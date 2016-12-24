Solomona на ТНТ: взгляд изнутри

На канале ТНТ завершился первый сезон нашумевшего музыкального проекта «Песни». Одной из его участниц стала наша 23-летняя землячка Илона Соломонова, попавшая в команду Тимати. Как развивались события с точки зрения телезрителя, мы вам уже рассказывали. Но кухня процесса или явления интересна вдвойне. И неважно, идет речь о фирменном пироге или телепрограмме, - вопрос «как это сделано?» крайне занимателен. Ведь одно дело наблюдать жизнь будущих звезд как зритель - и совершенно другая история быть участником реалити. Поговорив с Илоной, мы снова убедились, что это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Как оказалось, ни один из 18 участников проекта не был готов к реалити, к тому, что каждый из них на семь недель будет изолирован от мира на 34-м этаже башни в «Москва-Сити», лишен возможности общения с родными и близкими. Команды Максима Фадеева и Тимати наивно надеялись, что, пройдя кастинги, отборы и финальный концерт, они сразу получат возможность подписать долгожданный контракт. Никто не обещал, что будет легко!

По словам Илоны, отсутствие телефонов, телевизоров и жизнь под прицелом явных и скрытых телекамер ее не испугали и не смутили: «Ну, это такой детский лагерь. Но под присмотром и с телетрансляцией». Под присмотром - это мягко сказано. Как рассказала Илона, иногда их снимали от 9 до 16 операторов одновременно. Это без учета десятков скрытых камер. «Только открываешь глаза, а на корточках рядом с тобою сидит оператор, показывает на всю страну, как ты, зевая, встречаешь еще одно утро».

Камеры были буквально всюду, даже в туалете. Как бы это ни шокировало, в таком подглядывании был практический смысл. Психологическое давление на участников проекта с каждым днем увеличивалось, нервы у ребят сдавали, истерики случались все чаще, а потому всякое уединение, даже в туалете, контролировалось организаторами. А вдруг суицид?

Как рассказала Илона, очень скоро и операторов, и камеры они перестали замечать. Просто некогда было на них отвлекаться. Если мы смотрели отчетные концерты шоу по субботам, то снимались они по средам, и сроки подготовки к новым выступлениям были максимально сжатыми. За эти короткие дни и ночи надо было подготовить выступление, отрепетировать сам номер, записать аранжировки, примерить костюмы…

День в башне был расписан по минутам: репетиции, мастер-классы, танцевальные уроки, встречи с продюсерами, общение с Екатериной Варнавой, которая, как одна из ведущих шоу, приводила к ребятам звездных гостей, проводила с ними различные опросы и конкурсы. «Спали мы по три-четыре часа, - призналась Илона. - Когда я вернулась домой, то в первое время просыпалась в пять утра. И всё, мне хватало! И очень хотелось сразу оказаться на улице, просто погулять по городу. Во время реалити очень не хватало таких простых прогулок на свежем воздухе».

Мы уже писали, что одно из выступлений Илоны Соломоновой проходило в экстремальных условиях: свою сольную партию она начинала под куполом концертного зала. Как оказалось, репетировали этот полет два дня на высоте 7 (!) метров. Из страховки только петля, за которую девушке предложили держаться одной рукой. Но Илона не боится высоты. Девушка отлично справилась не только с головокружительным выходом на сцену, но и с многометровым шлейфом, который в последнюю минуту придумали для ее костюма стилисты проекта.

К слову, о костюмах. Каждый из ребят привез в высотку по чемодану вещей. Однако практически всё было забраковано организаторами. Что-то не прошло по стилю, что-то - по цвету. Многое отобрали и у Илоны. Стилистам пришелся по вкусу ее бирюзовый блейзер, в котором девушка проходила отборы. Они почему-то решили, что именно пиджачный стиль и будет определять имидж Соломоны (именно под этим псевдонимом раскручивал Тимати нашу девушку). Так и появились многочисленные цветные пиджаки нашей землячки: «Да, да, - смеется Илона, - на проекте я была человек-пиджак!».

Сценические костюмы для девушки шились специально по ее меркам. Правда, в спешке и часто без примерок. И только в некоторых из них было комфортно. Бронзовое платье для дуэта с Назимой, показавшее достоинства фигуры нашей солистки, вызвало восторг зрителей и оказалось очень удобным в носке. А вот костюм «клубной куклы» в сольном номере на песню Тимати доставил Соломоне немало хлопот.

