Николай Дроздов: «Несмотря на возраст, у меня еще куча планов!»

Легендарная передача «В мире животных» отметила свое 50-летие. Полвека назад она была создана выдающимся режиссером-документалистом Александром Згуриди. За прошедшие годы в ней время от времени менялись музыка и заставки, студии и декорации, программа несколько раз меняла «место прописки» - переходила с одного телеканала на другой. Но последние 40 с лишним лет одно остается постоянным: передачу бессменно ведет знаменитый ученый-зоолог и путешественник Николай Николаевич Дроздов. Его «фирменный» голос стал визитной карточкой передачи - никто другой не рассказывал о природе с такой любовью и теплотой.

Юбилейный год ознаменовали две новости: одна плохая, другая хорошая. Начнем с первой: Николай Дроздов уходит из передачи. Вторая: бразды правления он передает преемнику, которого всему выучил сам. На него телеведущий возлагает большие надежды.

Конечно, сидеть сложа руки Дроздов не собирается. Впереди - научная, общественная и творческая деятельность. Буквально на днях Николай Николаевич презентовал новую книгу, в которой рассказывает о самых запоминающихся встречах и событиях в своей жизни.

Корни передачи

- Прототипом нашей передачи «В мире животных» стала британская, которую вел натуралист, защитник природы Питер Скотт, - рассказывает Николай Дроздов. - Его отец - знаменитый исследователь Антарктики Роберт Скотт. Это была история героизма! Южный полюс пытались открыть два человека: англичанин Роберт Скотт и норвежец Руаль Амундсен. Английский консерватизм сыграл с командой Роберта Скотта злую шутку. Южный полюс расположен на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря, вокруг - снеговые горы, скалы. Амундсен взял несколько упряжек ездовых лаек. А британцы, сохраняя свой образ жизни, взяли пони. Через какое-то время все пони пали, и нужно было вернуться назад. И вот оно, английское упорство: они не свернули и дошли-таки до Южного полюса! И… увидели воткнутый в кучу камней норвежский флаг. Примерно за две недели до этого здесь уже побывал Амундсен, тем самым победив в этой гонке. Британцы тоже воткнули флаг и, очень расстроенные, пошли назад. Для них это было огромное потрясение! Плохое настроение сказалось на всем их обратном пути. Тела покорителей Южного полюса были найдены примерно в 100 километрах от берега, где их ждал корабль. Было найдено письмо Роберта Скотта своей жене. В нем он просил о том, чтобы она воспитала сына, Питера Скотта, хорошим человеком. Мне выпала честь общаться с этим замечательным человеком и даже не раз бывать у него дома…

«Ты помнишь, как все начиналось…»

Передача «В мире животных» была создана другом Николая Дроздова, кинорежиссером Александром Згуриди. Это он придумал и заставку, и название. Незадолго до этого Згуриди выпустил книжку «В мире животных», поэтому, не мудрствуя лукаво, решил так назвать и передачу.

- Мне тогда было лет тридцать, - вспоминает Дроздов. - Я был младшим научным сотрудником и на кафедре дневал и ночевал, разбирая коллекции всяких зверушек. И тут позвонили с телевидения и сказали, что Згуриди сильно занят и предложил пригласить в передачу меня - мотивируя это тем, что я знаю и люблю Африку. Действительно, я знал и любил Африку, еще ни разу там не побывав… Мы сделали передачу об Африке, и с тех пор началось наше со Згуриди сотрудничество…

Испытание Африкой

- Мы подружились, и однажды Згуриди пригласил меня на три недели в Африку, куда собрался для съемок фильма, - продолжает Николай Дроздов. - Этот человек прекрасно знал английский, со всеми мог договориться. В заповедниках, где можно было передвигаться только на микроавтобусе, не съезжая с дороги, мы нарушали все правила: въезжали в дебри и порой подвергались серьезным испытаниям… Однажды мы увидели носорога. Александру Михайловичу не понравилось, что он стоял задом, и он попросил меня его развернуть. Моя задача состояла в том, чтобы, пригнувшись, подойти к животному, так как за мной из люка машины торчал оператор с камерой, взять в руки ветку и пошуршать ею по земле. Я так и поступил. Носорог медленно развернулся, и мы увидели, что за ним стоит его детеныш. Тут мамаша как понесется на меня! Я резко спрятался за машину, а она рогом как даст прямо в бампер! Решила, что наказала обидчика, развернулась и ушла…

В другой раз мы снимали отдыхающих в тени львов. Одной львице не хватило места под деревом, и она решила улечься в тени нашей машины. Я забрался на крышу, чтобы получше ее разглядеть. Подумал, что вряд ли она меня достанет. Но когда мы посмотрели друг другу в глаза, я испытал очень неприятное ощущение… Как только водитель завел мотор, львица тут же отошла в сторону: знала, что если машина зарычала, то скоро поедет…

Помню, как на крышу машины забрался гепард - видимо, решил с высоты выследить антилопу. Мы сидим внутри машины, боясь пошевелиться. Он же может подрать и покусать, если неправильно себя вести. И тут мой друг, консультант, открывает дверь, берет свисающий хвост гепарда в руки и им, как кисточкой, протирает свой объектив. Мы в ужасе, а гепард даже внимания на это не обратил!

Хуже получилось, когда мы поехали снимать семью слонов. Кстати, стадом их нельзя называть - именно семья, они все знают друг друга: кто кому тетушка, бабушка, и так далее. И ухаживают за малышами все вместе. Ну вот, мы подъехали, два оператора, высунувшись из люка, стоят наготове с камерой. Камеру, кстати, они очень берегли, потому что она была импортная, дорогая, если вдруг разобьется - на работе будет серьезный вычет. Местный водитель развернулся, но мотор не выключил. И сколько мы его ни просили выключить, так и не согласился - и не зря! Потому что вскоре один слоненочек, радостно повизгивая, побежал к нам - увидел в нас новый объект, с которым можно поиграть. Тут мамаша, испугавшись, что ребёнка слопают, срывается с места и, обгоняя слоненка, с грозным видом несется на нас. Водитель тут же сорвался с места, операторы в ужасе схватились за камеру. А я сижу возле заднего окна - и вижу, как слониха нас догоняет. Она уже видит, что торчат какие-то люди, и уже тянет хобот, потому что выхватить кого-нибудь оттуда для нее первая радость... Спасибо водителю - в конце концов мы оторвались. Операторы сверху стоят, от страха чуть живы, а Згуриди поворачивается и спрашивает: «Ну что, удалось снять?».

Крокодилу в зубы!

- В 1974 году Александр Згуриди поехал в Индию работать над фильмом «Рикки-Тикки-Тави», где снимались Маргарита Терехова и Алексей Баталов, - вспоминает Николай Николаевич. - Они сыграли родителей главного героя. В индийском лесу ходить довольно страшно: там и тигры, и леопарды, и дикие слоны. Если слон увидит, что кто-то ходит по его участку, то легко догонит, и даже на дерево не успеешь залезть. Бывали случаи, когда люди залезали на гладкий телеграфный столб. Раз - и ты уже за крючки держишься, и тебя даже током не бьет!

Однажды мы ехали в заповедник, и на протяжении всего пути нам навстречу тянулся ручеек макак. Оказалось, в Индии с макаками большая проблема: они крадут все, что под руку попадется. На рынках от них житья нет. Но так как обезьяны - священные животные, обижать их нельзя. Их можно только поймать и отвезти обратно в лес.

Помню, в Майсуре пригласил нас как-то к себе махараджа. И стал показывать черно-белые фотографии своего отца в окружении принцев и принцесс, которые приезжали поохотиться. На каждой фотографии - убитый слон или тигр. И вдруг я вижу фото великого князя Михаила, брата Николая Второго. Вокруг него стоят казаки, впереди - накрытый стол. Думаю: ну а наши-то кого убили? А зверя на фото нет! А зачем кого-то убивать? Приехали люди расслабиться на лоне природы. Прелестно совершенно! Вот он, характер русского человека!

Впечатлений от Индии у меня осталось очень много! Помню свою встречу с крокодилами. Они лежали в озере, как бревна - никакого движения. А надо же снимать. Вскоре я раздобыл связку убитых крыс. Встал позади оператора и через его голову начал бросать их в воду. В этот момент сонные брёвна все как один подпрыгивают и пытаются эту крысу схватить. Ловит только один, моментально проглатывает, и - опять никакого движения. Вскоре вижу, что крокодилы подтягиваются к нам все ближе и ближе. Вот они совсем вылезли из воды, а крысы-то закончились! И тут они обратили свои взоры на ноги оператора. Он стоял в шортах, и у него были такие мускулистые икры! Когда крокодилы подошли уже совсем близко, я схватил палку, подбежал к одному из них - и треснул ему по морде! Тут же из его пасти посыпались зубы. У крокодилов зубы молочные, без корней, они их часто теряют, но через две-три недели вырастают новые. Собрал я тогда более дюжины зубов, но у меня остался всего один, остальные разобрали на сувениры…

«Серебряный век» передачи

С 1975-го по 1977 год передачу «В мире животных» вел писатель, обозреватель «Комсомольской правды» и путешественник Василий Песков, а Дроздов приходил как гость. Но потом они стали вести поочередно.

- Мы работали вместе вплоть до 1990 года, - вспоминает Николай Николаевич. - И я считаю это время «серебряным веком» нашей передачи. Василий Михайлович рассказывал о том, что волновало его: деревня, крестьянский двор, домашние животные… А я - про Африку, Индию, Австралию. Письма присылали мешками! «Расскажите про Африку» - мы рассказываем. «Что вы все про Африку - расскажите лучше про лошадей, курочек!». И тут мы с Песковым удовлетворяли все интересы наших телезрителей…

За этот период я много интересного узнал от Пескова. В то время он выпустил нашумевшую книгу «Таежный тупик». Василий Михайлович познакомился с семьей староверов Лыковых. Они ушли от цивилизации, жили в лесу, где их и обнаружили геологи. Отец семейства, Карп Осипович, был крепок здоровьем, а вот жена и трое детей умерли, осталась одна дочка Агафья. Песков с ними очень подружился, помогал, привозил еду, даже козу, заботясь об их питании. Но он понял, что отговаривать Карпа Осиповича от их образа жизни бесполезно. Тот всегда говорил: «Мы читаем только Библию, и никаких других книг нам не надо». Как-то их пригласили к геологам, где по телевизору показывали хор бабушек в русских народных костюмах. Карп Осипович смотрел-смотрел и говорит: «Тьфу, старые дуры! Молиться надо, а они поют!». Агафья писала Пескову трогательные письма. В одном она описывала свой сон: будто идет она по лесу и вдруг видит кедровую шишку размером с избушку, а каждое ее зернышко - размером с котелок. Ведь этой девочке больше не с чем сравнить шишку, кроме как с избушкой - она не может представить ни небоскреб, ни самолет... Василий Михайлович с таким сочувствием это описывал! Если люди уходят из своего социума, то попадают в жизненный тупик. Ведь даже муравей, если его отсадить от остальных муравьев, гибнет через несколько дней…

Наследник «престола»

- С 1990 года мне приходилось вести «В мире животных» одному, - говорит телеведущий. - А десять лет назад мне стал помогать тогда пятилетний сын наших сотрудников - Алексей Лапин. Они приводили его с собой на работу, потому что не с кем было оставить дома. Мальчик задавал вопросы, а я на них отвечал. Потом он стал юным корреспондентом, и уже с десяти лет по сегодняшний день Алексей - мой соведущий. Сейчас ему 15 лет. На 50-летие передачи «В мире животных» я заявил, что ухожу и в течение нескольких месяцев передам свои полномочия этому мальчику. Говорят, что я бросаю передачу, но это не так! Я как раз забочусь о ней. Сейчас Алексей ведет передачу на канале «Карусель», но, когда подрастет, сможет вернуть ее на взрослый канал. Сейчас как раз мне нужно отойти, чтобы посмотреть передачу со стороны, как зрителю. И если все пойдет гладко, я спокойно смогу заняться другими делами. Потому что, несмотря на возраст, у меня еще куча планов!

Елена Соколова, фото Вадима Тараканова и из архива передачи «В мире животных»