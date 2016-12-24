Народное финансирование для саранских новаторов

Очень мало по-настоящему перспективных предпринимателей имеют средства, чтобы финансировать свои проекты. У креативно мыслящих людей может быть прибыльная идея, но из-за отсутствия денег она рискует так и остаться нереализованной. Эту проблему может решить народное финансирование, или краудфандинг. В поисках такого народного «финансового признания» ряд саранских новаторов уже вышли со своими разработками на известную российскую интернет-площадку Boomstarter, и некоторые уже добились здесь успеха.

«Эрьзя» оказался убедителен

В декабре 2016-го благодаря краудфандингу было собрано 944 тысячи для запуска в производство 3D-принтера «Эрьзя», разработанного на базе мордовского университета. «Эрьзя» может похвастаться объемом печати 180x180x295мм в цилиндрической системе координат - впечатляющие показатели даже по меркам гораздо более дорогих принтеров. Благодаря своим конструктивным особенностям «Эрьзя» способен на высокопроизводительную и красивую печать. Вы можете напечатать любой материал температурой плавления до 245 градусов по Цельсию - PLA, PHA, PETG, TPU, TPE, композитный PLA (древесина, бронза, железо) и многое другое. Причем стоимость аппарата саранских разработчиков в несколько раз дешевле аналогов. Все это позволили саранским ребятам собрать необходимую сумму.

Кто еще из Саранска ждет народного финансирования? Сейчас на сайте Boomstarter.ru находятся еще 3 мордовских проекта. Подробнее расскажем о каждом.

«VIVA Test»: Пейте на здоровье здоровое молоко!

Аспирантка МГУ им. Н.П. Огарева Оксана Черняева вместе с командой собирают 1 миллион рублей на инновационный проект - «VIVA Test». Их прибор способен определить наличие антибиотиков в молоке за несколько секунд!

Актуальность прибора Оксана подробно описала на краудфандинговой площадке. «Молоко и молочные продукты являются основой рациона питания россиян. Но всегда ли производитель гарантирует нам качественный продукт? Все мы знаем, что любое животное может болеть. Коровы как в крупных, так и в небольших хозяйствах дают молоко круглогодично. Из-за скученности животных, неправильного ухода, частого доения возникают различные инфекции. Для лечения и даже профилактики (!) применяются те же препараты, которые используют для людей. Антибиотики! В нашей стране контролируются четыре базовые группы: левомицетин, стрептомицин, тетрациклин и пенициллин. Конечно же, часть антибиотиков попадает в молоко, которое вообще нельзя использовать во время и после лечения, в течение 7-14 дней.

Если человек получает небольшие дозы антибиотиков регулярно с пищей, это дает шанс микроорганизмам - возбудителям заболеваний - постепенно приспособиться к данному препарату. И в случае заболевания лечение антибиотиками уже не дает эффекта.

Помимо этого многие антибиотики оказывают токсичное воздействие на организм, а также могут вызывать аллергические реакции. Если у человека есть аллергия на какой-либо антибиотик, реакция произойдет мгновенно. Тетрациклин полностью не выводится из организма, накапливается в костной ткани и нарушает ее формирование.

Что же это такое?

Стоимость одного анализа ВЭЖХ 4000-6000 рублей, по данным интернет-источников различных организаций. Сама установка (хроматограф) для такого анализа стоит более 1000000 рублей, также необходима закупка соответствующих комплектующих (колонки, высокочистые растворители). Следует отметить, что нужен специалист анализа, работа которого также должна оплачиваться. В настоящее время на рынке также присутствуют методики анализа с использованием масс-спектрометрии высокого разрешения. Однако стоимость одного анализа существенно дороже и может достигать 10000 рублей. Основной составляющей в данной сумме является амортизация масс-спектрометра (стоимость которого превышает 1000000 долларов).

Наша команда создала и хочет предложить вам прибор для определения антибиотиков в молоке - «VIVA Test»! Он способен за 5 секунд определить точное содержание антибиотиков в молоке. Прибор очень прост в использовании: нужно опустить электрод в стакан с молоком, нажать кнопку - и результат готов!

Кроме того, «VIVA Test» очень компактен - не займет много места для хранения. Ну и самое приятное - этот прибор могут позволить себе абсолютно все - его стоимость не более 5 тысяч рублей, включая все возможные расходники».

Как помочь молодым ученым, можете узнать, пройдя по ссылке https://boomstarter.ru/projects/872174/viva_test_peyte_ na_zdorovie_zdorovoe_moloko

Универсальная спортивная площадка «Street sport of Saransk»

Иван Кирдянкин за здоровый образ жизни, а потому хочет, чтобы в столице Мордовии появилась универсальная спортивная площадка для занятия уличным спортом.

Вот что пишет сам автор проекта: «Мысль создать универсальную площадку давно зрела в умах заинтересованных людей, но всегда что-то мешало. Функционал и идея площадки в том, что любой человек, неважно в какое время, сможет прийти и провести тренировку на свежем воздухе совершенно бесплатно. На площадке можно будет проводить обучающие семинары, открытые тренировки, спортивные соревнования и фестивали и тем самым популяризировать здоровый образ жизни и призывать жителей нашего города заниматься собой и становится сильнее. Площадка также будет оборудована тренажерами для занятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотим сделать уличный спорт по-настоящему доступным для каждого.

Паркур, стритворкаут, парастритворкаут, трикинг, фитнес, кроссфит. Всем этим можно будет заниматься на этой площадке. Подобных площадок в нашей республике нет и вряд ли они будут, если вы нам не поможете её создать». Цена вопроса - 600 тысяч рублей. Заинтересовал проект - тогда следуйте по ссылке https://boomstarter.ru/projects/625682/universalnaya_sportivnaya_ploschadka_street_sport_of_saransk

МХАТик

Маленький Художественный Альтернативный Театрик - уникальный феномен города Саранска. Театр, не имеющий финансирования и государственных дотаций, существует более шести лет. Сейчас театр располагается в здании бывшего кафе (ул. Советская, 65). Правительство республики оказало разовую поддержку. Добрые горожане принесли деньги, кто-то инструменты для ремонта и даже доски. Благодаря этому было закуплено немного строительных материалов, своими силами ребята начали ремонт. Возвели сцену и покрасили стены... Средства закончились. Разовой поддержки и энтузиазма ребят оказалось недостаточно.

«Поэтому мы и обратились на платформу BOOMSTARTER. Наша мечта - работать и играть спектакли в красивом театре. Мы хотим создать пространство, которое отражало бы сущность нашего театра, погружало нашего зрителя в удивительную атмосферу и не отвлекало от представления. Деньги нужны театру на закупку светового и звукового оборудования, приобретение стульев и одежды сцены и текстиля зала» - написано на краудфандинговой странице МХАТика. Пока собрано немногим более 20 тысяч рублей из 900. Если вы желаете помочь этому театру, можете перечислить любую сумму, которую вам не жалко. Это может быть 50, 500, 1000 и более рублей. Ссылка здесь: https://boomstarter.ru/projects/624953/sozdanie_teatra_mhatik

Людмила АНЮТИНА