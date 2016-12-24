Павел Занозин: «Комментировать матчи чемпионата мира было моей мечтой!»

Спортивный комментатор и телеведущий признался, что с будущей женой они познакомились благодаря футболу

В компании спортивного комментатора и ведущего Первого канала Павла Занозина за событиями чемпионата мира по футболу следят миллионы россиян. Из своих неполных 30 лет 20 Павел отдал тележурналистике! Правда, в роли комментатора на столь крупном и важном футбольном турнире Занозин выступает впервые.

- Павел, с каким настроением вы ожидали начала чемпионата? Сильно волновались?

- Конечно! До этого ведь я не работал в качестве комментатора ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы по футболу. А комментировать матчи чемпионата мира было моей давней мечтой. И она наконец сбылась! (Улыбается.)

- Вы такой молодой, а уже 20 лет на телевидении! Как начиналась ваша карьера?

- На телевидение я попал совершенно случайно. Мои родители никак с ним не связаны, да я и сам до того момента никогда не думал об этой сфере. Все получилось как-то само собой. Дело в том, что моя школьная учительница дружила с редактором телекомпании «Волга», которая тогда создавала детскую телепрограмму «Не зевай!». Она меня им и посоветовала. Я приехал, прошел телепробы, и меня взяли.

- А свой первый телеэфир помните?

- Да, прекрасно помню! Это было 20 февраля 1998 года. Мы записывали с моим псом Чарликом стендапы в моем родном дворе в Нижнем Новгороде. В деталях помню тот день и даже примерно то, что говорил тогда. Много раз пересматривал тот самый первый эфир.

- Если вас с детства так увлекла тележурналистика, почему вы сразу не пошли учиться по специальности, а решили одновременно учиться на двух других факультетах: иностранных языков и экономики?

- К моменту окончания школы я уже семь лет проработал на телевидении, к тому же параллельно писал для местной газеты. За все это время я понял, что журналистике в теории сложно научиться: это работа практическая. Гораздо важнее - получать опыт в телекомпании или в какой-то редакции, чем сидеть на лекциях. Не хотелось тратить время впустую. А иностранные языки всегда пригодятся. Английский к тому моменту я уже знал неплохо, так что решил выучить и французский. А экономика просто полезная вещь для того, чтобы что-то получалось в жизни. Считаю, что все эти знания мне впоследствии очень пригодились.

- Вам уже доводилось переживать столь яркие эмоции, как сейчас, на чемпионате мира? Испытывали ли что-то подобное, когда только переехали в Москву, пришли работать на Первый канал?

- Мне кажется, что нет. Чемпионат мира - это событие уникальное! Его не было в нашей стране никогда - и, возможно, не будет ещё сто лет. Да, его можно сравнивать с чем угодно - но, на мой взгляд, это вообще главное событие в истории России!

- А кто для вас является авторитетом в профессии? На кого вы равнялись?

- Когда я, выиграв конкурс комментаторов, только-только пришел на «НТВ-плюс», то считал всех старших и более опытных коллег небожителями. Для меня любой из именитых комментаторов был настоящим ориентиром. Это потом уже начали формироваться какие-то пристрастия. Помню, как мы стали работать с Владимиром Никитовичем Маслаченко и целый год вместе вели программу. У него я старался научиться всему по максимуму. На самом деле сейчас спортивных комментаторов стало гораздо больше, чем раньше. Ведь еще лет 10-15 назад это были единицы, а сегодня уже несколько десятков. И поэтому размывается ореол какого-то «элитарного общества» - кажется, что почти кто угодно может стать комментатором. А раньше считалось, что любой, кто оказался в этой телевизионной профессии, - настоящая суперзвезда!

- А супруга и дочка Кира, которой, кстати, скоро исполнится два года, следят за вашей работой?

