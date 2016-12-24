Долю в нежилом помещении можно продать через «Личный кабинет» Росреестра

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Владельцы нежилых помещений могут сэкономить время и средства при продаже доли в праве общей собственности. Информацию о продаже достаточно разместить через сервис "личный кабинет" на сайте Росреестра.
Закон требует, чтобы продавец направлял всем участникам долевой собственности извещение о намерении продать свою долю. Если продается нежилое помещение (гараж или офис) и адресатов более 20, это можно сделать с помощью электронных сервисов. Извещение отправляется через сервис "личный кабинет" сайта Росреестра. Для авторизации в нем используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг РФ.
Три месяца оно присутствует на сайте, а потом перемещается в архив, доступ к которому имеют только государственные регистраторы прав. Общий срок хранения на сайте сведений об извещении составляет три года. За публикацию извещения на сайте Росреестра плата не взимается. Удобно и сособственникам, которые активировали свой "личный кабинет" на сайте Росреестра: в течение трех дней после публикации извещения на сайте им придет соответствующее уведомление о продаже. У них будет месяц, чтобы решить, приобрести ли выставленную на продажу долю. Сделка по продаже доли в праве собственности на объект недвижимости подлежит нотариальному удостоверению. Если продавец известил собственников о продаже доли через сайт Росреестра, то при нотариальном удостоверении сделки подтверждать это не потребуется, поскольку нотариус сможет самостоятельно проверить информацию.
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