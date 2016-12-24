Сотрудники Кадастровой палаты оказывают информационные, справочные и консультационные услуги

Социум

Каждый  гражданин  в  тот  или  иной  момент  своей  жизни  сталкивается  с  оформлением  недвижимости  в собственность. Это может быть покупка, продажа, дарение или вступление в наследство.  

 При совершении операций с недвижимостью получение квалифицированной консультации имеет особое значение.  Иногда  правообладателям  требуется  хорошее  знание  законодательства,  своих  прав  и обязанностей,  так  как  даже  незначительная  ошибка  при  оформлении  документов  и  сделок  может обернуться  серьезными  неприятностями.    

Кадастровая палата по Республике Мордовия - это государственное учреждение, специалисты которого имеют многолетний опыт работы в сфере кадастровых отношений и на рынке недвижимости. С июля 2017 года Кадастровая палата оказывает всем заинтересованным лицам консультационные услуги по вопросам, касающимся операций с недвижимостью, в том числе  по составлению договоров в простой письменной форме.  

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Движение в Саранске в дни ЧМ-2018

После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
«Уют» ждет первых посетителей

Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...
Афиша Саранска на 12 ииюня

Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
Solomona на ТНТ: взгляд изнутри

На канале ТНТ завершился первый сезон нашумевшего музыкального проекта «Песни». Одной из его участниц стала наша 23-летняя землячка Илона...

Конкурс красоты

№24  Юнона

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу