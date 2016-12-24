«Лига удивительных людей» показывает таланты со всего мира

Проект «Лига удивительных людей» телеканала «Россия 1», который снимает компания «ВайТ Медиа», буквально с первой же передачи захватил зрительское внимание. Еще бы, ведь именно тут самые экстраординарные люди планеты, победители мировых конкурсов, рекордсмены и чемпионы бросают вызов феноменальным «коллегам» из России! В этом международном соревновании принимают участие лучшие из лучших со всего мира - артисты, спортсмены и просто обычные люди с необычными способностями. Каждый из них демонстрирует уникальные возможности и невероятные техники.

Международные состязания уникумов

Продюсер «Лиги удивительных людей» Юлия Сумачёва считает этот проект беспрецедентным хотя бы по географии. Конкурсанты на шоу собрались более чем из 20 стран мира. В списке участников - посланцы государств Европы и Азии, Африки и Америки.

Напомним, что по правилам проекта в каждом выпуске программы зрителям и жюри предстоит увидеть четыре зрелищных поединка в различных жанрах и направлениях: от циркового искусства, спорта и экстрима до музыки, танца и редких искусств. По итогам каждого поединка члены жюри выберут из двух «дуэлянтов» только одного участника - того, чей талант впечатлит сильнее. А в финале уже сразятся лучшие из лучших.

Жюри на этом проекте тоже международное: к нашим Николаю Валуеву, Марии Ароновой и Николаю Баскову присоединился американец Джефф Монсон. В разных выпусках появятся или уже появились Памела Андерсон, Томас Андерс, Вилле Хаапасало, Джон Уоррен и многие другие.

Надо петь!

Ведущие шоу - Дмитрий Губерниев и Марина Кравец. До начала съемок еще есть время и можно немного пообщаться с Дмитрием.

- Когда мне предложили быть ведущим, я ни секунды не раздумывал, - признался Губерниев. - И вот с удовольствием принимаю участие в проекте, который делает мой родной телеканал. Для меня большое счастье - поработать с Мариной Кравец в одном проекте. Я знал, что она талантливый человек, но открыл ее для себя совершенно с неожиданных сторон. Как ведущая она великолепна! Скажу откровенно, что у нас в стране мало таких профессиональных телеведущих.

- А кто вас особенно удивил из участников шоу?

- Мне сложно сказать, кто больше всего меня удивил, в каждом из участников нахожу какие-то вещи, которые удивляют и поражают. Если говорить о близких мне людях, то это, например, спортсменка Мария Киселева. Она моя стародавняя подруга. И вот ее детишки, которых она учит синхронному плаванию, показывали такие удивительные вещи! Или, например, каратист - мальчик из Японии, юный Брюс Ли (Рюсей Имай, 8 лет - прим. авт.). Кто еще? Гуттаперчевые ребята из Кот-д’Ивуар, танцевальная группа Государственного Омского русского народного хора… Да много хороших и интересных участников вижу практически на каждой съемке.

- Если бы были такие соревнования между комментаторами, согласились бы участвовать?

- А какой смысл устраивать соревнования между комментаторами, если я все равно там выиграю? – улыбается Губерниев. - А если говорить серьезно, то вы задали интересный вопрос. В принципе можно было бы посоперничать. Но тут такой момент: есть комментаторы, которые комментируют только футбол или биатлон, и если они начнут комментировать бадминтон, греблю и тяжелую атлетику, то здесь будет, наверное, довольно смешно... Но в принципе я готов к таким соревнованиям. Конкуренции не боюсь.

- В каком еще шоу вам бы хотелось принять участие?

- Я бы с удовольствием сходил на любое песенное шоу. Я же сам пою. Иногда даже танцую. Я открыт для подобных предложений!

Откровения от членов жюри

Каждый номер у членов жюри вызывает множество эмоций, и самое сложное - это сделать выбор. Пока между номерами объявлен небольшой перерыв, удается переговорить с некоторыми членами жюри.

- Я рад тому, что оказался на этом проекте, - признался Николай Валуев. - Здесь можно вживую увидеть огромное количество жанров. Если бы не это шоу, у меня бы просто физически не было времени посмотреть на все по отдельности. Не испытываю восторга только от того, что приходится выбирать, ведь сюда приезжают лучшие из лучших, и их номера совершенно не похожи один на другой. Это здорово, в таком концентрированном виде получать удовольствие от искусства, которое разворачивается буквально в десяти метрах от тебя. Из тех, кто запомнился больше всего, это российская команда «Скиллаз», продемонстрировавшая боевую акробатику, выступление на канате марокканского канатоходца (Mustafa Danguir в мире цирка считается лучшим из лучших в хождении по канату на большой высоте. Мустафа и его труппа - участники лучших международных цирковых фестивалей и популярных шоу - прим. авт.), канадская спортсменка с обручем. Еще поразил артист жанра клоунады, который устраивал невероятные трюки на лестнице. И наша танцевальная группа Государственного Омского русского народного хора с танцевальным номером. Это было что-то!

Знаменитый американский спортсмен, многократный победитель международных боев в стиле смешанных единоборств Джефф Монсон впечатлен происходящим на «Лиге удивительных людей» не меньше. Недавно он получил российское гражданство, но пока свободно изъясняется только на родном английском.

- Это не первое мое участие в российском шоу, - сказал Джефф. - Были до этого шоу и танцевальные, и кулинарные. Это тоже очень интересный проект. Каждый раз я вижу и удивляюсь очень необычным и талантливым людям. Перед каждой съемкой жду сюрпризов, и мои ожидания всегда оправдываются. Мне нравятся все участники. Их выступления очень разные: бывают и смешные, и спортивные, и музыкальные. Уже сейчас очевидно, что все участники проекта удивительные!

Валерия Хващевская, фото пресс-службы компании «ВайТ Медиа»