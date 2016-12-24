Работать сообща

Глава Мордовии провел совещания по реализации нового «майского» указа Президента страны

В ходе прошедших на неделе совещаний Главы Мордовии Владимира Волкова с членами республиканского кабмина были рассмотрены вопросы реализации Президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Данный документ, напомним, предусматривает прорывное социально-экономическое и научно-технологическое развитие страны, повышение уровня жизни россиян, улучшение демографической ситуации. На его реализацию планируется потратить в общей сложности около 25 триллионов рублей. Среди важнейших целевых показателей - увеличение продолжительности жизни, борьба с бедностью, рост благосостояния и создание комфортных условий для проживания граждан. До 1 октября текущего года Правительство РФ совместно с органами государственной власти на местах должно разработать и представить национальные проекты (программы) по всем основным направлениям указа. Таким, например, как демография, здравоохранение, образование, наука, цифровая экономика, культура, экология, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство, экспорт и международная кооперация. Причем предложения регионов, как обещается, будут внимательно изучены и учтены при разработке соответствующих программ.

Отметим, что Правительство Мордовии уже включилось в эту работу. Упор делается, в частности, на улучшение демографической ситуации, увеличение объемов жилищного строительства, создание комфортной среды обитания, возведение и реконструкцию дорог, объектов соцкультбыта в городах и селах республики.

Самый большой объем средств будет направлен на решение демографических проблем. Здесь необходимо планомерно внедрять механизмы финансовой поддержки семей с детьми, повышать качество жизни граждан, в том числе людей старшего поколения, увеличивать доступность дошкольного образования, обеспечивать трудовую занятость женщин, имеющих детей.

В сфере образования необходимо обеспечить вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству обучения. С этой целью в учебном процессе должны найти применение новые методы и технологии, которые повысят мотивацию детей и педагогов, создадут условия для раннего выявления и поддержки юных дарований, дальнейшего профессионального роста учителей. Причем наряду с укреплением материальной базы отрасли будет развиваться цифровая образовательная среда, более доступным станет дополнительное образование, повысится конкурентоспособность выпускников.

Еще один нацпроект предусматривает формирование сети безопасных и качественных автомобильных магистралей. Намечено, скажем, увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, сократить количество аварийно опасных участков, снизить показатели смертности в результате ДТП.

В числе ключевых задач в сфере строительства - рост объемов возведения жилья, повышение его доступности, продолжение программы переселения граждан из аварийных домов, комплексное развитие территорий населённых пунктов, включая их обеспечение транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.

Заслушав доклады вице-премьеров и руководителей ряда региональных ведомств, Владимир Волков сделал ряд важных замечаний, связанных с реализацией проектов. Среди прочего были затронуты вопросы строительства новых школ - например, в юго-западном жилом массиве Саранска и четвертом микрорайоне ЖК «Юбилейный». С вводом в строй этих учреждений будет ликвидирован двухсменный режим обучения в городских школах.

Глава РМ подчеркнул, что президентские инициативы направлены на решение ключевой задачи - повышение уровня жизни каждого жителя страны. В этой связи он призвал более активно учитывать пожелания самих граждан. «Необходимо, чтобы наказы, с которыми обращаются люди, в особенности проживающие в сельских населенных пунктах, были претворены в жизнь», - сказал Владимир Волков. Республиканскому правительству, министерствам и ведомствам поручено ускорить работу по подготовке предложений для федерального центра - с учетом имеющихся замечаний и дополнений.