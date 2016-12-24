ЛДПР: Конституция должна соответствовать времени!

Российская Конституция 12 декабря 2018 года отметит свой первый серьезный юбилей. Почти четверть века назад, в 1993 году, прошел всенародный референдум, по итогам которого был принят Основной закон страны. Текст, за который проголосовали граждане России, готовился достаточно долго. Работа Конституционного совещания стартовала в июне 1993 года.

Жириновский против гражданской войны!

Владимир Вольфович Жириновский был одним из участников Конституционного совещания, которое разрабатывало проект документа. На тот момент ЛДПР еще не стала парламентской партией, триумф был впереди. Но высокий профессионализм молодого юриста, который, будучи практически неизвестным стране на момент начала избирательной кампании, занял третье место на президентских выборах 1991 года, был очевиден даже его политическим противникам.

По словам лидера ЛДПР, недочеты и недостатки Конституции были ему очевидны еще в 1993 году, но ради единства страны и возрождения России нужно было отказаться от личных амбиций. Сейчас настало время исправить ошибки прошлых лет и сделать Конституцию России адекватной вызовам времени, а самое главное - убрать заложенные в текст документа потенциальные политические «бомбы».

«Тогда, в 1993 году, мы создали новое юридическое полотно, по которому живём и сегодня, - вспоминает Владимир Жириновский. - Я тоже принял участие в работе Конституционного совещания, предлагал собственный проект, потому что в то переломное время без нового главного закона страны невозможно было сформировать новые органы власти. Ситуация накануне конституционного референдума грозила обернуться гражданской войной из-за двоевластия президента и Верховного совета. Этого нельзя было допустить. ЛДПР предлагала компромиссный вариант: одновременные выборы и нового парламента, и президента. Но власть пошла другим путем».

Советники и помощники Бориса Ельцина настаивали на максимальном усилении власти главы государства, роль парламента должна была быть сведена лишь к одобрению предлагаемых исполнительной властью инициатив.

«Конституция была написана не мной, поэтому у нее ярко выраженный президентский характер. Авторы создали у нас режим как в США и во Франции. В других странах западного мира, к которому мы можем относить и себя, действует парламентская демократия. Такой путь могли избрать и мы, но в тот момент у нас перед глазами был наш собственный неудачный опыт. В 1918 году мы пришли к парламентской форме правления и знаем, чем это закончилось», - напомнил Владимир Жириновский.

С одной стороны, чисто парламентская форма правления не подходит для таких больших государств, как Россия, и может вновь привести к распаду страны. Но с другой - в нынешней Конституции сделан серьезный перекос в сторону исполнительной власти и, в первую очередь, главы государства.

«Еще одна проблема Конституции - сверхбольшие полномочия президента. Они больше, чем были у генсека и царя. Конституция фактически допускает скрытую форму монархии. Президент все время может оставлять преемников и, пользуясь огромной властью, обеспечивать им победу на выборах», - отметил лидер ЛДПР.

Но в 1993 году ситуация в нашей стране была сверхкритической. Всем надо было сдерживать личные политические амбиции ради благополучия граждан и предотвращения дальнейшего распада государства, уверен Владимир Жириновский.

«Почему я и ЛДПР поддержали этот документ, несмотря на все его недостатки? Во-первых, страна в 1993 году была на грани распада. В перестройку был нанесен удар по КПСС, которая была цементом советского общества. В итоге СССР распался, и по инерции эта борьба перешла уже в РСФСР. Без нового закона мы не прекратили бы начинающуюся гражданскую войну, - подчеркнул политик. - Осталось только принимать Конституцию, без этого мы получили бы авторитарный единоличный режим Ельцина, к чему его подталкивал Коржаков».

В 1993 году новая Конституция была благом, страна уже не могла жить по Основному закону, принятому в совершенно другой стране. Но с тех пор прошло много времени, и то, что можно было понять и принять в начале 90-х прошлого века, совершенно не подходит для конца второго десятилетия 21 века!

Страна изменилась!

По мнению Владимира Жириновского, «детали Конституции не всегда играют решающую роль. Многое зависит от персоналий. При очень хорошем президенте и парламенте страна будет процветать даже при неудачной Конституции. А при слабой власти даже хорошая Конституция не спасет от упадка. Но только Конституция позволяет формировать легитимную власть». Это принципиальная позиция ЛДПР.

Именно сейчас назрели изменения в Конституции, потому что текст разработанного четверть века назад в 1993 году документа во многом не отвечает нынешним реалиям, уверен лидер ЛДПР.

Дело не только в том, что страна была совсем другой. Не секрет, что на финальных этапах работы над текстом Конституции руку к нему приложили американские «специалисты», которые чувствовали себя в ельцинской России хозяевами и победителями. Поэтому многое из того, что попало в Основной законы благодаря их участию, вредно нашей стране - и ЛДПР не первый год об этом говорит.

