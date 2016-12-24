Электронные услуги призваны обеспечить удаленный доступ граждан, юридических лиц, организаций к государственным услугам на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

Отправляемые через электронный сервис (www.rosreestr.ru) документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью.

При предоставлении государственной услуги по регистрации прав в электронном виде для физических лиц размер госпошлины сокращается на 30%.

Следить за информацией о своей недвижимости жители региона могут с помощью электронного сервиса "Росреестра" - "Личный кабинет". Он позволяет просматривать и контролировать сведения об имуществе, минимизируя угрозу мошенничества.

В разделе "Мои объекты" можно посмотреть информацию обо всей своей недвижимости в любой точке России. Сервис "Личный кабинет" позволяет узнать кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость, сведения о правах и долях в праве собственности, ограничениях и обременениях прав, дату и номер регистрации.

В разделе "Услуги и сервисы" можно подать заявления на постановку на кадастровый учет, государственную регистрацию возникновения и перехода прав на объект недвижимости, исправление технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости, представление дополнительных документов и другие услуги.



