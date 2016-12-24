«Умный дом» от «Ростелекома» поможет обезопасить ваше жилище

«Ростелеком» является универсальным цифровым партнёром для государства, бизнеса и населения. Компания постоянно расширяет спектр услуг, делая жизнь абонентов удобнее. Недавно оператор представил инновационный коробочный продукт «Умный дом». Журналисты республиканских СМИ смогли протестировать работу интеллектуальной системы и оценили возможности новинки.

Решение «Умный дом. Безопасность» предназначено для контроля за происходящим в помещениях. Каждый из нас хотя бы раз волновался, выключил ли он утюг перед уходом. Уезжая в отпуск, беспокоился, как бы квартиру не затопило или не случился пожар. Думал, лишь бы не влезли грабители. Теперь можно ехать на отдых спокойно! Интеллектуальное решение от «Ростелекома» позволит мгновенно узнать о происшествии. С помощью мобильного приложения «Умный дом. Ростелеком» система моментально пришлёт хозяину уведомление на телефон, если что-то случится.

Датчик дыма оповестит о задымлении с помощью звукового сигнала и уведомления на смартфон. Датчик протечки, который можно установить даже в труднодоступном месте - под ванной или раковиной на кухне, сработает при первых признаках затопления. Зафиксировать надвигающийся потоп помогут встроенные индикаторы температуры и влажности. Датчик движения среагирует на перемещение объектов, а также на изменение температуры и освещённости. А датчик открытия дверей и окон сообщит о проникновении.

Управлять системой можно через личный кабинет на специальном сайте или в мобильном приложении «Умный дом. Ростелеком». Пользователь может установить индивидуальные сценарии отправки оповещений. Например, можно отключить уведомления о движении, но настроить оповещения при резком изменении освещения (при включении света ночью).

Система продолжит работу, даже если в доме отключится электроэнергия: датчики являются беспроводными, потребляют минимум энергии и сообщают о необходимости подзарядки. В нее можно встроить дополнительные устройства любых производителей в зависимости от требований. Главное, чтобы гаджеты поддерживали протокол беспроводной связи Z-Wave.

Новые возможности открывает услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»: с помощью камеры можно видеть и слышать всё, что происходит дома, в режиме онлайн. Трансляция доступна в личном кабинете в любой точке мира, где есть интернет. Устройство незамедлительно оповестит хозяина, если зафиксирует движение, изменение освещения (кто-то включит свет ночью или закроет объектив камеры) или если его выключат из сети. Архив записей хранится от 7 до 30 дней в облаке «Ростелекома».

Активировать «Умный дом» очень просто, пользователь легко сделает это самостоятельно. При необходимости специалисты «Ростелекома» проконсультируют по всем вопросам установки.

«С умной камерой пользователи всегда будут точно знать, чем заняты дети или как дела у пожилых родственников, - отметил Сергей Толстограев, филиал в РМ ПАО «Ростелеком». - А решение «Умный дом. Безопасность» позволит абонентам не переживать за сохранность своего имущества».

Заявку на приобретение комплектов «Умный дом. Безопасность» и «Умный дом. Видеонаблюдение» можно оставить на сайте www.rt.ru, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».