В России живут сто народов, а не один!

Ключевая проблема действующей Конституции заключается в том, что из-за слепого следования американской политкорректности о народах России в Конституции не сказано ни слова. Как будто их просто нет, и в России живут какие-то непонятные люди без рода-племени.

«Мы уже много лет предлагаем в преамбуле к Конституции заменить «Мы, многонациональный народ Российской Федерации…» на «Мы, русские и другие народы России, договорились о нижеследующем…» - напомнил лидер ЛДПР.

Упоминание русских не значит, что у них будут какие-то особенные права, просто это крупнейший народ страны, русский язык является государственным, и за границей всех граждан России называют просто «русскими», не вдаваясь в детали. Так же как американцем, французом или англичанином может быть человек любой национальности и расы. Россия создана русским народом, вокруг которого объединились другие народы нашей страны, - это исторический факт, спорить с которым просто глупо.

Представитель любого народа может жить в любом регионе нашей страны и пользоваться абсолютно теми же правами, что и другие народы. ЛДПР - за национальный мир и согласие. Перед законом равны все, где бы они ни родились и на каком бы языке ни говорили.

Формулировка «многонациональный российский народ» по своей сути ничем не отличается от «многонационального советского народа». А это явление оказалось нежизнеспособным. Как только власть в центре ослабла, народы СССР разбежались по своим отдельным квартирам. Многие теперь живут гораздо хуже, чем раньше, но признать это и попроситься обратно им не позволяет гордость.

Давайте честно признаем: никто не может однозначно ответить на вопрос, что же такое этот упоминаемый в Конституцаии «многонациональный народ». В России живут сто с лишним народов, а не один «многонациональный». И в этом многообразии сила нашей страны! ЛДПР призывает зафиксировать этот факт в Конституции.

Перемены назрели!

Грубейшей ошибкой тех, кто утверждал окончательный текст Конституции, Владимир Жириновский считает пятнадцатую статью, в которой сказано, что международные договоры имеют большую юридическую силу в России, чем наше собственные законы. «По сути, речь идёт о примате международного права над суверенным законодательством страны. Это вообще в чистом виде навязанная из Вашингтона идея, чтобы они всегда могли контролировать нас», - уверен политик. Сами США при этом всегда ориентируются на собственное законодательство.

«Есть и другие важные правки. Например, глава государства по Конституции - это президент. Это абсолютно чужое нам слово. Никогда до 1990 года оно у нас не использовалось. Мы предлагаем взять русский аналог - Председатель или, например, Верховный правитель, как было при Колчаке. Главное, чтобы это было русское слово. Не может глава государства называться иностранным термином», - полагает лидер ЛДПР.

«Кроме того, довольно странно выглядит формулировка «президент не может избираться более двух сроков подряд», - считает Владимир Жириновский. - Ведь слово «подряд» здесь ключевое и позволяет одному лицу занимать этот пост сколь угодно долго, пропуская каждые два срока другого человека. Причем это может быть даже технический промежуточный срок, например, в один месяц. Мы с первого дня выступаем за системную сменяемость власти, чтобы приходили новые команды, чтобы была конкуренция крупных партий».

Советский Союз погубило много причин - и бездарность последних правителей, и внешнее давление. Но если внешнее давление будет всегда, это неизбежно для такого большого и сильного государства, как Россия, то качество управления можно значительно повысить, если в политике будет реальная конкуренция 2-3 сильных партий.

Владимир Жириновский в ходе недавней «прямой линии» предложил главе государства создать крепкую многопартийную систему. И для этого тоже нужны изменения в Конституции.

Двадцать пять лет - это очень серьезный срок. Государство изменилось, изменились люди, выросло новое поколение, рожденное уже после развала СССР. Из раздираемой внутренними противоречиями и подобострастно смотрящей в рот Америке страны Россия превратилась в уверенную в себе суверенную державу.

Показательно, что многие последние российские инициативы, особенно на международной арене, были сформулированы в книгах и статьях Владимира Жириновского, написанных еще в 90-е годы.

Поэтому нет сомнений в том, что Конституция рано или поздно будет обновлена, и навязанные американскими «советниками» вредные для государственной системы пункты покинут Основной закон. Кстати, США внесли первые десять поправок в свою Конституцию всего лишь через 2 года после её принятия. И это в 18 веке, когда жизнь была неторопливой и размеренной.

В 21 веке жизнь меняется гораздо быстрее. ЛДПР призывает изменить Основной закон во благо граждан России. Четвертьвековой юбилей - это отличный повод перечитать Конституцию, убрать из неё явно устаревшие и ненужные статьи, а также добавить пункты, которые отражают нынешнюю реальность.

Дмитрий Журавлев







