Зачем нужна выписка из ЕГРН?

Социум

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) - это крайне важный для собственника имущественного права документ, который имеет  юридическую  силу.  С  его  помощью  можно  решить  многочисленные  имущественные  вопросы.  Любой объект  недвижимости  обязан  пройти  государственную  регистрацию,  именно  поэтому  реестры  выступают полноценными источниками информации.

Без  выписки  сложно  будет  инициировать  сделку  купли-продажи. То же самое касается ситуации с обменом квадратных метров. Выписка из ЕГРН пригодится и в  ситуации,  когда  стоит  вопрос  о  перепланировке  помещений.  Документ  незаменим  и  в  рамках бракоразводного  процесса,  когда  необходимо  подтвердить  имущественное  право  каждого  отдельного супруга; в ситуации, когда необходимо оформить наследство или договор дарения.

Кроме  того,  нельзя  застраховать  квартиру  или  дом,  если  на  руках  нет  выписки  из  ЕГРН,  оформленной должным  образом.  Этот  инструмент  информирования  применяют  и  в  ситуации,  когда  необходимо оформить  крупный  кредит  в  банке  под  залог  имеющихся  активов.  

Спектр  действия  и  применения  документа  предельно  широк.  Если  речь  идет  о  каких-либо  операциях  с недвижимым  имуществом,  то  без  ее  участия  не  обойтись.  Документ  отличается  предельной информативностью и содержит весь перечень сведений, что имеют значение для участников сделки.

В  настоящее время можно  получить выписку из  ЕГРН в режиме  онлайн,  что  очень удобно.  Достаточно  посетить  официальный  сайт Росреестра или портал Госуслуг,  внести  требуемые  данные  и  дождаться результата.



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