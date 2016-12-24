Запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника

Социум

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", любой  собственник  может  наложить  запрет  на  совершение  регистрационных  действий  с  объектом недвижимости без своего личного участия.  

Без  вашего  присутствия,  даже  при  наличии  нотариальной  доверенности,  никто  не  сможет  продать, подарить,  сдать  в  залог  (при  ипотечном  кредитовании)  или  в  аренду,  а  также  распорядиться недвижимостью иными способами и на основании таких действий оформить права в Росреестре.  

Для этого собственнику недвижимости достаточно подать заявление в МФЦ, о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения),  прекращения права  на  принадлежащие  ему объекты недвижимости без его личного участия или участия законного представителя.  

Также  это  можно  сделать  и  в  электронном  виде.  В  "Личном  кабинете"  на сайте Росреестра можно  подать  заявление  о невозможности  проведения  сделок  с  принадлежащей  вам  недвижимостью  без  вашего  личного  участия.

При  подаче  такого  заявления  в  ЕГРН  будет  внесена  соответствующая  запись.  Такое  заявление  служит основанием для отказа любому лицу, которое захочет провести операции с недвижимостью заявителя без его участия.

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