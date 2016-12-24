Миллион от Натальи Водяновой

Социум

Знаменитая российская модель поддержит юных футболистов

 

 

Вот уже больше десяти лет Наталья Водянова вместе со своим фондом «Обнаженные сердца» проводит благотворительные вечера. Их цель - помочь семьям, в которых есть дети с особенностями развития. Такие мероприятия проходили в самых разных городах мира - в Париже, Лондоне, Монте-Карло. В этом году самые именитые звезды собрались в Москве в одном из самых красивых мест - историческом особняке «Дом Пашкова». 
 
Именитые и знаменитые
Мик Джаггер, Николь Шерзингер, Ксения Собчак, Дима Билан, Светлана Лобода, Валерия и Иосиф Пригожин, Виктория Лопырева, Алексей Немов, Александр Мостовой, Яна Чурикова и многие другие приехали поддержать важное дело. А Яна Рудковская выступила организатором наравне с Натальей Водяновой. 
- Четыре года я, мой супруг Евгений Плющенко, Дима Билан являемся волонтерами фонда, - сказала нам Яна. - Спасибо большое Наташе за все, что она делает. Ее фонд знают и уважают во всем мире! Благодаря ее усилиям наш мир становится добрее, а семьи счастливее. 
В этом году темой мероприятия стал футбол. Это и понятно - прошедший в России чемпионат мира останется у многих в сердцах, если не навсегда, то надолго. Футбольная тематика отразилась даже на угощениях. Например, десерт гостям подавали в форме футбольных мячей. 
 
Благотворительные лоты 
Главным сокровищем, за которое сразились гости ужина, стал уникальный сундук с коллекционными мячами Чемпионата мира по футболу FIFA. Сделанный вручную во Франции и спроектированный как традиционный чемодан-гардероб, сундук содержит в себе коллекцию из 13 официальных мячей, которые были представлены на чемпионатах мира по футболу FIFA начиная с 1970 года. Для людей, причастных к футболу и спорту в целом, - это бесценная коллекция. Каждый мяч подписан легендарными футболистами, включая Карлоса Пуйоля, Лотара Маттеуса и других звезд.
С молотка ушла и игровая форма Зинедина Зидана, в которой он сыграл свой последний матч в составе французской сборной в 2006 году. Этот матч вошел в разряд легендарных отчасти благодаря стычке Зидана с итальянским футболистом Марком Матерацци. 
Также среди лотов были модные платья от самых известных домов моды, необычная спортивная форма, билеты на концерты мировых исполнителей, уникальное кольцо из белого золота с двумя бриллиантами и многое другое. 
Гости ужина смогли принять участие в увлекательной футбольной викторине, ее провели Яна Чурикова и легендарный футболист Александр Мостовой.
 
Наша Наташа
Наталья Водянова, модель и мама пятерых детей, вела вечер как на русском, так и на английском, легко переходя с одного языка на другой. Вместе с моделью на ужине присутствовал супруг Антуан Арно и дети от первого брака с английским лордом Джастином Портманом: 12-летняя Нева и десятилетний Виктор. Была еще одна благотворительна акция лично от Натальи Водяновой. 
- Перед матчем Россия - Испания в случае победы нашей команды я пообещала две вещи, - рассказала Водянова. - Первое: пожертвовать один миллион рублей на развитие футбола в России. И станцевать «калинку-малинку» перед финалом в «Лужниках». Все обещания я выполнила. «Калинку» станцевала, а миллион рублей будет направлен на развитие дворового футбола. В частности на проведение турнира «Кожаный мяч». Наша команда на чемпионате мира сделала практически невозможное, даже самые большие скептики поверили в то, что в России теперь есть футбол. Это были достойные матчи. 
 
Танцы для Билана
В завершение вечера для гостей выступили звезды современной поп-музыки - Николь Шерзингер, Дима Билан и Светлана Лобода. Все артисты пели живьем. Николь так понравилась песня Димы «Держи», что она не могла усидеть и стала танцевать. А когда дело дошло до лирической песни «Я не боюсь», она и вовсе стала снимать его на свой телефон, чтобы сохранить видео на память. 
- Я рад и счастлив быть там, где происходят чудесные вещи, - сказал со сцены Билан. - Мы причастны к такому благородному делу. Догадываюсь. насколько это трудоемкий процесс - объединить такое количество разных, но небезразличных к чужим проблемам людей! Каждый из них в жизни нашел возможность отдать свои ресурсы для важного дела. 
Сам Дима Билан познакомился на мероприятии с легендарным музыкантом Миком Джаггером и был восхищен его энергией. Именитому рокеру недавно исполнилось 75 лет. Во время визита в Москву он не только успел посетить важные мероприятия, но и прогулялся по Москве. Артист пришел в восторг от видов Кремля и Красной площади.  
 
Миллион для победы
Все собранные на мероприятии средства, а это около одного миллиона евро, будут направлены на основные программы Фонда помощи детям «Обнаженные сердца»: создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с такими особенностями, как аутизм, синдром Дауна, церебральный паралич, и другими нарушениями развития, на строительство специализированных игровых площадок для российских детей разных возрастов и возможностей.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

 

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