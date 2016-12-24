Запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", любой собственник может наложить запрет на совершение регистрационных действий с объектом недвижимости без своего личного участия.

Без вашего присутствия, даже при наличии нотариальной доверенности, никто не сможет продать, подарить, сдать в залог (при ипотечном кредитовании) или в аренду, а также распорядиться недвижимостью иными способами и на основании таких действий оформить права в Росреестре.

Для этого собственнику недвижимости достаточно подать заявление в МФЦ, о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие ему объекты недвижимости без его личного участия или участия законного представителя.

Также это можно сделать и в электронном виде. В "Личном кабинете" на сайте Росреестра можно подать заявление о невозможности проведения сделок с принадлежащей вам недвижимостью без вашего личного участия.

При подаче такого заявления в ЕГРН будет внесена соответствующая запись. Такое заявление служит основанием для отказа любому лицу, которое захочет провести операции с недвижимостью заявителя без его участия.











