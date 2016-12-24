«Люди по всему миру бесплатно пускали меня пожить к себе»

Житель Саранска согласился бесплатно разместить у себяиностранных болельщиков, которые приедутв столицу Мордовии на праздник мирового футбола

Не так давно «ВС» размещал у себя на страницах материал о необычном саранском путешественнике Олеге Тимошине. Он устроил для себя кругосветное турне, в ходе которого побывал во многих уголках планеты, а на южноамериканском континенте и вовсе провел почти полгода. Там он не только познакомился с культурой и традициями латиноамериканцев, но и приобрёл множество друзей. И сегодня Олег Тимошин ждёт их в гости. Он согласился бесплатно разместить у себя иностранных болельщиков, которые приедут в Саранск на праздник мирового футбола.

- Олег, ты совершил кругосветное путешествие, пообщался с людьми со всего земного шара. Передвижение автостопом как никакое другое позволяет окунуться в культуру той или иной страны. Расскажи, бывали ли моменты, когда в дороге приходилось туго и местные жители предлагали тебе, иностранцу, помощь?

- Таких ситуаций, чтобы меня прям вот спасали от беды, я припомнить не могу. Всё-таки путешественник на столь огромные расстояния - это подготовленный и во многом самостоятельный человек. Но помощь от местных жителей поступает постоянно самая разнообразная. Часто приглашали в гости, где я мог в домашней обстановке общаться с местными.

- Традиция гостеприимства сильна по всему миру?

- Конечно. Я вообще считаю, что мы все являемся людьми, которые проживают на одной планете. И если есть возможность помочь гостю, это всегда нужно делать. Вот смоделируем ситуацию: в Мордовии есть город Темников. Население чуть более шести тысяч жителей, есть свой уклад, пара местных магазинов, центральная улица. И вдруг там появляется темнокожий человек, допустим, из Зимбабве. Который даже не говорит по-русски. Уверен, что у местных жителей будет лёгкий шок: откуда он тут появился? Думаю, что первым же вечером на месте, где он поставит палатку, например на берегу пруда, будет аншлаг. Очень много местных жителей захотят познакомиться, расспросить, пообщаться, а по итогу и предложить помощь, угостить местными блюдами и «колоритом».

- Как ты думаешь, с гостями, которые приедут на чемпионат мира, будет такая же ситуация?

- Когда человек появляется случайно, он моментально становится местной новостью. Когда туристы приезжают в большом количестве, тут, конечно же, кто-то захочет пообщаться, кто-то нет. Но уж как найти ту или иную дорогу, каждый, надеюсь, подскажет.

- Как ты относишься к ситуации, когда горожане стали размещать объявления о готовности предоставить свои квартиры туристам на время чемпионата, при этом требовали какие-то баснословные суммы?

- В первую очередь, думаю, такие люди больше рассчитывают на русскоязычных туристов, но никак не на иностранцев. Последние редко читают такие объявления. Турист, например из Японии, не полезет на те же Avito или Юлу (где размещено большинство таких объявлений) искать себе ночлег. Они про них просто не знают. Поэтому большинство таких объявлений с запредельными ценами иностранцы не увидят.

- А как иностранцы ищут квартиры?

- Серьёзные гостиницы и хостелы заботятся о своём продвижении среди иностранных туристов. И есть много интернет-площадок, которые размещают объявления специально на родном для гостей языке, на сайтах, которые им хорошо знакомы.

Есть популярные сайты, где предлагают взаимообмен жильём на какое-то время. Так можно договориться, что человек приезжает к тебе в гости на чемпионат мира, а ты в это время едешь к нему в гости в другую страну или город.

