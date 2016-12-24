Мария Баева: «Равнодушие - это тоже предательство»

На телеканале «Россия» недавно с успехом прошел многосерийный фильм «Путешествие к центру души». Главную роль в нем сыграла молодая, но уже известная актриса Мария Баева («Ведьма», «Дикий», «Общая терапия», «Кто в доме хозяин», «Анжелика»). Ее героиня - девушка Рита, на долю которой выпали непростые испытания, в том числе предательство самых близких людей. В интервью Мария рассказала нашему журналисту о своих нравственных ориентирах.

- Мария, чем вам запомнились съёмки в фильме «Путешествие к центру души»?

- Наша история происходит в 90-е годы. Было интересно узнать побольше об этом времени, так как мне в 1993 году было всего четыре года, и, конечно, я многого не помню. Тогда не было мобильных телефонов и интернета, люди слушали музыку на кассетных магнитофонах, своеобразно одевались… Благодаря съёмкам я наконец-то подтянула свой английский! В сериале будет момент, когда моя героиня Рита уезжает на учебу в Англию. Все четыре дня, что снимали сцены «в Англии», а на самом деле - в украинском городе Черновцы, я разговаривала исключительно на английском. Для меня это был огромный стресс, хотя до съёмок я очень старательно учила язык. Ещё моей героине пришлось тонуть в болоте. К этому я тоже подошла со всей ответственностью. Очень хотелось сыграть все правдоподобно, поэтому я прочитала достаточно много информации: почему болото затягивает, что в этот момент происходит с человеком, и так далее…

- Ваша героиня пережила предательство близкой подруги - и простила ее. Скажите, в настоящей жизни вы поступили бы так же?

- Рита до последнего верит в дружбу и порядочность, старается войти в положение человека. Мне сложно сказать, как бы на ее месте поступила я, потому что в этом плане мне повезло - так, как Риту, меня никто не предавал. Просто были люди, с кем наши пути разошлись.

- Чего бы вы не смогли простить близкому человеку?

- Наверное, равнодушия. Равнодушие может сломать человека не меньше обманов и сплетен. Равнодушие - это тоже предательство.

- В современном мире дружба уходит из реальной жизни в виртуальную. Как вы думаете, это проблема?

- Может быть, кому-то более комфортно общаться через соцсети. Но я предпочитаю живое общение с близкими друзьями. Например, я очень люблю печь маффины. Я приглашаю друзей домой, мы смотрим кино, и они дегустируют мою выпечку.

- Мария, общаясь в интернете, не боитесь сетевого троллинга?

- К сожалению, это бич нашего времени. Сказать что-то в глаза намного сложнее, чем отписаться или оставить комментарий. Грубость - сплошь и рядом. Остаётся только следить за тем, что ты публикуешь. Социальные сети для меня - это платформа, чтобы рассказать людям о том, что сейчас происходит в моей творческой деятельности. Я публикую релизы своих фильмов, спектаклей. Но личной жизнью я там обычно не делюсь.

- Давайте поговорим о творчестве. С детства хотели быть актрисой?

- Угадали! Мои первые спектакли проходили дома. Моя сестра, которая старше на пять лет, была режиссёром-постановщиком, а я - исполнителем. Ни один праздник - будь то Новый год или день рождения - не обходился без концертов и спектаклей. Мы учили слова, репетировали, рисовали и развешивали афиши, делали программки. В коридоре расставляли стулья, там же и происходило действо - благо коридор у нас был большой, как полноценная комната. Там мы показывали кукольные и драматические спектакли, пели песни Гладкова...

- А потом вы попали в «Ералаш»…

- Да. В какой-то газете мы прочитали объявление о том, что в школе-студии «Ералаш» идёт набор детей. Я прошла прослушивание, и меня туда пригласили. А тех, кто занимался в этой студии, заносили в картотеку киностудии имени Горького. И вот однажды меня позвали на пробы и потом - на съёмки. Так в 15 лет началась моя карьера. Параллельно я снималась в рекламе, съёмки в которой просто поразили. Я и не подозревала, что маленьким роликом занимается такое количество людей.

- Как отнеслись родители к вашему выбору профессии?

- Родители никогда не препятствовали тому, чтобы я стала актрисой. А как они могли препятствовать, когда видели, с каким удовольствием я всем этим занимаюсь? Мама и папа водили меня на занятия, а это было достаточно далеко от нашего дома, дорога занимала около часа. Но при всей занятости они ценили мои интересы и всегда в меня верили. И за это я им очень благодарна.

- А в школе проблем не возникало?

- Я училась в школе с театральными классами, поэтому учителя всегда относились ко мне с пониманием. К тому же я участвовала в разных творческих мероприятиях и конкурсах, поэтому они всегда могли на меня положиться в творческих вопросах.

- Что вы испытали, когда впервые увидели себя на экране?

- Я этого даже не помню. Есть актёры, которые себя вообще не могут видеть на экране и поэтому свои работы даже не смотрят. А я считаю, что это тоже учеба. Я стараюсь посмотреть каждую свою работу - но не для того, чтобы на себя полюбоваться, а чтобы проделать работу над ошибками, понять, получилась ли то, что я задумала.

- Чем занимаетесь в свободное от работы время?

- Я очень люблю писать и занимаюсь этим достаточно давно - пишу стихи, прозу, сценарии короткометражек… Хожу в театры, в кино, гуляю, читаю. Обожаю Пушкина за гениальный слог и Бродского, хотя эти поэты очень разные.

- Предложений снять кино по вашим сценариям не поступало?

- Пока что пишу для себя. Ну и потом, когда доведу свои замыслы до совершенства, мне бы хотелось самой снять кино. Мне кажется, то, что ты написал сам, никто так не прочувствует и не снимет, как видишь это ты. А вот свои стихи я читаю, периодически устраиваю моноспектакли. Такие вечера проходят в кафе, куда я приглашаю своих друзей.

- Мария, как при таком количестве увлечений находится время на личную жизнь?

- Вот как раз благодаря увлечениям я и встретилась со своим будущим мужем. Мы познакомились на съёмках. Он тоже киношник, занимается декорациями и художественной частью. Так что профессия нас свела, и мы с мужем - на одной волне…

- Мария, вы достаточно рано по современным меркам вышли замуж. Верите в традиционные ценности?

- Я уверена, что если люди любят друг друга, то нужно вступать в брак. Мы с мужем встречались достаточно долго, и я всегда очень хотела стать его женой. И когда мы официально зарегистрировали свои отношения, в них много чего поменялось.

- А что, по-вашему, в таких случаях меняется?

- Когда люди находятся в свободных отношениях - допускаются мысли о том, что в любой момент можно уйти. При малейших сложностях. А после загса о таком думаешь намного реже, потому что у тебя появляются некие обязательства. Сейчас мало кто хочет брать на себя ответственность за что-либо. Но я за брак!

Елена Соколова, фото из личного архива Марии Баевой



