Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, устанавливаются водоохранные зоны.

Порядок создания и правовой режим водоохранных зон в настоящее время определяется Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ, ст. 65 которого устанавливает, что водоохранными зонами являются территории, примыкающие к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов. В такой зоне устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных непосредственно вдоль береговой линии устанавливаются прибрежные защитные полосы, в которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

В пределах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Собственники расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков должны соблюдать правила их пользования, исключающие загрязнения, засорение и истощение водных объектов.

Установление водоохранных зон не влечет за собой изъятия земельных участков у землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законом. Кроме того, земельные участки в водоохранных зонах водных объектов могут предоставляться гражданам и юридическим лицам по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области управления использованием и охраной водного фонда.



