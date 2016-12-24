Система межведомственного электронного взаимодействия – удобство и комфорт для заявителей

Система межведомственного электронного взаимодействия – удобство и комфорт для заявителейСоциум
Многие заявители на личном опыте по достоинству оценили преимущества межведомственного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг.
Не нужно предоставлять документы, подтверждающие разрешенное использование земельного участка, решение органа власти о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого в жилое и т.д. Все эти и многие другие необходимые для оказания государственных услуг документы запрашиваются специалистами Кадастровой палаты самостоятельно без участия заявителей с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Случайные новости
В Саранске обсуждены вопросы завершающего этапа подготовки к мундиалю
Глава Мордовии Владимир Волков провел на неделе ряд совещаний, касающихся различных аспектов подготовки к проведению в Саранске матчей...
«Уют» ждет первых посетителей
Свершилось то, чего так долго ждали, - в Саранске открылся вытрезвитель. Правда, на вывесках самого слова «вытрезвитель» вы не найдете,...
Еще дороже?!
К концу лета стоимость полиса ОСАГО резко возрастет
«Я верила врачам!»
Юрист из Саранска добивается миллионной выплаты от больницы за некачественно проведенную операцию
Фан-фест
Звезды музыки приедут в Саранск на фестиваль болельщиков
Саратовского борца с коррупцией взяли в Саранске
Подполковника полиции подозревают во взятке в 5 миллионов рублей. До 2011 года он работал в МВД по РМ
С 12 июня на Советской площади начнет работать Фестиваль болельщиков
12 июня, в День России и День города, в Саранске состоится грандиозное событие - открытие Фестиваля болельщиков FIFA. Для проведения мероприятия на...
«Я понял, что мне предлагают взятку»
В Лямбирском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о попытке дать крупную взятку начальнику Ичалковского районного отдела...
«заМОРДОВанные победами»
«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое», - писал еще в начале 19 века известный баснописец Иван Андреевич Крылов. Продолжим эту мысль и...