Портал Росреестра поможет узнать точные границы земельного участка

Это что-то фантастическое!
Спикера Совета Федерации восхитили перемены во внешнем облике Саранска
Нередко участники рынка недвижимости оказываются в ситуации, когда необходимо узнать точные границы земельного участка. Кадастровая палата разъясняет жителям Республики Мордовия способы получения таких сведений.
Самый простой и быстрый способ получить информацию о границах земельного участка – воспользоваться сервисом портала государственных услуг Росреестра «Публичная и кадастровая карта». Для этого нужно зайти на официальный портал Росреестра (rosreestr.ru), далее прейти в раздел «Электронные услуги и сервисы», после чего выбрать сервис «Публичная и кадастровая карта». Чтобы получить сведения по земельному участку, необходимо выбрать тип объекта «Участки» и ввести в поисковую строку его кадастровый номер. В результате сервис предоставит информацию по объекту недвижимости, в том числе план объекта с точными границами.
Зачастую в этой ситуации продавцу либо покупателю нужно уточнить, проводилось ли межевание участка, в какие сроки и т.д. В этом случае также можно обратиться к помощи портала Росреестра. Кадастровая палата рекомендует гражданам запрашивать информацию об интересующем их объекте из Единого государственного реестра недвижимости. В нем содержатся все необходимые сведения, в том числе о границах земельного участка.
Наличие в запрашиваемых выписках границ, установленных с нормативной точностью, говорит о проведенном ранее межевании. Чтобы получить соответствующий документ об объекте недвижимости, надо запросить выписку из реестра недвижимости с помощью портала госуслуг Росреестра либо обратиться в офис многофункционального центра.
Спикера Совета Федерации восхитили перемены во внешнем облике Саранска
Пролетарский районный суд вынес решение по иску ООО «Группа Краски» к экс-солистке известного коллектива, уроженке Саранска 29-летней...
С 1 июня в Саранске начинает действовать особый транспортный режим. Об этом было объявлено на рабочем совещании в городской администрации.
Наша землячка Илона Соломонова закончила участие в музыкальном телепроекте «Песни» канала ТНТ
После проведения третьего тестового матча в преддверии чемпионата мира по футболу на новом стадионе «Мордовия Арена» были внесены...
На канале ТНТ завершился первый сезон нашумевшего музыкального проекта «Песни». Одной из его участниц стала наша 23-летняя землячка Илона...
В Лямбирском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела...
Глава Мордовии Владимир Волков провел на неделе ряд совещаний, касающихся различных аспектов подготовки к проведению в Саранске матчей...
Традиционно 12 июня в Саранске отмечается не только День России, но и День города. В июне-2018 в этот день откроется фан-зона на Советской площади....
Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...