играть. И в этом смысле «Зинка-москвичка» - это просто прелесть!

- А сериал о чем, если коротко?

- О молодой женщине из глубинки, которую все зовут Зинка-москвичка, потому что мама ее родила от столичного ученого, который когда-то по работе приезжал к ним в село. И вот спустя много лет Зина становится наследницей отца и вынуждена переехать в большой город, где ей, мягко говоря, не все рады. Очень интересный сценарий, поверьте!

- А новый сезон «Склифосовского» еще не начали снимать?

- Начнем в ближайшее время, вот только даты пока назвать не могу - у нас так принято. Вот как окажемся на съемочной площадке - так можно сказать, что работа началась. Нужно дождаться этого дня.

- C Максимом Авериным - доктором Брагиным вы видитесь вне «Склифа»?

- У нас на площадке сложилась одна большая компания. И мы скучаем и по процессу, и друг по другу. Все-таки шесть лет работаем бок о бок, это уже действительно такая замечательная творческая команда. У нас есть гример Анютка Коротеева, на площадке мы называем ее «мамуля». Это человек, который нас всегда «будоражит».

- Как это?

- Ну, например, говорит: «Давайте побыстрее. я купила шашлык - поедем посидим!». И мы мчимся к ней на дачу, встречаемся, общаемся… Вот такая у нас «мамуля»! Да и вся компания замечательная!

- Как же будете жить друг без друга, когда «Склифосовский» все-таки закончится?

- Да как-то будем жить. Встречаться и в других проектах. А может, режиссер Юлия Краснова будет что-то новое снимать, и мы снова к ней попадем. Жизнь же продолжается.

- Что бы вы пожелали своей героине Нине Дубровской, за которую зрители так переживают?

- Я бы пожелала простого человеческого счастья. Как и любой женщине, которая много чего пережила к своим годам, родила ребенка, но все равно влюбляется не в того, в кого надо!

- То есть как в жизни часто и бывает?

- Да, все как в жизни! (Смеется.) А в итоге этот «не в кого надо» может оказаться самым хорошим и нужным человеком. Но этого никто не понимает, кроме нее. В общем, простого человеческого счастья Нине! Никаких безумий и страстей ей уже не нужно. Она объединяет всех вокруг, а вот сама по себе не очень счастливый человек. А еще - темпераментная, импульсивная, резкая, непредсказуемая. Разная - но очень настоящая! Пусть у нее все будет хорошо!

- А может, это закономерность: что таким женщинам - душевным, искренним, открытым, готовым на все ради любви - попадаются «не те»?

- Это история всех «сильных баб». Почему-то рядом с ними всегда оказываются слабые мужчины… У нас вообще сейчас время очень сильных женщин. Даже среди совсем молодых. Нашим девочкам сложно найти мальчиков, потому что девочки очень сильные, а мальчики не очень, увы…

- «Девочки не сдаются» - это тоже немного про это… А у вас бывают ситуации, когда приходится уступать, сдаваться? Вообще, от цели можете отказаться, если что-то пошло не так?

- Нет. Я рискующий человек. И упорный. И отважный, наверное. Поэтому не сдаваться - это и про меня тоже. Я и в детстве была самостоятельным ребенком. Но это как раз нормально.

- Четыре года в балетном училище - это серьёзный труд для девочки…

- Да, я действительно работоспособный человек и этим качеством довольна. Да и просто я люблю работать. Люблю, чтобы у меня в семье у всех всего хватало, люблю всем помогать - мне это очень нравится.

- Занятия танцами кроме красивой осанки что-то дали?

- Да, осанка у меня прекрасная, а вот спина - больная! (Смеется.) И балет, и спорт, если ими серьезно заниматься, оставляют травмы. С одной стороны - ты всегда в форме, потому что закалка остается на всю жизнь. Но при этом и боли, и растяжения, и разрывы - это тоже всегда с тобой…

- Но на вечеринках, наверное, вы танцуете лучше всех?

- Ну а куда деваться бывшему профессионалу? (Смеется.) Да, танцевать я умею!

- На съемочной площадке когда-нибудь это пригодилось?

