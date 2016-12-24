«Люди отдавали последние деньги, чтобы поехать на ваш чемпионат!»

Болельщики сборной Перу покорили Саранск добротой и великодушием, но уехали со слезами на глазах

Чемпионат мира по футболу-2018 наконец-то добрался до Саранска. На «Мордовия Арене» прошли уже два матча группового этапа. Прошли на высочайшем уровне в великолепной атмосфере. Особняком, безусловно, стоят первый матч и тот перфоманс, который устроили болельщики сборной Перу на улицах Саранска. Впрочем, перуанцы не только стали образцом болельщика, но и научили нас чему-то большему. Об уроках, которые мы должны извлечь после чемпионата мира, - рассказывает корреспондент «ВС».

Момент истины

На минуту вспомните себя шестилетней давности, когда стало известно, что Саранск будет одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу. И как по мере приближения мундиаля в нас росло чувство гордости, что он пройдет именно в городе, в котором мы живем. В глубокой провинции, которую мы в кухонных разговорах иногда так любим поносить.

И вот оно, утро 16 июня 2018 года, и я фигачу по химмашевскому мосту пешком в сторону центра и вижу, как на фоне «Мордовия Арены» с восторгом фотографируются толпы перуанцев. Я вижу, какой прекрасный пейзаж открывается им, и понимаю, что они увезут эти фотографии с собой через Атлантический океан, будут показывать их родным и друзьям, а те будут завидовать им только потому, что владельцы этих фотографий были в Саранске, видели все это своими глазами, а они - нет. Я не завидую этим перуанцам. Потому что они уедут из Саранска, а я останусь здесь. Я буду каждый день видеть все то, что они сейчас стараются запечатлеть на камеры своих смартфонов. Но я благодарю их за то, что они приехали в мой город и лишний раз убедили меня в том, что на свете есть добро, что главное - всегда оставаться человеком. В рутине повседневности это порой трудно понять.

«Сегодня я туда пойду!»

Второй час дня. Стою на остановке у Центрального рынка. Кажется, что я в Перу. Инки повсюду. На площади Тысячелетия и на Советской площади, на вокзале, на проспекте, на самом рынке, в общественном транспорте, в магазинах. Дедушки и бабушки, мужчины и женщины, юноши и девушки с грудными детьми.

- Не буянят гости? - интересуюсь у группы полицейских, дежурящих на рынке.

- Нет, - отвечают стражи порядка. - Ведут себя спокойно, прилично.

Подходит автобус. Свободных мест нет. На всех сиденьях - перуанцы с огромными чемоданами. Только с вокзала. На следующей остановке в салон заходят несколько пожилых жительниц Саранска. Гости как по команде вскакивают со своих мест. Поднимаю большой палец вверх, ставлю лайк.

- Нет проблем, - улыбается молодой перуанец.

Запрыгиваю на моторный отсек, рядом усаживается пацаненок лет восьми, сразу лезет обниматься. Как ему откажешь, когда у меня самого дома сидит такой же?! С двух сторон нас обступают его родители.

- У вас такой классный город, - улыбается девушка. - А мы из Волгограда сюда приехали.

- Постойте, - недоумеваю я, - вы из Волгограда, где есть Мамаев курган и Родина-мать, которую я двенадцать лет назад видел только издалека и до сих пор жалею об этом, приехали в Саранск?!

- Ну да, - вступает в разговор отец мальчишки. - Вообще-то мы не из Волгограда, а из области, из Камышина. Знаете такой город? Просто у нас родственники в Саранске, вот мы и решили, что футбол будем смотреть здесь.

Едем мимо стадиона.

- Сегодня я туда пойду! - мальчишка не может сдержать восторга.

- А вы уже были на этом стадионе? - интересуется новая знакомая, - хотя, конечно, были!

Гости из Волгоградской области выходят из автобуса на Волгоградской улице. Пацан на прощанье сдавливает мне шею крепкими объятиями. Разве я ощутил бы их, если бы не чемпионат мира?!

«До России добирался неделю!»

15.30. Тусуюсь возле стадиона. Завидую толпе. Билетов на чемпионат у меня нет. Сначала нам с женой было жалко денег, потом билетов не было в продаже, потом за ними выстроилась такая очередь, что… Перуанская река течет по мосту из центра в сторону «Мордовия Арены». Те, кто уже дошел, орут и беснуются. Но так, что самому хочется пуститься в пляс вместе с ними. Перуанцы далеко не дураки. Несколько человек прямо возле стадиона разворачивают торговлю атрибутикой национальной сборной. Кепки, шапочки, шарфики уходят на ура. Выдергиваю из толпы колоритного персонажа, прошу разрешения задать несколько вопросов.

- Мой английский очень плох, - объясняет мужчина, представившийся Тристаном.

- Такая же фигня.

Устраиваемся на газоне.

