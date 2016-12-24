Прокуратура проверила исполнение законодательства о защите инвалидов

В республиканском пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная результатам прокурорской проверки исполнения законодательства о защите инвалидов и других категорий граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите. Об итогах проведенной проверки рассказали сотрудники республиканской прокуратуры.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры республики Олег Ашутов рассказал подробнее о результатах проверки. В республиканском Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения сотрудники прокуратуры установили недостаточный контроль за деятельностью стационарных учреждений социального обслуживания - домов-интернатов для инвалидов и престарелых. Как выяснилось, в ходе проверок министерство уделяет внимание в основном ведению финансово-хозяйственной деятельности подобных учреждений, в то время как выполнение ими большей части показателей и критериев оценки качества оказания социальных услуг остается без внимания проверяющих.

«В 17 из 18 проверенных стационарных учреждениях районными прокурорами установлены многочисленные нарушения закона, - рассказал Олег Ашутов. - В основном нарушения допускаются в обеспечении личной безопасности постояльцев в отдельных случаях, в оказании содействия в прохождении медико-социальной экспертизы, в обеспечении техническими средствами реабилитации и выполнении мероприятий по реабилитации, их лекарственном обеспечении и хранении лекарственных средств, а также в соблюдении требований пожарной безопасности и санитарных норм. В Ардатовском районе в текущем году имел место факт нанесения множественных телесных повреждений одним пациентом другому, ставших причиной смертельного исхода. В одном из учреждений Большеберезниковского района получатель социальных услуг скончался от отравления этиловым спиртом.

Администрациями стационарных учреждений допускается нарушение прав получателей социальных услуг и на охрану здоровья. Так, в одном из учреждений в ходе ежегодного углубленного медицинского осмотра получатели социальных услуг не осматривались профильным врачом - неврологом. При этом наиболее распространенной причиной смерти пациентов в данном учреждении - две трети случаев от всех летальных исходов - стали заболевания именно неврологического профиля».

Сотрудники прокуратуры подчеркнули, что расходные обязательства республики по льготному лекарственному обеспечению в необходимом объеме финансово не обеспечены. В учреждениях здравоохранения выявлены связанные с этим многочисленные факты, когда льготные рецепты не выписывались при назначении лекарственных препаратов. Кроме того, взималась плата за медицинские услуги, входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Также имеют место неукомплектованность учреждений здравоохранения необходимым медицинским оборудованием, использование неповеренных медицинских изделий и их эксплуатация при отсутствии технической документации.

«Не обеспечена в полном объеме доступность для инвалидов жилых, общественных и производственных зданий, спортивных сооружений, мест отдыха, культурно-развлекательных и других учреждений, объектов транспортной инфраструктуры, - сообщил Олег Ашутов. - Всего установлен 31 объект, не отвечающий вышеназванным требованиям».

Массовый характер носят нарушения трудовых прав инвалидов, выражающиеся в сокращении работодателями установленной законом продолжительности их отпуска, привлечении их к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время без их согласия и несвоевременной выплате заработной платы.

Еще одно важное направление прокурорской проверки - защита прав детей-инвалидов. Выявлено более 200 случаев, когда в отношении несовершеннолетних нарушался закон бюджетными учреждениями. «В образовательных организациях установлены незаконные локальные правовые акты, нарушения прав детей-инвалидов на получение образования, в том числе на дому, осуществление образовательного процесса без учета рекомендаций, содержащихся в индивидуальных программах реабилитации инвалидов, необеспечение детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием», - сообщил прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере Денис Ситкин.

Всего в результате проверки было выявлено 569 нарушений закона, для устранения которых принесено 15 протестов, внесено 144 представления, в суд предъявлено 36 исковых заявлений и возбуждено 113 дел об административных правонарушениях, в том числе 3 представления внесены в Правительство Мордовии.