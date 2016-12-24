Александр Васильев показал век моды

Историк и телеведущий открыл выставку одежды для путешествий

На Киевском вокзале Москвы открылась выставка историка моды и ведущего передачи Первого канала «Модный приговор» Александра Васильева, приуроченная к 100-летию одного из крупнейших и старейших вокзалов столицы. На ней представлена коллекция одежды и аксессуаров, охватывающая столетний период - с 1918 по 2018 год. Аналогов подобной коллекции в мире не существует, называется она «Мода и путешествия». Поздравить историка моды с открытием выставки пришли друзья: Лариса Вербицкая, Татьяна Веденеева, Альбина Джанабаева, Никас Сафронов и многие другие.

А осмотреть коллекцию может любой желающий, притом абсолютно бесплатно.

Впрочем, как заверили организаторы выставки и сам Александр Васильев, одной Москвой дело не ограничится. Планируется, что такие же экспозиции откроются со временем в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и других крупных городах.

- Я, как амбициозный коллекционер, был в восторге от такого предложения, - заявил Александр Васильев.

Модные путешествия

Но перед началом торжественной части Александр Васильев провел небольшую экскурсию для гостей и рассказал про свои уникальные экспонаты. Для экспозиции были изготовлены даже специальные манекены под стандарты красоты минувшего времени - например, талия в 55 сантиметров.

Выставка рассказывает о том, в чем путешествовали в разные времена женщины, мужчины и дети. Как выглядел их багаж, какими были чемоданы, саквояжи и коробки для шляп, как в социальном плане менялись путешествующие. Ведь первыми путешественниками были белоэмигранты, бежавшие из России от террора революции и ужасов Гражданской войны. Вся белая миграция прошла через Киевский вокзал, потом эти люди попадали в Одессу, а оттуда - в Константинополь, Париж и другие зарубежные города.

Тут есть и костюмы времен НЭПа, Сталинской индустриализации, Великой Отечественной войны, хрущевской оттепели, брежневского застоя, горбачевской перестройки и постперестроечного периода.

История чемодана

Конечно, для многих путешествие начинается с багажа, а точнее - с чемодана. Сейчас есть огромный выбор этих необходимых для путешествий предметов. В советское же время выбирать особо было не из чего.

- В 60-е годы стали делать чемоданы под кожу крокодила - это в ту пору было очень модно и престижно, - рассказал нам Васильев. - Но это все были импортные изделия, и обзавестись таким мог далеко не каждый. А обычные чемоданы были очень небольшими - там могли поместиться только смена белья да еще небольшое количество сопутствующих предметов. Поэтому, когда люди отправлялись с ними в серьезное путешествие, эти чемоданы набивались не просто под завязку, а так, что их потом было трудно закрыть: люди садились на них, чтобы своим весом утрамбовать, и запирали. Поэтому и ручки у них нещадно отрывались. В 70-е годы появляются новые чемоданы - из кожзаменителя. Тогда это считалось очень модным и многие мечтали иметь что-то из этого материала. Но такие чемоданы много весили, и с ними было неудобно. Сначала все они были на застежках, а позже появились на молнии, они были гораздо вместительнее. И уже в конце 80-х годов на чемоданах появились ролики, это уже значительно облегчило участь путешественников.

Костюм от КГБ

Особое место в экспозиции занимает легкий костюм темно-синего цвета. У него своя необычная история.

- Этот костюм 1961 года, - поясняет нам историк моды. - Он был отшит в специальном цехе КГБ для участия в торговых переговорах за пределами СССР. Отправляя советского человека за границу, надо было изобразить из него европейца. Тогда понимали, что с ним никто не будет иметь серьезных дел, если он будет одет в какой-то невзрачный костюм фабрики «Большевичка». Меня поражает, что специально для это в КГБ разработали модель «псевдошанель». Но интересно, что это все называлось рабочей одеждой, и ее надо было сдать по возвращении. Обладательница этого наряда - переводчица - не сдала. Она нарушила правила, но вещь сохранила для истории. И спустя годы передала этот комплект мне в коллекцию. Это уникальный экземпляр.

Удивительные факты

Кримпленовые платья носили наши бабушки. В коллекции Александра Васильева они занимают особое место.

- Каждая женщина того времени убивалась, чтобы приобрести такое цветастое платье, - рассказывает историк моды. - Стоили они минимум 60, а максимум - 120 рублей. И это при хорошей зарплате в советское время 100 рублей, а маленькой 58 рублей. Так что цена для того времени очень высокая…

А вот еще один мужской костюм: серый пиджак и расклешенные брюки. Это уже гость из 80-х годов.

