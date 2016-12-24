Портал Росреестра поможет узнать точные границы земельного участка

Нередко участники рынка недвижимости оказываются в ситуации, когда необходимо узнать точные границы земельного участка. Кадастровая палата разъясняет жителям Республики Мордовия способы получения таких сведений.

Самый простой и быстрый способ получить информацию о границах земельного участка – воспользоваться сервисом портала государственных услуг Росреестра «Публичная и кадастровая карта». Для этого нужно зайти на официальный портал Росреестра (rosreestr.ru), далее прейти в раздел «Электронные услуги и сервисы», после чего выбрать сервис «Публичная и кадастровая карта». Чтобы получить сведения по земельному участку, необходимо выбрать тип объекта «Участки» и ввести в поисковую строку его кадастровый номер. В результате сервис предоставит информацию по объекту недвижимости, в том числе план объекта с точными границами.

Зачастую в этой ситуации продавцу либо покупателю нужно уточнить, проводилось ли межевание участка, в какие сроки и т.д. В этом случае также можно обратиться к помощи портала Росреестра. Кадастровая палата рекомендует гражданам запрашивать информацию об интересующем их объекте из Единого государственного реестра недвижимости. В нем содержатся все необходимые сведения, в том числе о границах земельного участка.

Наличие в запрашиваемых выписках границ, установленных с нормативной точностью, говорит о проведенном ранее межевании. Чтобы получить соответствующий документ об объекте недвижимости, надо запросить выписку из реестра недвижимости с помощью портала госуслуг Росреестра либо обратиться в офис многофункционального центра.