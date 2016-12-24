Сотрудники Кадастровой палаты оказывают информационные, справочные и консультационные услуги

В Саранске обсуждены вопросы завершающего этапа подготовки к мундиалю
Глава Мордовии Владимир Волков провел на неделе ряд совещаний, касающихся различных аспектов подготовки к проведению в Саранске матчей...
Каждый гражданин в тот или иной момент своей жизни сталкивается с оформлением недвижимости в собственность. Это может быть покупка, продажа, дарение или вступление в наследство.
При совершении операций с недвижимостью получение квалифицированной консультации имеет особое значение. Иногда правообладателям требуется хорошее знание законодательства, своих прав и обязанностей, так как даже незначительная ошибка при оформлении документов и сделок может обернуться серьезными неприятностями.
Кадастровая палата по Республике Мордовия - это государственное учреждение, специалисты которого имеют многолетний опыт работы в сфере кадастровых отношений и на рынке недвижимости. С июля 2017 года Кадастровая палата оказывает всем заинтересованным лицам консультационные услуги по вопросам, касающимся операций с недвижимостью, в том числе по составлению договоров в простой письменной форме.
Глава Мордовии Владимир Волков провел на неделе ряд совещаний, касающихся различных аспектов подготовки к проведению в Саранске матчей...
Очень мало по-настоящему перспективных предпринимателей имеют средства, чтобы финансировать свои проекты. У креативно мыслящих людей может...
В Лямбирском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела...
Пролетарский районный суд вынес решение по иску ООО «Группа Краски» к экс-солистке известного коллектива, уроженке Саранска 29-летней...
После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...
Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
Спикера Совета Федерации восхитили перемены во внешнем облике Саранска
На канале ТНТ завершился первый сезон нашумевшего музыкального проекта «Песни». Одной из его участниц стала наша 23-летняя землячка Илона...
Наша землячка Илона Соломонова закончила участие в музыкальном телепроекте «Песни» канала ТНТ