- Это костюм, сшитый в советское время для Олимпиады-80, - подсказывает Васильев. - Считалось, что в нем советский мужчина будет выглядеть модно и стильно. Но отставание в моде в нашей стране от остального мира было ровно на десять лет: на Западе клеш был на пике в 70-х годах. Но на швейной фабрике имени Володарского в Ленинграде, где был отшит костюм, этого не знали. А надо было шить брюки «бананы» и «морковки» - тогда именно они были популярны. Вообще в 80-е годы прошлого века были проблемы с тканями, поэтому делали вещи из материалов, которые были в наличии. И в те времена у нас было много рукодельниц, которые из ничего делали нечто. У всех были швейные машинки. Было много самострочной одежды, а о фирменной модной многие советские люди даже не смели мечтать.

Одежда знаменитостей

Один из центральных экспонатов коллекции - красный плащ Майи Плисецкой от Пьера Кардена. Советская звезда мировой балетной сцены одевалась порой очень экстравагантно. В 80-е годы она считалась иконой стиля.

- Многие ее вещи перешли ко мне после кончины как дар ее супруга Родиона Щедрина, - говорит нам Александр Васильев. - Он вызвонил меня, попросил приехать и выбрать, что считаю нужным. Но и при жизни Майя Плисецкая многое мне подарила.

Тут же рядом кожаная юбка Любови Полищук, и куртка из такого же материала, которая когда-то принадлежала знаменитой целительнице Джуне. В 80-е годы кожа была безумно популярна. Но достать советский человек мог только лоскутки.

Есть в коллекции и несколько нарядов от Клары Лучко.

- Одной из самых элегантных актрис в 80-е годы была Клара Лучко, - поясняет историк моды. - Красавица звезда кинематографа, дочь которой имела магазин в Канаде и снабжала маму импортными вещами. Поэтому она одевалась лучше других звезд того времени.

Эстетическое превосходство

- У вас очень большая коллекция, а какой экспонат было сложнее всего получить? - спрашиваем историка моды.

- Не было ни одного простого случая. Сложность в том, что у нас нет как такового обычая - выставлять старинную винтажную одежду. Многие к ней относятся очень по-бытовому: «это я бы надела - это я бы не одела». А я в любом случае не дам вам ни одеть, ни надеть. А предлагаю просто посмотреть. Ведь это история нашей страны, наша культура, выраженная через одежду и сопутствующие предметы. Я уже провел так много выставок в разных городах России, и люди стали относиться к этому лояльнее и отдают больше вещей. Каждая как подарок. И мне не хотелось бы, чтобы с хорошими и интересными вещами происходило то, что произошло в свое время с нарядами Любови Орловой: они все оказались на помойке! А все потому, что у нас нет музея моды. Пока лучшая коллекция костюма находится в Эрмитаже. Но это коллекция придворного костюма. У них великолепный гардероб дома Романовых. Но они не собирали ничего 20-го века, потому что говорили, что это все некрасиво. Однако критерии «красиво» или «некрасиво» не имеют к истории никакого отношения. Даже если это уродливо - это часть нашей жизни, все остальное не важно. Пусть даже рваные треники, но если их носили - то это часть нашей истории.

- Какие вещи пополнили вашу коллекцию в нынешнем году?

- Я недавно вернулся из Баку, мне много чего там подарили. В частности, три своих торжественных вечерних платья мне в коллекцию передала Михримах Алиева - вице-президент и первая леди Азербайджана... Современные поп-звезды мне с удовольствием отдают свои наряды: Анжелика Варум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев и многие другие. Но некоторые «жмутся». Это их право: кто-то хочет остаться в истории, а кто-то - нет. Это дело добровольное. Не хотят - и не надо. В основном отдают наследники после кончины звезды. А при жизни это всегда довольно болезненный процесс.

- Сколько всего нарядов в вашей коллекции?

- 65 тысяч экземпляров, которые я храню в специальных помещениях.

- Сейчас много модных трендов, течений моды - что бы вы взяли из этого в свой музей?

- Ничего. Сегодняшнее время слишком близко от нас, и есть опасность засорить мою коллекцию ширпотребом. Я беру только дизайнерские вещи, проверенные временем. То, что я показываю, - всегда с неким знаком эстетического превосходства.

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ, фото Вадима ТАРАКАНОВА