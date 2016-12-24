Долю в нежилом помещении можно продать через «Личный кабинет» Росреестра

Социум

Владельцы  нежилых  помещений  могут  сэкономить  время  и  средства  при  продаже  доли  в  праве  общей собственности. Информацию о  продаже  достаточно  разместить через сервис "личный кабинет" на  сайте Росреестра.

Закон  требует,  чтобы  продавец  направлял  всем  участникам  долевой  собственности  извещение  о намерении продать свою долю. Если продается нежилое помещение (гараж или офис) и адресатов более 20, это можно сделать с помощью электронных сервисов. Извещение отправляется через сервис "личный кабинет"  сайта  Росреестра.  Для  авторизации  в  нем  используется  подтвержденная  учетная  запись пользователя на едином портале государственных услуг РФ.

 Три месяца оно присутствует на сайте, а потом перемещается в архив, доступ к которому имеют только государственные регистраторы прав. Общий срок хранения на сайте сведений об извещении составляет три года. За публикацию извещения на сайте Росреестра плата не взимается. Удобно  и  сособственникам,  которые  активировали  свой  "личный  кабинет"  на  сайте  Росреестра:  в течение  трех  дней  после  публикации  извещения  на  сайте  им  придет  соответствующее  уведомление  о продаже. У них будет месяц, чтобы решить, приобрести ли выставленную на продажу долю. Сделка  по  продаже  доли  в  праве  собственности  на  объект  недвижимости  подлежит  нотариальному удостоверению.  Если  продавец  известил  собственников  о  продаже  доли  через  сайт  Росреестра,  то  при нотариальном  удостоверении  сделки  подтверждать  это  не  потребуется,  поскольку  нотариус  сможет самостоятельно проверить информацию.  

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Движение в Саранске в дни ЧМ-2018

После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
Афиша Саранска на 12 ииюня

Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
«Уют» ждет первых посетителей

Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...

Конкурс красоты

№24  Юнона

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу