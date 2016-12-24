Зачем нужна выписка из ЕГРН?

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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) - это крайне важный для собственника имущественного права документ, который имеет юридическую силу. С его помощью можно решить многочисленные имущественные вопросы. Любой объект недвижимости обязан пройти государственную регистрацию, именно поэтому реестры выступают полноценными источниками информации.
Без выписки сложно будет инициировать сделку купли-продажи. То же самое касается ситуации с обменом квадратных метров. Выписка из ЕГРН пригодится и в ситуации, когда стоит вопрос о перепланировке помещений. Документ незаменим и в рамках бракоразводного процесса, когда необходимо подтвердить имущественное право каждого отдельного супруга; в ситуации, когда необходимо оформить наследство или договор дарения.
Кроме того, нельзя застраховать квартиру или дом, если на руках нет выписки из ЕГРН, оформленной должным образом. Этот инструмент информирования применяют и в ситуации, когда необходимо оформить крупный кредит в банке под залог имеющихся активов.
Спектр действия и применения документа предельно широк. Если речь идет о каких-либо операциях с недвижимым имуществом, то без ее участия не обойтись. Документ отличается предельной информативностью и содержит весь перечень сведений, что имеют значение для участников сделки.
В настоящее время можно получить выписку из ЕГРН в режиме онлайн, что очень удобно. Достаточно посетить официальный сайт Росреестра или портал Госуслуг, внести требуемые данные и дождаться результата.
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