«Сначала меня пытались завить и залачить. Потом решили, что нужен парик, и нашли такой огромный и тяжелый, что петь в нем, а тем более танцевать было очень неудобно. В том номере мешало всё - и платье, и грим, и парик - все было не моё!» - делится девушка. Но решения стилистов и наставника не обсуждались. А на сцене Соломона так лихо зажгла под клубный трек, что никто из зрителей и не предполагал у нее никакого дискомфорта.

Нам всем показалось, что Илона единственная, кого стилисты оставили в первозданном виде, - она пришла на проект и ушла с него яркой блондинкой с классическим каре. В то время как других участников активно красили, стригли и завивали. Но, как оказалось, цепкие умелые ручки стилистов «Песен» добрались и до нашей красавицы. Целых девять часов понадобилось этим мастерам, чтобы превратить ее из блондинки в… блондинку. Странный результат навороченного мелирования, скажете вы, но профессионалам виднее.

Съёмки проекта «Песни» проходили в огромном павильоне «Главкино». За кулисами - отлаженный механизм из огромного количества человек, которые делали всё, чтобы в записи шоу вышло идеальным. Между выступлениями съемочная группа несколько минут собирала декорации. Поблажек не было и у самих участников, живые выступления которых записывались одним дублем и без бэк-вокала.

Еще на этапе кастингов Илона говорила, что мечтает попасть в команду Тимати. Когда ее мечты сбылись, она поняла, что оказалась в команде не просто звезды, но и чуткого, доброжелательного человека. Тимати всегда присутствовал на записях и репетициях песен, давал советы и искренне переживал за каждого из своих подопечных. «Нет в нем ни звездности, ни недоступности. Он классный!» - комментирует поведение своего наставника Илона.

Как известно, в финал шоу «Песни» вышло шесть исполнителей. Все они уже популярны, их лица узнаваемы. Некоторым предложили контракты, записи альбомов и клипов. Как рассказала нам Илона, еще до заселения в башню «Меркурий» со всеми участниками был заключен десятилетний контракт, который расторгался с теми, кто покидал шоу, и остался действительным только для его победителей. К слову, именно по условиям этих контрактов каждый получил новое сценическое имя. Именно так Илона Соломонова в Black Star стала Solomona.

Что дальше? Финалистов и полуфиналистов проекта ждут гастроли по стране. Илона пока отдыхает от звездного заключения. Можно было предположить, что ребята за полтора месяца так устали друг от друга, что не жаждут встречаться на свободе. Не угадали. «Мы еще и не расставались! - смеется Илона. - На днях «У дяди Макса», в музыкальном ресторане Максима Фадеева, дружно отмечали день рождения Хабиба. Разошлись под утро».

Организаторы шоу не раз подчеркивали, что поддерживают не просто молодых исполнителей, но и молодых авторов. Как выяснилось, все песни, что придумала Соломона за время пребывания на проекте, принадлежат Black Star. И продюсерский центр готов помогать с продвижением её новых хитов и альбомов. Главное, чтобы хиты появились. Илона получила предложение стать штатным автором в Black Star, начать писать песни для звезд музыкального лейбла Тимати. Девушка пока думает над этим предложением.

В беседе с Илоной неожиданно выяснилась одна занятная подробность, которая придется по вкусу нашим коллегам - любителям искать мордовские корни у звёзд отечественной эстрады. Как известно, победителем шоу по версии зрителей и обладателем приза в 5 миллионов рублей стал житель Ташкента Terry, он же Олег Терновой. Так вот, как признался Олег нашей Илоне, в его жилах течет доля мордовской крови. Так что, можно сказать, к музыкальному шоу «Песни» у нас с вами теперь кровный интерес.

Досье

Илона Соломонова родилась 22 сентября 1994 года в селе Лямбирь. С детства мечтала стать певицей. Училась в музыкальной школе, 6 лет занималась народным вокалом, а затем профессионально обучалась эстрадному. Закончила МГУ им. Н.П. Огарева, профессиональный лингвист-переводчик. Во время обучения в вузе начала выступать в составе кавер-бэнда «PartyFon». В 2015 году была участницей телепроекта Первого канала «Голос» (команда Полины Гагариной), дошла до четвертьфинала. В 2017 году заработала 500 тысяч рублей в музыкальном шоу «Победитель» (Первый канал). В 2018 году прошла кастинги шоу «Песни» канала ТНТ, попав в команду Тимати. Оказалась в числе 18 счастливчиков, которых выбрали из 18 тысяч заявок на участие в проекте. Продержалась в «Песнях» пять недель. Спела несколько дуэтов и сольных номеров. Представила на шоу авторскую песню «Обернись». Получила предложение стать штатным автором продюсерского центра Black Star.