Существуют так называемые сайты гостеприимства (каучсёрфинга, известного как «диванные путешествия»). Там можно просто предложить место для ночлега или, соответственно, найти его. Это наиболее близко к автостопу, так как есть возможность подружиться с хозяином, его семьёй, друзьями, посмотреть достопримечательности, свободно гуляя по городу, правда, это при наличии времени у принимающей стороны. Или просто помыться с дороги, подкрепиться и поехать дальше. При выборе такого типа путешествий денег в дороге уходит совсем немного.

- А как иностранцы, которые собрались приехать в Саранск, узнали о тебе?

- Я уже давно зарегистрирован на одном из сайтов гостеприимства. И люди, узнав, что я нахожусь в Саранске, сами начали мне писать. Не стоит думать, что к нам едут сплошь богачи. Те же перуанцы, например, совсем не толстосумы. А ведь им нужно ещё попасть в Россию с другого континента, купить билет на матч… Зачастую даже на обычную гостиницу денег уже не остаётся. Естественно, что интересней потратить эти деньги на памятные подарки или развлечения. Команда из Перу не участвовала в чемпионате мира 36 лет. И естественно, после такого длительного перерыва очень многие фанаты хотят поддержать своих игроков. Поэтому мне большинство запросов пишут именно перуанцы. Хотя, конечно же, мне также пишут из Эстонии, Колумбии, Испании. И из России тоже. Ну что ж, кому могу - тому помогаю.

- Сколько на сегодня ты согласился впустить людей на ночлег?

- Я думаю, что если всё получится, то я смогу разместить порядка 15-20 человек. Чтобы не запутаться, я составил график: с 15 июня заезжают первые четыре человека, и далее на каждый матч едут ещё люди. Это сделано для того, чтобы гостям было удобнее заезжать. О них я знаю достаточно мало, порой всё ограничивалось просто короткой перепиской и личной информацией на сайте. Но уверен, что общий язык мы найдём.

- И ты делаешь это безвозмездно?

- Да, потому что во многих странах мира я пользовался таким же способом поиска ночлега. Люди по всему миру бесплатно пускали меня пожить к себе. А ещё есть такое английское слово - expеrience. Его можно перевести как опыт, приключение. То есть для меня настоящее живое дружеское общение с такими же путешественниками, как я, когда это свободный разговор двух людей, которые по сути друг другу ничего не должны, - это само по себе весьма интересно, отличная возможность узнать о культуре других стран. При этом, как правило, точек соприкосновения у людей очень много, и всегда есть что обсудить. Кроме того, лично для меня это ещё отличный опыт вспомнить испанский, на котором я уже давно не разговаривал. Но есть же ещё английский - универсальный язык общения.

Да, придется на время чемпионата пожертвовать основной работой. Я занимаюсь механизированными отделочными работами: механической шпатлёвкой и штукатуркой. Но помочь людям гораздо важнее. Не думаю, что среди горожан найдётся слишком много людей, которые согласятся поступить так же.

- То есть ты планируешь не только пустить их на ночлег, но и взять под крыло на время пребывания в городе?

- Конечно, покормлю, проведу по всем достопримечательностям, расскажу, что сам знаю о родном крае. Кстати, отличная возможность и самому окунуться в атмосферу праздника. Еда у меня простая, но вкусная. Кроме того, перуанцев могу угостить даже их же национальным блюдом - сальсой. Это такой соус, на основе томатов, лука и пряностей. Правда, приправы придётся взять российские, но, думаю, всё получится. Ещё для гостей будет интересно попробовать фуль (африканское блюдо на основе бобов), севиче, ну и, соответственно, пельмени. Постараюсь их удивить - у меня есть блюда со всего света.

- Олег, а если у тебя одновременно окажутся в гостях болельщики разных команд?

- Так и будет. Но я уверен, что спорт не повод для конфликтов, а футбол - это та игра, которая всех объединяет, несмотря на расы, народы и языки. Думаю, мы вечером после матча с удовольствием обсудим игру команд и, несмотря на исход встречи, поздравим победителей. Мы порадуемся празднику футбола, на котором нет места конфликтам и ссорам.