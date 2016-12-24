Многодетная семья из Мордовии получила награду из рук Президента России

На минувшей неделе в Международный день защиты детей по сложившейся традиции Президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетным родителям из восьми регионов страны. Эта высокая награда была учреждена указом Президента в мае 2008 года. Орденом награждаются родители, которые воспитывают семерых и более детей, заботятся об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Обращаясь к награжденным, Президент России подчеркнул, что воспитание детей - это очень ответственная работа. «Чтобы передать ребенку ценности добра, справедливости, трудолюбия, мало одних только слов, нужно день за днем личным примером доказывать верность этим ценностям. Только так можно воспитать действительно достойного человека и гражданина России. И ваши семьи лучшее тому подтверждение», - сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что поддержка семьи, материнства и детства была и остается в числе безусловных государственных приоритетов. «Родителям, особенно тем, кто мечтает о большой семье, необходима уверенность в том, что их детям будут доступны современное качественное образование и здравоохранение, что они смогут улучшить свои жилищные условия, жить в комфортных, благоустроенных населенных пунктах, в поселках, селах, городах, что у каждого ребенка будет возможность заниматься тем, что ему интересно, развивать свои способности и таланты, - сказал Владимир Путин. - Мы последовательно работаем по всем этим направлениям и будем дальше это делать. Вы знаете, что продлена программа материнского капитала, расширяются возможности его использования. С этого года началось субсидирование ипотечной процентной ставки для семей, в которых появились второй и третий ребенок. Рассчитываю, что и программа повышения доступности яслей, которую мы запускаем вслед за аналогичным проектом по детским садам, принесет необходимые, нужные результаты людям. Активная работа по этим направлениям будет продолжена. Нам необходимо добиться того, чтобы семья, особенно многодетная, была окружена вниманием со стороны государства и общества. Будем для этого делать всё, что в наших силах, что от нас зависит».

Семья Урсовых из Ширингушей приехала на награждение в Кремль в полном составе. Ольга Алистаровна и Геннадий Петрович служат в храме святого Архангела Михаила в селе Ширингуши, в котором проживают около 2 тысяч человек. Протоиерей отец Геннадий - настоятель храма с 1999 года. Матушка Ольга преподает в воскресной школе. Ее стараниями организованы занятия в воскресной школе с сельскими детьми. Местные ребятишки с удовольствием посещают праздники Рождества Христова и Пасхальные недели, организованные Ольгой Урсовой. Кстати, храм, в котором сейчас служат супруги, был построен только благодаря труду и настойчивости семьи и прихожан.

Урсовы воспитывают семерых детей, старшему Петру уже 20 лет, он трудится на одном из предприятий республики. Дочь Анна в прошлом году окончила среднюю школу, теперь она студентка Московского Свято-Тихвинского гуманитарного университета. В семье также растут школьники Аристарх, Екатерина, Илья, Валентина и самая младшая, дошкольница Маша. Ребята учатся в музыкальной школе, увлекаются спортом, активно участвуют в общественной жизни.

В районе, да и республике в целом Урсовы пользуются уважением. Супруги вместе построили дом, посадили сад, дружно трудятся на приусадебном участке. Они содержат большое подсобное хозяйство: корову, телку, кур, уток, гусей. К нелегкому сельскому труду родители приучают и своих детей, которые с малых лет помогают старшим во всем.

Материнский труд Ольги Урсовой не раз отмечался на самом высоком уровне. За заслуги в воспитании детей, большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций она награждена Почетными дипломами многодетной матери Республики Мордовия I и III степеней. В 2011 году Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом за жертвенное материнское служение ей была вручена грамота многодетной матери II степени.

В 2012 году Министерством по национальной политике Республики Мордовия Геннадий Урсов был награжден медалью «За межнациональное согласие».

После вручения награды Геннадий Урсов выразил Президенту России благодарность за теплый прием и высокую оценку их родительского труда, а также за то, что Глава государства не оставляет без внимания многодетные семьи. «А еще от всей Мордовии благодарим вас за мудрое управление нашим государством», - сказал многодетный отец.