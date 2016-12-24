Зелень для диетологии

С каждым годом ассортимент овощей и фруктов в российских магазинах и на грядках заядлых огородников увеличивается. И зелени - тоже. Какой только экзотики не встретишь! А есть ли какие-то правила и нормы по употреблению укропа, петрушки и их ароматных «сородичей»? Что полезного содержат эти окультуренные растения? Как выращивать и хранить собранный урожай или купленную «зеленую» продукцию? Об этом и многом другом нашему корреспонденту рассказала врач-диетолог с натуральным подходом, основатель онлайн-проекта Natural Diet, создатель авторской методики похудения и изменения пищевых привычек, член Национального общества диетологов Натали Макиенко.

- Натали, что такое зелень с точки зрения диетологии? И что в ней полезного для организма человека?

- Зелень - это побеги растений, трава, которая содержит абсолютно все необходимое для организма, включая белок. Конечно, в небольших количествах, но в ней содержится все, что нужно. За счет содержания хлорофилла зелень питает наши клетки кислородом, ощелачивает организм. Включая в рацион зелень, мы получаем незаменимые аминокислоты, огромный комплекс витаминов, обогащаем клетки хлорофиллом, а также получаем полезную клетчатку.

- Есть какие-то нормы по употребления зелени - на каждый день, на сезон?

- Для здоровых людей ограничений по «объемам» зелени нет, но мало кто может съесть 700-800 граммов, ведь даже порция 40-50 граммов уже достаточно объемна. В любом случае употреблять нужно в умеренном количестве, 100-150 граммов в день вполне допустимо. Повторюсь, что это - для здоровых людей.

- А правда, что самые полезные овощи, фрукты и зелень - только что сорванные? Как долго можно хранить срезанную зелень? И в каких условиях лучше всего?

- Если есть возможность сорвать с ветки или с грядки - это замечательно. Но мы живем в реальных условиях, и мало кому этот способ доступен ежедневно. Полезные вещества зелени при правильном хранении сохраняются, главное - не есть подгнивший, испорченный продукт. Самый простой вариант хранения зелени - поставить пучок в банку с водой, как букет, и он будет свежим до пяти дней. Можно завернуть в пленку и убрать в холодильник. Зелень быстро портится от длительного соприкосновения с кислородом. Но если доступ кислорода прекратить, воспользовавшись пакетом или пищевой пленкой, то зелень будет храниться дольше.

- Замороженная, сушеная зелень - в ней что-то остается полезное?

- Если она правильно высушена или заморожена, то да. Например, если измельченную сушеную зелень поместить в абсолютно сухую стеклянную банку, то она будет храниться долго. В замороженной - если она «шоковой» заморозки - все полезные свойства также останутся.

- Мода на смузи и коктейли во благо человеку? Нельзя ли навредить желудку большими порциями зеленых коктейлей и смузи?

- Большим количеством смузи и коктейлей навредить можно, если неправильно сочетать продукты. Также если питаться ими несколько раз в день - это может усилить перистальтику кишечника, привести к диарее, вздутию, дискомфорту. Но если питаться, например, только цельными продуктами в течение дня, то можно получить такой же результат. Все в переизбытке может навредить… Смузи - просто другой вариант блюда. Можно съесть целое яблоко или сделать из него смузи, все по показаниям и для разнообразия.

- У вас есть любимые рецепты, где используется большое количество зелени?

- Это соус песто: базилик, оливковое масло, чеснок и немного пармезана. В оригинальном рецепте еще используется орех, но мне больше нравится без него. В принципе песто можно делать из петрушки, руколы - в основу можно брать любую зелень.

- Какие могут быть противопоказания к употреблению зелени? Например, принято считать, что петрушкой нельзя злоупотреблять беременным женщинам, и так далее - есть такие примеры?

- У каждой зелени свои полезные свойства и противопоказания, как и у любых продуктов. Именно этому я учу на своих программах питания, в этом основа моего подхода: каждому полезно свое. Почему питание лечит? Мы избавляемся от приема БАДов и лекарственных средств за счет того, что подбираем продукты, обладающие свойствами, которые можно сравнить с лекарствами. Например, рукола дает горький вкус и укрепляет печень. Петрушку нельзя употреблять при гипотиреозе, ее не рекомендуют в первый триместр беременности. Чабрец может вызывать спазм гладкой мускулатуры, беременным он также не рекомендуется - может приводить к тонусу. Мята охлаждает организм, понижает давление, в холодное время года не рекомендуется тем, у кого пониженное давление, бывают головокружения, повышенный магний в организме.

