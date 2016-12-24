Филипп Киркоров спустил Ольгу Бузову с небес на землю

Для певицы и телеведущей учредили отдельный приз

В концертном зале Crocus City Hall состоялось большое музыкальное событие - Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. В торжественной обстановке были объявлены победители в 18 музыкальных номинациях. По традиции лучшие из лучших получили от учредителей премии статуэтки в виде серебряных самоваров.

Бесспорно, что Сергей Зверев на красной дорожке затмил всех. Есть все же у него талант «переплевывать» коллег. На публике король эпатажа появился в розовом костюме с расклешенными брюками, розовых солнцезащитных очках и туфлях на высокой платформе. Образ был бы незавершенным, если бы не корона на голове стилиста и певца, усыпанная розовыми кристаллами. Сергей Зверев с удовольствием общался с журналистами, его помощница параллельно все это транслировала в прямом эфире в одну из социальных сетей. На вопрос, как можно охарактеризовать выбранный им стиль, Зверев ответил конкретно: «Очень тяжелый люкс». Мимоходом Сергей исполнил новую композицию, смысл которой в культурной адаптации такой: «А мне под сорок лет, а ты и не заметишь». Пикантность момента заключается в том, что Зверев действительно не выглядит на 40 лет. Но на самом деле ему 54.

Понятно, что появление после Зверева солистки «А-Студио» Кети Топурии с красными бровями прошло практически незаметно. Ненадолго привлекла к себе внимание Анна Калашникова. Она появилась на дорожке с огромными крыльями за плечами.

Филипп Киркоров и в пир, и в мир предпочитает одежду элитных брендов. На этот раз он с явным удовольствием демонстрировал журналистам «изнанку жизни» - подкладку пиджака, на котором красовался лейбл очень дорогого дизайнера.

Фурор произвела группа «Блестящие», которая долгое время не показывалась на публике. На радость верным поклонникам группы в нее вернулась солистка Ксения Новикова. Теперь она будет выступать с другими «блестящими» артистками - Мариной Бережной, Сильвией Золотовой и Кристиной Илларионовой.

Невольно привлекла к себе внимание дизайнер Белла Потемкина. Эскалатор, на котором светская дама поднималась в банкетный зал, «зажевал» длинный шлейф ее платья. Белла не растерялась - резко вырвала подол из хищного механизма. Платье, конечно, пострадало, но осталось на его хозяйке…

«Бомбой» мероприятия стала Ольга Бузова. Она явилась народу в образе космической женщины-воина. По крайней мере, нам там показалось. Мысли о костюме пчелки для взрослой вечеринки мы постарались сразу же прогнать, если что…

- На самом деле я прилетела с Венеры, чтобы нести людям любовь, - пояснила журналистам Бузова.

Ну с Венеры так с Венеры. Жанна Агузарова с Марса все время прилетает. Нас этим уже не удивишь. А вот Ольгу устроители премии все-таки удивили. Ведущие объявили номинацию «Ольга Бузова года». В ней было представлено пять композиций этой уникальной исполнительницы. Организаторы церемонии решили, и мы с ними полностью согласны, что Бузова заслуживает отдельной, своей личной номинации.

- Приятно, что меня выделили, заметили, - сказала со сцены Ольга. - Я никогда не думала, что буду нервничать. Но все же это волнительный момент для меня.

Спуститься с «вершины Олимпа» ей помог Филипп Киркоров.

- Филипп, а возьми меня на ручки, меня так давно никто не носил, - попросила короля российской эстрады без пяти минут королева российской эстрады.

Видимо, к Филиппу Бедросовичу давно не обращались с такой нескромной просьбой, и от растерянности он попытался привлечь к спецоперации Николая Баскова.

- Давай без Коли обойдемся, - категорично заявила Бузова.

И Киркоров взял Ольгу на руки и опустил ее на грешную землю, в зрительный зал.

После вручения награды Ольга улетела обратно на Венеру, то есть на съемки «Дома-2». Награды наградами, а на эфир опаздывать нельзя.

В этот вечер на сцену выходили самые любимые артисты, которых поддерживали их поклонники. Кстати, впервые победа в номинации «Фан или Профан» досталась не певице Нюше, которая три года подряд была единственной обладательницей эксклюзивного самовара, а Егору Криду. Эта номинация дается за лучшую поддержку фан-клубов. Подкачали фанаты Нюши, подкачали…

«Руки вверх» и Сергей Жуков получили награду в номинации «Лучшая группа».

- Стать лучшими через 23 года выступлений - это дорогого стоит, - поблагодарил со сцены артист и тут же умчался на вокзал в гастрольный тур.

Сергей Лазарев получил свой третий самовар в номинации «Лучший певец». А «Лучшей певицей» стала Полина Гагарина.