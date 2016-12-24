Услуги и сервисы

Социум

Электронные  услуги  призваны  обеспечить  удаленный  доступ  граждан,  юридических  лиц,  организаций  к государственным  услугам  на  основе  использования  современных  информационно-коммуникационных технологий.  

Отправляемые через электронный сервис (www.rosreestr.ru) документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью.  

При предоставлении государственной услуги по регистрации прав в электронном виде для физических лиц размер госпошлины сокращается на 30%.  

Следить за информацией о своей недвижимости жители региона могут с помощью электронного сервиса "Росреестра" - "Личный кабинет". Он позволяет просматривать и контролировать сведения об имуществе, минимизируя угрозу мошенничества.  
В  разделе  "Мои  объекты"  можно  посмотреть  информацию  обо  всей  своей  недвижимости  в  любой  точке России.  Сервис  "Личный  кабинет"  позволяет  узнать  кадастровый  номер,  адрес,  площадь,  кадастровую стоимость, сведения о правах и долях в праве собственности, ограничениях и обременениях прав, дату и номер регистрации.  

В  разделе  "Услуги  и  сервисы"  можно  подать  заявления  на  постановку  на  кадастровый  учет, государственную  регистрацию  возникновения  и  перехода  прав  на  объект  недвижимости,  исправление технической  ошибки  в  записях  Единого  государственного  реестра  недвижимости,  представление дополнительных документов и другие услуги.  

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