- Мы с женой вообще познакомились благодаря футболу. Влада, конечно же, следит за моей работой и смотрит все эфиры. Да и Кира подрастает и уже узнает меня, когда видит на экране. Сейчас моя семья в Нижнем Новгороде, оставаться в Москве на время игр им смысла не было, поскольку весь чемпионат я нахожусь в разъездах. А жена и дочка следят за матчами, отдыхая на даче.

- Павел, а как вас с женой соединил футбол?

- Моя будущая жена Влада увлекалась футболом и хотела с кем-нибудь обсудить чемпионат мира 2006 года, но сделать это было не с кем. Мы оба учились на факультете иностранных языков, где парней было довольно мало. Но вскоре она узнала, что я тоже люблю футбол, - так общее увлечение и подвигло нас на общение. И уже буквально через несколько дней мы с Владой начали встречаться. Скоро 12 лет, как мы вместе.

- А какой команде, кроме нашей сборной, вы симпатизируете на чемпионате?

- Помимо сборной России я всегда болею за команду Франции. Очень люблю эту страну, ее культуру, язык и футбол. Надеюсь, Франция выиграет этот турнир, потому что два года назад в финале чемпионата Европы она потерпела довольно несправедливое поражение.

- А с кем из игроков сборных дружите?

- Общаюсь, конечно же, больше с нашими ребятами. Особенно с Денисом Черышевым, который, как и я, родом из Нижнего Новгорода. И, кстати, мы с ним оба являемся послами чемпионата мира от нашего города. Еще с Артёмом Дзюбой у меня очень хорошие отношения. В принципе, я много времени работал со сборной и общался с игроками, поэтому со всеми в приятельских отношениях… А что касается игроков других сборных, то не было особого повода знакомиться с ними в реальной жизни. Но я очень люблю Эдена Азара из сборной Бельгии, это мой любимый действующий футболист. Однажды брал у него интервью, и эта встреча была для меня очень важна. А если говорить обо всей истории футбола, то мой кумир - это Дэвид Бекхэм. Он тот человек, об окончании футбольной карьеры которого я очень сильно сожалею: хотелось бы, чтобы он играл бесконечно.

- Как планируете восполнять силы в перерывах между трансляциями? У вас есть хобби?

- У меня их достаточно много, но мне кажется, что во время чемпионата мира ни на что не будет оставаться ни времени, ни сил. Ведь я постоянно в разъездах: матчи проходят в разных городах, и надо везде успевать. А еще психологически очень тяжело. Когда ты комментируешь каждый день, у тебя накапливается эмоциональная усталость.

- И как вы с ней собираетесь справляться?

- Попытаюсь в свободное время общаться с друзьями, с семьей. И, может быть - оберегая, конечно, голос - все-таки петь: я очень люблю это дело! (Улыбается.) И в караоке, и просто под гитару, вместе с друзьями. Но уверен, что 95 процентов моего времени и мыслей будет занимать футбол и только футбол.

- А вы не думали в обозримом будущем сменить сферу деятельности? Например, попробовать себя в светской журналистике или делать проект, скажем, о театральной жизни? Тем более что и опыт такой имеется: вы же играли в спектаклях театральной студии «Seasons» при театре «Практика» и даже снимались в кино…

- Думал об этом. И мне кажется, что это когда-нибудь случится. А чемпионат мира станет такой «реперной точкой», и если все получится так, как я хотел: и в моей работе, и для сборной России турнир удастся, то буду чувствовать, что свой внутренний долг и свою мечту я исполнил. И тогда можно начать мечтать о чем-то другом и двигаться уже в новом направлении.

- А что касается театральной карьеры - у вас есть какие-то новые предложения?

- В последние полтора года я очень серьезно готовился к чемпионату мира, и времени толком ни на что другое не оставалось. Хотя для меня театр, наверное, второе по важности дело после журналистики. И я надеюсь, что этим летом, уже после чемпионата, у меня появится время, и я возобновлю театральную работу. И, может быть, из этого возникнет новая большая мечта…

Екатерина Шитикова, фото из личного архива Павла Занозина



