Икки в поисках щенят

«Нам нет смысла халтурить!»
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» уже знаком жителям столицы Мордовии. В ходе его реализации в Саранске уже...
В Мордовии произошла по-настоящему сказочная история, в главной роли которой выступили добрые люди и дворняжка Икки
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» уже знаком жителям столицы Мордовии. В ходе его реализации в Саранске уже...
Самоубийственный взрыв прогремел рядом с детской площадкой
Врач погорела на продаже липовых медсправок
Жительница Саранска скончалась на отдыхе в Турции
В саранской больнице скончалась жертва июльского урагана
Сплошные звезды, а не люди. Вот и звезда балета - наш земляк Алексей Любимов получил свои пятнадцать минут на знаменитой «Аллее славы». На...
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
18-летний уроженец Саранска Александр Ключко добился признания на международном уровне
Но все льготы по проезду остаются прежними
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...