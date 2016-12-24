Как правильно присоединить «заброшенную землю»?

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Согласно действующему законодательству «бесхозяйных» земельных участков, в наличии которых уверены многие, не существует. Поэтому чтобы увеличить фактическую площадь своего участка, присоединив пограничный участок и не нарушить законодательство, вначале необходимо найти собственника соседнего земельного участка, заключить с ним договор купли-продажи и зарегистрировать право собственности.
Для уточнения информации о собственнике и характеристиках пограничного земельного участка Кадастровая палата рекомендует получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости.
Сделать это можно на официальном портале Росреестра www.rosreestr.ru или в офисе МФЦ. Только после этого можно приступить к процедуре оформления в собственность и объединения участков.
Объединение смежных земельных участков происходит в один участок, и существование исходных (смежных) участков прекращается. При этом у собственника возникает право собственности на вновь образованный земельный участок. Необходимо помнить, что границы присоединяемого участка были установлены в ходе межевания.
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