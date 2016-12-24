В МГУ им. Н.П. Огарева стартовала приемная кампания

Ректор мордовского госуниверситета Сергей Вдовин рассказал журналистам об особенностях приема абитуриентов в этом году

20 июня приемная комиссия Мордовского университета начала прием заявлений поступающих на все уровни, формы и условия обучения. Наибольшей активности сотрудники комиссии ждут после 23 июня, когда выпускники школ 2018 года получат свои аттестаты.

В МГУ им. Н.П. Огарева открыт прием на 65 направлений подготовки бакалавриата, 14 программ специалитета и 57 направлений магистратуры, 12 специальностей СПО.

Доступное абитуриентам количество бюджетных мест в 2018 году составит:

- 2276 мест на программы высшего образования: 1577 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет (из них 1148 по очной форме обучения) и 699 бюджетных мест в магистратуре);

- 135 бюджетных мест на специальностях среднего профессионального образования (СПО).

«Главная отличительная особенность нашей приемной кампании в этом году - то, что она начинается в период проведения важного события мирового уровня, чемпионата мира по футболу, - отметил ректор НИ МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин. - Очень приятно, что порадовали российские футболисты, одержав очередную победу. Это придает дополнительные силы, уверенность в том, что наша страна идет по верному пути. У нас сильный Президент, который делает все для того, чтобы наша страна развивалась, крепла, и самое главное, чтобы гости видели, что Россия - это мощное государство с добрыми хорошими людьми, которые с широко распахнутой душой, по-русски встречают всех приехавших. Это накладывает определенный отпечаток на нашу кампанию, тем не менее я не думаю, что это каким-то образом осложнит нашу работу, так как основной приток абитуриентов приходится на последние дни июня.

У нас достаточное количество бюджетных мест, чтобы обеспечить спрос абитуриентов. Есть определенные сложности, связанные с направлениями подготовки и специальностями гуманитарного профиля. К сожалению, в текущем году мы не имеем бюджетных мест на экономику, юриспруденцию, менеджмент. Заказ, который размещает государство в государственных вузах, - в основном это направления подготовки и специальности естественно-научного и технического профиля. Здесь мы можем предложить широкий спектр специальностей. Думаю, те, кто их выбрал, только выиграют, и основная часть этих абитуриентов гарантированно поступит на бюджетные места.

Традиционно мы ждем серьезного притока абитуриентов из стран дальнего и ближнего зарубежья. Тем более что в последние годы проявилась такая тенденция - к нам все больше приезжает абитуриентов из стран дальнего зарубежья. Это свидетельствует о растущем авторитете нашего вуза, о происходящих изменениях, замечательной материально-технической базе. Думаю, что проведение матчей чемпионата мира по футболу в Саранске также окажет важное влияние на узнаваемость нашего города, республики и университета.

Безусловно, чемпионат мира по футболу сыграл свою роль в плане развития сервиса и мест проживания для наших студентов. Только за последние годы мы ввели два прекрасных общежития по улице Пролетарской. Уже сегодня мы можем говорить о том, что у нас готово общежитие на 630 мест на улице Ульянова. Завершаем строительство еще одного общежития на 530 мест на улице Ворошилова. Мы провели большую работу по подготовке общежитий - сделали ремонт. Наследие чемпионата мира по футболу в части создания достойных условий для проживания студентов - это очень серьезный вклад в развитие инфраструктуры нашего университета, в подготовку качественных специалистов.

В 2018 году в мордовском госуниверситете появились новые направления и специальности. Это «Химическая технология» (бакалавриат); «Педагогическое образование: филологическое образование» (бакалавриат); «Пожарная безопасность» (специалитет).

Что касается стоимости обучения на коммерческой основе, в этом году она возросла. Стоимость обучения для экономистов и юристов составляет 96 тысяч 400 рублей. Что касается ряда направлений подготовки по творческим специальностям, там стоимость обучения превышает 160 тысяч рублей.

Отмечу, сегодня университет не вправе самостоятельно устанавливать расценки на те или иные направления подготовки и специальности. Почему стоимость обучения в нашем университете выше, чем даже в других государственных вузах? Мы относимся к числу ведущих университетов России - это федеральные, национальные исследовательские университеты. Есть соответственный повышающий коэффициент. Однако мы предприняли ряд мер, позволяющих смягчить достаточно высокий уровень оплаты. Установили льготы для тех, кто будет поступать к нам с высоким баллом ЕГЭ, так как мы заинтересованы в качественном контингенте».

Прием документов будет осуществляться в разные сроки для поступающих на разные формы и условия обучения. Для очной формы обучения прием документов от поступающих на бюджетные места по результатам ЕГЭ продлится до 26 июля, а на те направления подготовки, по которым вступительные испытания проходят в университете, - до 16 июля. Сроки приема документов по другим формам и условия обучения можно найти на сайте вуза в разделе «Абитуриентам» во вкладке «Нормативные документы приема» («Информация о сроках проведения приема»).

Обязательным для зачисления на любую форму обучения при любом варианте подачи документов является заявление о согласии на зачисление, написанное лично абитуриентом.

Подать документы в электронном виде из любой точки мира можно будет на портале http://abitportal.mrsu.ru. Заявления, поданные в электронном виде, участвуют в конкурсе наравне с обычными. Будущему студенту, подавшему электронное заявление, будет необходимо приехать в университет всего лишь раз - чтобы передать в приемную комиссию оригинал документа об образовании (аттестата) и написать обязательное заявление о согласии на зачисление.

Елена БУДАНОВА