Сотрудники Кадастровой палаты оказывают информационные, справочные и консультационные услуги

Каждый гражданин в тот или иной момент своей жизни сталкивается с оформлением недвижимости в собственность. Это может быть покупка, продажа, дарение или вступление в наследство.

При совершении операций с недвижимостью получение квалифицированной консультации имеет особое значение. Иногда правообладателям требуется хорошее знание законодательства, своих прав и обязанностей, так как даже незначительная ошибка при оформлении документов и сделок может обернуться серьезными неприятностями.

Кадастровая палата по Республике Мордовия - это государственное учреждение, специалисты которого имеют многолетний опыт работы в сфере кадастровых отношений и на рынке недвижимости. С июля 2017 года Кадастровая палата оказывает всем заинтересованным лицам консультационные услуги по вопросам, касающимся операций с недвижимостью, в том числе по составлению договоров в простой письменной форме.