Тристану сорок лет, по профессии он музыкант, говорит, что на родине играет местную попсу. От Саранска в восторге, от России - тоже.

- Ваших много сюда приехало…

- Да. Многие люди отдавали последние деньги, чтобы приехать на этот чемпионат, - объясняет Тристан. - Лично я потратил на эту поездку три тысячи долларов. Вся дорога заняла у меня неделю.

- Ты долго будешь в Саранске?

- Уеду сегодня ночью сразу после игры. Поеду в Екатеринбург, там наша команда проведет следующую игру.

- Удачи!

- И тебе!

«Совсем охренели!»

В толпе на мосту показывается группа болельщиков сборной Дании. В основном молодежь. На лицах фанатская раскраска, в руках стаканы с пивом. Сворачивают в сторону экопарка. То, что нужно. Сейчас они расположатся на травке, и я их проинтервьюирую. Как бы не так, пацаны встают под елочки и начинают дружно справлять малую нужду. Среди бела дня на глазах тысяч людей гости из цивилизованной Европы мочатся на газон, по которому я ходить боюсь! «И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!..» - вспоминается старый анекдот. Я был в шести крупнейших европейских столицах и упивался там не меньше, чем эти датчане в Саранске, но ни один из этих городов не может упрекнуть меня в том, что сделали в моем городе датчане. Желание немедленно разбить пару датских морд с трудом подавляет супруга. Бегу за полицией:

- Там пьяные датчане «удобряют» мочой елочки!

- Совсем охренели, что ли?! - два сотрудника бросаются к фанатам. Без рук, но настойчиво объясняют им, что в цивилизованных странах малую нужду принято справлять в специально отведенном месте, благо биотуалеты расположены всего в двух десятках метров. Поздно, свое дело викинги уже сделали. Усаживаюсь на траву в предусмотрительном отдалении от «датских елочек», чего теперь жалеть газон, когда… Желания интервьюировать датчан - как и не было. Мимо идет мэр Саранска Петр Тултаев. Всего пару часов назад в пресс-центре он рассказывал, сколько сил город положил на подготовку к чемпионату мира. Иду жаловаться.

- Петр Николаевич, вы знаете, что пьяные датчане справляют малую нужду в нашем экопарке!

- На них с утра люди жалуются, - вздыхает градоначальник. - Свиньи, что тут скажешь. Но что с ними сделаешь?

«Перуанцы такие же, как русские!»

Беседую с саранской учительницей Ольгой. Уже несколько дней в ее квартире живет молодой перуанец Диего.

Умница и интеллектуал.

- Перуанец он только по происхождению, - объясняет Ольга. - Сам он уже много лет живет в Чехии. Знает пять языков, культурный жутко. Два метра ростом, не пьет, не курит, занимается спортом. Утром пожарила ему котлеты, салат сделала, даю ему вилку, а он сидит и не ест. Спрашиваю, почему, отвечает, что ему нужен нож. Ну мы же не всегда пользуемся ножом и вилкой во время еды, а он так привык.

Рассказываю Ольге об инциденте с датчанами.

- Вот и Диего также говорит, - пожимает плечами педагог. - Русские и перуанцы очень похожи. И для нас, и для них большое значение имеют семья и друзья. А в Европе, по словам Диего, этого нет. Он говорит, что там люди даже с соседями не общаются. И традиционные ценности для них не имеют большого значения. Одно с ними плохо, они, как и многие люди в Европе, напичканы пропагандой. В день заселения Диего все ходил за мной и просил дать ему автомат Калашникова, чтобы сфотографироваться. Еле объяснила ему, что нет у нас оружия.

Счастливый билет

Кантуемся с женой и сыном на газоне. Подходит перуанский болельщик. Сейчас я даже лица его не вспомню.

- Держи! - мужик протягивает мне билет на сегодняшний матч.

- Сколько? - спрашиваю я.

- Нисколько, просто держи!

Так не бывает. Чем угодно клянусь, я не знаю, почему из тысяч людей вокруг он выбрал меня. От полного шока я даже не замечаю, как он уходит, а билет остается в моих руках. Что-то здесь не чисто. Сейчас пойду оформлять паспорт болельщика, и меня примут. И вот как мне было поступить?! Конечно, я отдал билет своей жене. Быть джентльменом на халяву одно удовольствие. Через десять минут она оформляет паспорт болельщика и уходит на стадион. А мы с сыном идем смотреть игру в фан-зону.

Р.S. Сборная Перу, имея гигантское преимущество по ходу игры, проиграла Дании на «Мордовия Арене». Болельщики южноамериканцев покидают стадион со слезами на глазах.

- Вы были лучше, чем Дания! - успокаиваю я мужика средних лет. Он невесело кивает в ответ. Он не понимает, что я имею в виду не только футбол...

Андрей ЕЛИСТРАТОВ