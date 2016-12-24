Как правильно присоединить «заброшенную землю»?

Социум

Согласно действующему законодательству «бесхозяйных» земельных участков, в наличии которых уверены многие,  не  существует.  Поэтому  чтобы  увеличить  фактическую  площадь  своего  участка,  присоединив пограничный  участок  и  не  нарушить  законодательство,  вначале необходимо  найти  собственника соседнего  земельного  участка,  заключить  с  ним  договор  купли-продажи  и  зарегистрировать  право собственности.

Для  уточнения  информации  о  собственнике  и  характеристиках  пограничного  земельного  участка Кадастровая  палата  рекомендует  получить  выписку  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости.

Сделать это можно на официальном портале Росреестра www.rosreestr.ru или в офисе МФЦ. Только после этого можно приступить к процедуре оформления в собственность и объединения участков.

Объединение  смежных  земельных  участков  происходит  в  один  участок,  и  существование  исходных (смежных)  участков  прекращается.  При  этом  у  собственника  возникает  право  собственности  на  вновь образованный  земельный  участок.  Необходимо  помнить,  что  границы  присоединяемого  участка  были установлены в ходе межевания.

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