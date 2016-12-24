Так уж устроена человеческая природа, что летом мы с особой настроенностью ждем отдохновения и позитивных впечатлений. А зарядиться позитивом хорошо помогает юмор. В саранском кафе «Розмарин» состоялся очередной искромётный «Открытый микрофон» - выступление стендаперов на саранской сцене. «Руслан Белый не приехал. Будут только алкоголь и мы! - приветствовал собравшуюся публику ведущий и участник Максим Исляйкин. - Сегодня мордовских юмористов поддержат наши хорошие товарищи из города Пензы». И после традиционного экспромта с шутками над людьми в зале часовое шоу стартовало.

Андрей Фатуев (Пенза)

- В прошлом я профессиональный хоккеист, поэтому меня большей частью воспитывал тренер. Он говорил: «Андрей, твоя игра похожа на жуткое насилие». Но я на него не обижаюсь. Просто нельзя обижаться на человека, который отсидел несколько лет за похищение. Это реальная история: ему должны были деньги, и он похитил на шесть дней жену должника, которые они мило вместе провели. Но должник про жену за эти шесть дней почему-то не вспомнил. В итоге он её просто отпустил домой и сел на шесть лет.

- Я женат, и моя жена - мышь! Потому что у неё странное пристрастие к Микки-Маусу. У нас дома всё с Микки-Маусом: игрушки, одежда, даже постельное бельё. Так что я и сплю с Микки-Маусом. Откуда эта навязчивая идея? Думаю, тут не обошлось без какой-то секты: как-то утром в дверь позвонили, и ей с порога: «Здравствуйте, вы хотели бы узнать больше о Микки-Маусе»?

Евгений Скоморохов (Рузаевка)

- Замечали, что сейчас приходит очень много смсок от МЧС. Их даже больше, чем рекламы от Сбербанка. И МЧС мне стал как друг, который надоедливый, приставучий. Одним словом, который на хрен не нужен. И у меня есть такой друг, который мне регулярно шлёт открытки с каждым христианским праздником.

- Кстати, у МЧС с прошлого года бюджет вырос на три миллиарда рублей. - Смски? Мне кажется, они как-то перепутали свою спецификацию, и МЧС превратилось в МТС. Они скоро будут как сотовые операторы звонить и просить: «Оцените нашу работу с 1 до 10».

- Вчера у меня был случай. Я шёл вдоль высотного дома и слышал, что сверху на балконе идёт бурная вечеринка. И тут мне за шиворот упала капля. Я шёл дальше и думал: «Ну пожалуйста! Пусть это будет кондиционер»!

Артём Громов (Пенза)

- Я закончил строительный универ, но единственное, что я могу построить, это планы на пятницу!

- Поздравляю вас, что вы отмучились с этим ЧМ по футболу. Мне лично было стыдно даже за то, что (судя по видео в интернете), пожалуй, каждый россиянин, который общался с иностранцем, должен был научить его матерно ругаться. Меня это так разозлило, что я оделся максимально иностранно, вписался в компанию каких-то приезжих болельщиков, и, когда меня русский постарался научить слову «б…ь», резко ответил - «иди на …». Вы не представляете его реакцию. Он ушёл!

- У меня на лице родимое пятно, и это нормально. Ненормально типа шутя спрашивать: «Кто ударил?». Вот у Мерилин Монро была родинка над губой. Вот нормально было бы подойти к ней и спросить: «У тебя чё, скитлстрянка?».

Максим Исляйкин (Саранск)

- Недавно я в четыре утра возвращался домой и вдруг услышал сверху с балкона такое характерное «Ах! Ох!». Ну понятно, что люди приятным делом занимаются. И передо мной дилемма: уйти или остаться. Ну конечно, я остался. А девочка так свисает с балкона второй своей половиной, типа она просто случайно вышла в четыре ночи развесить бельё, и тут её парень и поймал!

И вот я смотрю и понимаю, что вернулся в университетские общажные времена: кто-то развлекается, а я один стою и смотрю. И тут совсем неловкая ситуация: девушка меня замечает, ловит мой взгляд и улыбается. Я почувствовал странное ощущение, как будто в лесу смотрю на маленькую пробегающую лань, которую вот-вот застрелят. Ну я подумал, что такого, вы не знаете меня, я не знаю вас, постою посмотрю. И тут я слышу с того балкона мужской голос: «Макс» Ты???!».

Я испугался. Думаю, ну сейчас начнётся: «Поднимайся к нам, будешь чаю?». А он, продолжая свои действия, так по-дружески: «А слышал, да? Пенсионный возраст подняли… Своих в Крым отправляю…». Ну что я мог сказать. Я сказал: «Продолжайте, я не смотрю».

Вот что может заставить людей заниматься любовью на балконе в четыре часа утра? И понял! Короче, в квартире обязательно должен быть кондиционер!

Мурад Магомедов (Пенза)

- Меня бесят женщины за рулём. Потому что если в машине я, в случае чего всё равно получать придётся мне. Недавно моя девушка попала в аварию, первым делом звонит мне, и в трубке я слышу: «Плак! АААААА!», и она отключается. Вот какую информацию я должен был из этого получить?

На место аварии вызвали комиссара, и он был полный дебил: он час фоткал машины. Я бы не удивился, если бы он свет начал как профессиональный фотограф выставлять. Я ему говорю: «Я её не продавать собрался, чего ты её час фоткаешь?». Общее время оформления заняло четыре часа! Комиссар Рекс бы быстрее оформил!

- Я одеваюсь очень практично, на мне нет ни одной шмотки дороже полутора тысяч. Потому что в драке порвать не жалко. А у меня у друга кроссовки за семь пятьсот. Если мне в драке порвут новые кроссовки за семь пятьсот - я разревусь! Тот чувак, который будет со мной драться, изначально победит.

- Мне шмотки выбирает моя девушка. Недавно ходили в магазин, она такая: «Смотри, какая футболка с телепузиками». Ну, думаю, намекает на ребёнка, и тут вижу, что она меряет шорты с Гуфи! Она мне объясняет - ты в своих старых вещах непривлекателен. А в этом «детском мире» привлекателен? Всё просто: так я привлекателен только для неё!

Денис Дубинкин (Саранск)

- Недавно начал свой бизнес и за это благодарен своей девушке - она мне очень помогла, потому что от меня ушла.

- Ездил на рыбалку каждый год, в этом году приезжаю, а там забор и надпись «Водоём куплен, рыбалка платная». Начал размышлять: а где можно купить водоём? То есть надо лезть на Авито и там писать: куплю водоём недорого? У кого можно купить водоём? У Ведявы? А Куйгорож случаем ничего не продаёт? Вообще Куйгорож звучит как моя зарплата за стендап.