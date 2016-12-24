Карина Андоленко: «И современные женщины способны на подвиги!»

На телеканале «Россия» с успехом прошел сериал о провинциальной девушке Катерине Пановой, ставшей лицом советской моды 60-х годов ХХ века и первой манекенщицей, признанной на Западе. Главную роль в фильме сыграла одна из самых востребованных российских молодых актрис - светлоглазая красавица блондинка Карина Андоленко. Сейчас актриса снимается в многосерийной драме «Отчим» производства «Киностудии КИТ» (входит в состав «Газпром-медиа») специально для Первого канала. В основе сюжета ленты - судьба молодой женщины Насти, которая долгих семь лет ждет с фронта любимого мужа… Работа над проектом под руководством режиссера Сергея Гинзбурга идет в Белоруссии. Мы поговорили с Кариной о работе в проекте, о том, как старшее поколение ее семьи пережило Великую Отечественную войну и на какие героические поступки способны современницы актрисы.

- Карина, в сериале «Отчим» у вашей героини непростая история: несколько лет она ждет возвращения мужа с войны, и за это время в ее жизни появляется еще один достойный мужчина. Это фильм о непростом выборе своей судьбы?

- Нет, история вовсе не о том, что женщина полюбила двоих... Сериал «Отчим» скорее дань бабушкам и дедушкам. Современная жизнь с ее скоростями, новейшими технологиями, как мне кажется, не всегда позволяет нам хранить главные ценности. Ведь раньше женщины ждали своих мужей по многу лет, как это и делает моя героиня. Жены, несмотря ни на что, оставались верными, при этом брали на себя и мужские обязанности - работали и в поле, и на заводах, растили детей… Их простая жизнь и была подвигом. Они жили без гаджетов, у них не было сумасшедших целей, которые мы перед собой ставим в наше время, но сама жизнь была как-то честнее, проще. Люблю или не люблю. Жду или не жду. Черное или белое. Вот и моя героиня долгие годы ждет мужа с войны. Однако это история не о блаженной, которой все легко дается. Но если даже очень тяжело, она не будет плакать и страдать, она будет двигаться вперед. При этом ей приходится бороться и с какими-то своими отрицательными качествами. Мне и самой хотелось бы у Насти многому научиться.

- Старшее поколение так и говорит: «Тогда умели ждать, не то что в наше время»…

- Тогда людям приходилось преодолевать вещи куда страшнее… Мы, к счастью, живем в относительно мирное время. А тогда нужно было выживать в прямом смысле слова. И вся «шелуха», которая, например, сейчас кажется важной, в годы испытаний слетает, обесценивается… К сожалению, только в беде и горе человек понимает, что действительно значимо. Люди, прошедшие ад войны, испытавшие безумие и страх, понимают, что важнее человеческих отношений, любви, верности и доброты, ничего нет. Как говорят - душа развивается в горе. Как раз сейчас вспомнила о своей второй по счету киноработе, военной драме «Рябиновый вальс». Она про то, что и после 9 мая 1945 года Великая Отечественная война не закончилась: молоденькие девочки на протяжении пяти лет потом разминировали поля. И подрывались. И столько их погибло! Наверное, тогда люди и ценили жизнь больше, потому что смерть ходила ближе. В такие моменты человек перестает размениваться на какие-то глупости.

- Как вы считаете, современные женщины способны на такие же подвиги: ждать любимого мужчину и оставаться верной?

- Конечно же, все мы способны! Другой вопрос, что в наше время много суеты. К тому же сегодня женщина уже настолько привыкла сама быть мужчиной и даже добиваться мужчин… Какие уж тут принцессы и рыцари… Но я верю, что современные женщины способны на подвиги. Ведь женщине порой под силу сделать такие вещи, о которых она сама может не подозревать.

- В сериале у вашей героини очень красивые наряды тех лет, женственная прическа. Как ощущаете себя в этих костюмах и гриме?

- Я очень люблю исторические фильмы. У меня работа строится какими-то периодами: то подряд снимаюсь в нескольких картинах про 60-е, то про 40-е годы. А мода, как известно, циклична, периодически все возвращается, и наряды повторяются. Особенно это видно по кинокостюмам. Например, на мне сейчас сарафан моей героини Насти, его вполне можно носить и в наши дни. Многие исторические костюмы на этом проекте мы брали напрокат, и им уже по 60 лет. И мы очень осторожно стараемся в них работать.

- Готовясь к съемкам, вы ориентировались на женские кинообразы поствоенного времени?

- Конечно, мы все очень много думали, искали и смотрели многие советские картины. И художественные, и документальные ленты того времени. Есть, например, прекрасный документальный фильм «Благодать» про деревенскую жизнь тех лет. Но я не могу сказать, что моя героиня срисована, например, с Ии Саввиной или Татьяны Дорониной, которые играли героинь тех времен. Но такой, как моя Настя, еще не было. Поэтому у нас получается собирательный образ.

- А как вам актерская команда в проекте «Отчим»?

- Команда у нас прекрасная! Очень хороший актерский состав. Мне необычайно интересно работать с мэтром нашего кино Василием Ивановичем Бочкарёвым. Мы все, как молодые студенты, собираемся вокруг него и внимательно слушаем все, что он говорит. Невероятной доброты человек, всегда поможет, подскажет, что нужно… И с Сережей Гинзбургом очень интересно работать. Он такой «подробный» режиссер, если так можно выразиться. Прекрасный состав у нас собрался. В какой-то момент во время съемок все поймали себя на мысли, что возникло чувство, что наши герои - это живые люди, а не вымышленные персонажи. Мы все сами стали верить, что эти герои должны быть именно такими, и никак иначе. И никого из других артистов невозможно представить в этих ролях.

- С кем-то из партнеров вам ранее уже доводилось работать?

- С Антоном Хабаровым мы уже пять лет служим в Московском Губернском театре. И у меня есть только один спектакль без его участия, во всех других постановках играем вместе. Мы все смеялись, что никак не попадем вместе в одну кинокартину. И вот этот шанс представился. Это, конечно, удобно: ведь у нас большой опыт совместной работы, и мы быстрее выполняем поставленные режиссером задачи, так как очень хорошо в профессиональном смысле друг друга знаем. Правда, так как мы уже несколько лет играем на одной сцене, у зрителей могут возникнуть определенные ассоциации с театральными героями, поэтому нам нужно это учитывать и идти против стереотипов, и мы стараемся (улыбается).

А еще мне впервые удалось поработать в кино с однокурсником Артёмом Быстровым. Это тоже очень интересный опыт. Ведь знаем мы друг друга с самой юности, но вместе раньше не снимались.

- Карина, наверняка, готовясь к съемкам, вы вспоминали и истории своей семьи, связанные с Великой Отечественной войной? Возможно, вам что-то рассказывали ваши бабушки или дедушки?

- К сожалению, в живых из бабушек и дедушек у меня уже никого не осталось. Я знаю, что дедушка во время войны был еще совсем маленьким, его контузило, и на всю жизнь он остался глухонемым. А отец этого дедушки, мой прадед, погиб под Керчью в первые полгода войны.

- У вас есть талисман, который всегда берете на съемки?

- Есть, но говорить про него не буду. Про талисманы нельзя рассказывать, иначе они перестают работать!

Екатерина Шитикова