- Чтобы с полным размахом показать свое умение - нет, такого, к сожалению, не было. Это же мюзикл нужен, не меньше! (Смеется.)

- Кто ваши друзья, вашей семьи?

- Подруги у меня остались с детства. Но сейчас, конечно, все заняты своими жизнями. Видимся редко, но остаемся близкими друзьями. Слава Богу, иногда собираемся - порадоваться, пообщаться. Кто-то уехал из страны, вот к одной подружке в Израиль недавно ездила… Маша Серебрякова, жена Лёши Серебрякова - она в Канаде вот уже сколько лет живет с детьми. А мы дружим с детства, учились вместе. И ближе друзей с возрастом не появилось. Все из детства…

- Социальные сети сейчас помогают друг друга не терять…

- И по скайпу можно поговорить - это очень удобно при нашем темпе!

- А вообще вы технически продвинутый человек?

- Ой, нет! Совсем не продвинутый… Хорошо хоть научилась в соцсетях переписываться. В чем я бестолковая - так это в технике. Если что-то нужно подключить, отключить, что-то сделать - дети помогают…

- Расскажите о ваших дочерях. Младшая, Маруся, - актриса, правильно?

- Да, и в «Зинке-москвичке» она сыграла вместе со мной. Посмотрим, как сложится ее творческая карьера. Но она так хотела стать актрисой - пускай пробует! А старшая, Настя, - художница.

- Как художникам сейчас живется?

- Ужасно им живется! (Смеется.) Я так сначала переживала по этому поводу, а сейчас расслабилась… Она такой свободный художник: дизайнер, фотографии, одежда… Вот такое модное веяние. Главное - что ей нравится…

- То есть быстро разбогатеть не получится?

- Думаю, нет. Настя говорит: «Я мечтаю о своем деле!». И я ее поддерживаю в этом. Но свой путь человек должен найти сам.

- На ваш взгляд, родители сейчас могут чему-то научить детей? Или мы настолько из разных эпох, что лучше молчать?

- Взрослых детей поздно чему-то учить. Характер вообще до пяти лет уже закладывается. Поэтому учим только своей жизнью - все остальное они должны сделать сами.

- Как современной женщине быть счастливой?

- Да никто не знает, что для кого может быть счастьем. Для кого-то счастье - выйти замуж за олигарха, надеть перстень с бриллиантом и уехать на новомодные курорты. Вот они уже и счастливы! А для кого-то счастье - получить профессию. Для кого-то - выучить язык. У каждого - свой выбор и в итоге свое счастье.

- А ваше счастье в чем?

- Мое уже в том, чтобы все вокруг были здоровы. Вот такое примитивное счастье. Лишь бы мама не болела, бабушка - ей 97 лет, у дочек все было хорошо... Ну и чтобы они были личностями, чтобы у каждой была своя жизнь, о которой бы я не беспокоилась.

- Очень удивилась, когда в биографии увидела ваш возраст. Думаю, что и телезрители удивятся, когда узнают, что у вас скоро юбилей. При этом вы ничего особенного с собой не делаете. Даже макияжа яркого никогда не было замечено…

- Я практически не крашусь, это правда. Мне грим не идет.

- Как возраст свой воспринимаете?

- Ну, как воспринимаю… Никак! Понимаю, что близятся другие роли, другие образы. И нормально к этому отношусь.

- То есть исключительно через призму профессии?

- Пока да. Возраст актрисы в том, что придут другие роли. Не будешь же вечно юных дев играть. И тут очень важно - перейти в правильное состояние и не комплексовать по этому поводу. Ужасно старит, когда ты молодишься. Это самый заметный признак старости. Но поддерживать себя нужно, насколько возможно. Сейчас столько прекрасного придумали для женщин! При желании можно всю жизнь хорошо выглядеть.

- Юбилей-то будете отмечать?

- Да, придется, поскольку выхода нет. В Центральном доме литератора 9 октября состоится мой творческий вечер, мы назвали его «Монолог женщины». Режиссером там будет мой друг и партнер Максим Аверин. Надеемся, все у нас получится. А уже в ноябре - гастроли по Германии. Когда уж тут про возраст думать?!

Лариса Зелинская