Как группу продуктов зелень употреблять можно всем, но кому какую - я могу помочь разобраться уже только на основании анкеты, общения, сбора анамнеза и с учетом индивидуальных целей и задач.

- При каких заболеваниях показаны диеты с большим содержанием зелени?

- При всех, которые связаны с закислением организма: при запорах, проблемах с кишечником, кожей. То есть всегда, когда необходимо ощелачивание, используют много зелени.

- Что из зелени считается достаточно сильным аллергеном?

- Аллергия - это защитная реакция организма. Если брать растения, чаще всего аллергия бывает на пыльцу, но может быть и на листья. Как правило, это сборные травы - ромашка, полынь - то, что меньше всего используется в еду. Может быть реакция на нитраты, если трава росла в плохой почве или подвергалась некачественной химической обработке.

- Зелень, выращенная на балконе, может быть вредной? Например, от автомобильных выхлопов и так далее…

- Может. Так же, как и трава, которая росла в неэкологичных условиях, это неизбежно. Если вы не уверены в качестве травы, то можно ее замочить, хорошо промыть и дать полежать в воде, чтобы максимально смыть все вредное. Но если попадание было через почву - это не поможет. В любом случае нужно понимать, что мы живем в реальном мире, не надо всего подряд бояться. Если об этом так детально думать, то придется вообще ничего не есть. На самом деле с этим организм уже справляется: люди, живущие в большом городе, каждый день этим дышат, и в принципе такая зелень допустима в еду. Она бывала на солнечном свете, в ней образовался хлорофилл, в ней есть клетчатка. Может, она беднее на витамины, но ощелачивающий эффект мы получим. Только хорошо обработайте ее перед употреблением.

- Натали, расскажите, пожалуйста, немного о разных видах зелени, которые мы обычно используем в пищу. Что особенно ценного в каждой из них, кому она показана, а кому противопоказана.

- Укроп полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, диарее, вздутии, он успокаивает при синдроме раздраженного кишечника. Ощелачивающий эффект помогает нормализовать сон, укроп дает успокоительный эффект. Противопоказания - пониженное давление, судороги, головокружения, нужно быть аккуратными во время беременности - бывают заболевания и нарушения, когда укроп не рекомендуется. Но это уже по согласованию с врачом…

Петрушка хорошо укрепляет иммунитет, является природным антисептиком, полезна при недосыпе, поддерживает наш организм, повышает защитные функции. Противопоказания - беременность, недостаток йода в организме, гипотиреоз, заболевания почек, цистит. Петрушка может обострять аллергию - не вызывать сама, но усиливать…

Базилик нормализует артериальное давление, поднимает его, поэтому особенно полезен тем, у кого оно пониженное. Выводит лишнюю слизь из организма, устраняет отечность. Его вред связан с большим количеством эфирных масел: базилик не рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, потому что он может провоцировать повышение кислотности, гастрит, усилить дискомфорт.

Шпинат среди зелени - лидер по содержанию белка, а также источник кальция. Эффективно борется с анемией, восполняет недостаток железа, улучшает усвоение витамина D за счет содержания кальция, регулирует обмен веществ. Очень лечебный продукт. Но в то же время в нем содержится щавелевая кислота, которая не рекомендуется при почечных заболеваниях, язве, заболеваниях двенадцатиперстной кишки, подагре.

Салат содержит стандартный для любой зелени набор микроэлементов, полезен для обменных процессов. У него нет серьезных противопоказаний, но и ярких выделяющих его среди других трав волшебных свойств тоже нет. Полезный ощелачивающий источник микроэлементов.

Щавель содержит огромное количество органических кислот, полезен при эндокринных заболеваниях, при менопаузе, раннем климаксе, обновляет нашу репродуктивную систему, полезен для кишечника. Но «просто так» в большом количестве его не стоит употреблять, это лечебный продукт. Он снижает пищевую аллергию, его органические кислоты нейтрализуют токсины и вредные вещества, повышают лактацию. Противопоказания связаны с его пользой: большое количество кислот не подходит при подагре, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, печени, так как может навредить слизистым. При панкреатите щавель употреблять нельзя.

- А какую зелень, с вашей точки зрения, можно назвать «королевой» или «королем»?

- «Королевской» травой обычно называют базилик, но я бы выделила руколу, потому что она очищает вкусовые рецепторы. Если пожевать руколу, а потом попробовать ненатуральный, «химический» продукт - например, какую-то сладость, то сразу почувствуешь, насколько это невкусно. Поэтому рукола - это мой личный фаворит. Но так как противопоказания имеет любой продукт, то назвать что-то «номером один» я не могу. Для каждого это будет своя персональная ароматная и полезная трава.

Лариса Зелинская, фото из личного архива Натали Макиенко