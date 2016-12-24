Система межведомственного электронного взаимодействия – удобство и комфорт для заявителей

Социум

Многие  заявители  на  личном  опыте  по  достоинству  оценили  преимущества  межведомственного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг.  

Не нужно  предоставлять  документы,  подтверждающие  разрешенное  использование  земельного  участка, решение  органа  власти  о  переводе  жилого  помещения  в  нежилое,  нежилого  в  жилое  и  т.д.  Все  эти  и многие  другие  необходимые  для  оказания  государственных  услуг  документы  запрашиваются специалистами  Кадастровой  палаты  самостоятельно  без  участия  заявителей  с  помощью  системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).


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