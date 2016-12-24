Икки в поисках щенят

В Мордовии произошла по-настоящему сказочная история, в главной роли которой выступили добрые люди и дворняжка Икки

В Саранске есть волонтеры, которые помогают бездомным животным, и Татьяна Спиркина одна из них. Волонтеры занимаются именно тем, что пристраивают животных, помогают отвезти в клинику, а в дальнейшем - найти им дом. Причем волонтеры и после этого поддерживают связь с хозяевами бывших подопечных.





- Мы потом созваниваемся с хозяевами, которые взяли животных, они нам шлют фотографии, - рассказывает Татьяна Спиркина. - Так, например, мы искали собаку, которую ранее пристраивали в Зубовой Поляне. Ту собаку мы так и не нашли, зато встретили на улице Икки, она была беременная, к тому же с лишаем на спине. Нам стало ее жалко, мы привезли ее в Саранск и определили сначала в городской приют. Родила Икки пятерых очаровательных щенят. Щенята росли, а вот у мамы возникли какие-то проблемы со здоровьем - то молоко пропадет, то воспаление начнется… Тогда мы отвезли и щенков, и маму на осмотр в ветеринарную клинику. Вроде бы и клиника недалеко, но на машине ехать пришлось. Врачи осмотрели собаку и посоветовали оградить от нее щенков, тем более что они уже сам начали кушать. Мы определили щенков на передержку, а маму отвезли обратно в приют. Икки не смогла смириться с тем, что осталась без щенят, начала скулить, а потом сделала подкоп и убежала искать своих детей. Икки сразу направилась в ветеринарную клинику, в которую мы ездили, - начала бегать по кабинетам и скулить в поисках потомства. Нам позвонили и сообщили о беглянке. Мы приехали и отвезли Икки к ее щенкам. Как ни странно, молоко у нее позже появилось.

Из пятерых щенят четверо уже нашли дом, за последним приедут в течение дня. На то, что количество щенят становится меньше, Икки реагирует нормально. Она уже успокоилась, когда встретилась со своими щенками. Теперь, когда поодиночке их забирают, у нее тревоги нет. Когда все происходит постепенно, собаке, конечно, проще.

- Теперь нам бы хотелось найти дом и для самой Икки, - говорит Татьяна. - Собака она молодая, ей примерно год. Икки красивая, верная, правда, нуждается в лечении, так как у неё есть вероятность развития пиометры. Если вам или вашим знакомым нужна собака, звоните по телефону 8-952-070-13-27.

Людмила АНЮТИНА