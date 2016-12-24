Пенсия - на экране инфомата

Накануне Дня защиты детей в Управлении Пенсионного фонда в городском округе Саранск в торжественной обстановке вручили сертификаты на материнский капитал. Счастливыми обладательницами сертификатов стали пять саранских мамочек, в семье которых совсем недавно появился второй ребенок. Также в минувший четверг прошла презентация терминалов справочной информации клиентских служб ПФР - инфоматов.

Всего в Управлении Пенсионного фонда в городском округе Саранск работают два терминала, еще 8 установлены в наиболее крупных районных и межрайонных Управлениях Пенсионного фонда России на территории республики - Ардатове, Зубовой Поляне, Ковылкине, Краснослободске, Лямбире, Рузаевке, Темникове и Чамзинке.

Заместитель Управляющего ОПФР по РМ Александр Коннов рассказал обо всех возможностях терминалов, доступных на данном этапе. Такой электронный помощник поможет сэкономить время на получение услуг по линии ПФР. Человек может самостоятельно, следуя инструкциям на мониторе инфомата, получать справочную информацию по интересующим его услугам, а также некоторые документы и справки, минуя личный прием у специалистов клиентской службы. Справку человек получает в режиме реального времени, и она является официальным документом, поскольку заверяется подписями и печатью. На все это уходит не более 5 минут.

Посредством инфоматов возможно получить 3 вида информации. Это справочная информация о графике приема клиентов в Управлении ПФР, номерах телефонов «Горячей линии», а также индивидуальные сведения, имеющиеся в распоряжении органов ПФР.

Инфомат будет полезен как людям допенсионного возраста, так и тем, кто уже находится на заслуженном отдыхе. Всего через инфомат можно получить 8 видов справок. Помимо этого, он предоставляет и справочные сведения нормативного характера. Эти услуги интересны тем гражданам, которые не имеют доступа к интернету. Для формирования справки человеку потребуется страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), а для ее получения - паспорт. Для того чтобы персональные данные человека не попали в поле зрения посторонних людей, процедура получения справки следующая. Гражданин на мониторе инфомата выбирает необходимый ему вид справки и следует рекомендациям для ее формирования. В обязательном порядке вводится СНИЛС. После всех необходимых процедур нажимается кнопка «завершить», и клиент направляется в специально выделенный кабинет для получения этой справки (в районных управлениях). В УПФР в г.о. Саранск нужно подойти к специалисту-консультанту, который находится в фойе рядом с инфоматом. Справка в распечатанном виде уже ждет вас. Остается только предъявить свой паспорт, и можно получить нужный документ с печатью и подписью работника ПФР. Процедура происходит очень быстро, в очереди стоять не придется. Стоит обратить внимание, что без документа, удостоверяющего личность, справку получить невозможно, поскольку в ней содержатся персональные сведения гражданина.

В будущем возможности электронного терминала будут расширяться. Сейчас на стадии разработки находится ряд дополнительных функций инфоматов, одна из которых - формирование справок о размере пенсии как по начисленным, так и по выплаченным суммам.

Наличие инфоматов в клиентских службах ПФР на территории республики пока что является новшеством для клиентов Пенсионного фонда. Специалисты Пенсионного фонда подчеркивают - не стоит расстраиваться тем, кто не желает общаться с умной машиной. Они могут получать информацию так же, как и прежде, - через работника клиентской службы.

По завершении презентации инфоматов состоялось вручение сертификатов на материнский капитал.

Напомним, что с 1 января 2018 года появилось дополнительное направление использования средств материнского капитала - теперь Пенсионный фонд принимает заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года и в которых доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года. В Мордовии доход на одного члена семьи не должен превышать 13 тысяч 602 рублей. Размер ежемесячной выплаты из средств МСК - 8 тысяч 714 рублей. На сегодня у нас в республике подано 96 заявлений на ежемесячную выплату из МСК. Получают выплату уже 73 семьи.

Всего в Мордовии за время действия программы МСК государственный сертификат получили 39 тысяч семей. Благодаря МСК жилищные условия улучшили свыше 25 тысяч семей. Помимо этого, ОПФР по РМ приняло 1766 заявлений на обучение детей и 18 заявок на перевод средств МСК на накопительную пенсию мамы. Полностью распорядились средствами МСК 46,3% семей.