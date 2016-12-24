Закон Жириновского - на страже интересов России

Государственная Дума наконец-то приняла контрсанкционный закон, о необходимости введения которого Владимир Жириновский говорит уже много лет. Теперь будет больше возможностей для защиты российских граждан от негативного влияния западных ограничений.

100 лет Запад давит на нашу страну

Санкционная удавка вот уже который год душит экономику России. И это началось вовсе не после воссоединения с Крымом, как пытаются извратить очевидную всем ситуацию внутренние враги, а гораздо раньше.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания Государственной Думы, на котором обсуждался закон о контрсанкциях, напомнил, что первые ограничительные законы против нашей страны американцы и их европейские союзники приняли еще в 1919 году. В следующем году будет своеобразный «юбилей» - сто лет под почти непрерывными санкциями. Как бы ни вела себя Москва, какие бы заверения в «дружбе и сотрудничества» ни шли из-за океана, количество санкций и ограничений против нашей экономики только увеличивалось.

«Нам бы надо в обосновании давать больше исторических фактов, - заявил Владимир Жириновский. - С 1919 года, и началось это после национализации чужой собственности, а это сделали мы, тут как бы они не виноваты. Потом был отказ от НЭПа - ещё раз санкции ввели, и так далее. Это были санкции, вводимые против нас за те действия, которые мы совершали в отношении иностранного имущества или каких-то финансовых структур».

Более того, массовый голод начала 30-х годов, обрушившийся на европейскую часть России, Украину и Казахстан, тоже во многом вызван западными санкциями. Какой низостью является придуманная в США лживая теория о том, что голод тех лет был якобы «спланированным в Москве геноцидом украинцев»!

Голод не делал разницы между национальностями, от него массово гибли не только на Украине, но и в Нечерноземье и Северном Казахстане, где еще не было «поднятой целины». Об этом нужно говорить регулярно и с самых высоких трибун. Ведь так называемый голодомор стоит в одном ряду с другими выдуманными «преступлениями русских против всего человечества».

По словам лидера ЛДПР, «голод, который был у нас в 1932 году, они спровоцировали, ибо они отказывались продавать нам какие-либо товары за золото, за валюту и специально, чтобы вызвать голод в стране, требовали зерно: вывозите зерно из России - тогда уже был Советский Союз - и на вырученные деньги что-то можете купить. Вот когда объясняют причины так называемого голодомора, то сваливают всё на Кремль, говорят, что это Кремль организовал, а это они организовали!».

Новый виток санкционной спирали был запущен сразу после окончания Великой Отечественной в безуспешных попытках не допустить возрождения разрушенной войной экономики.

«После войны санкции вводились в 1947 году, в 1948 году и далее почти каждые два-три года, и, наконец, при Брежневе в США принята поправка Джексона - Вэника, а когда отменили эту поправку, тут же ввели «список Магнитского», - напомнил Владимир Жириновский.

Действительно, поправка Джексона - Вэника стала самым ярким символом бессмысленности и беспощадности американских санкций против СССР и России. Введенная в 1974 году в качестве «наказания» СССР за ограничения на выезд евреев, она просуществовала 38 лет - до 2012 года! Миллионы евреев уехали из СССР в конце 80-х годов, страна исчезла с карты - а ограничения против России как правопреемницы Советского Союза продолжали действовать. И как только отменили поправку Джексона - Вэника, как тут же подоспел «список Магнитского».

Принятие реальных, а не декларативных ответных мер не просто назрело, а давно уже перезрело! Сколько можно поддаваться и делать вид, что ничего такого особенного не происходит?

«Санкции 98 лет практически без перерыва, на будущий год будем отмечать 100-летие - это, конечно, не праздник, просто, видимо, где-то в обосновании должно звучать, что эти действия уже давно ведутся, всё это нарушает, так сказать, правила мировой торговли, всё это нарушает принципы ВТО», - подчеркнул Владимир Жириновский.

«Пятая колонна» против суверенитета России

Членство России в ВТО, Всемирной Торговой Организации, - это крайне сомнительное достижение правительства, полагает лидер ЛДПР.

«Нас туда, в ВТО, втягивали очень долго, а с другой стороны - мешали вступать. Видите, какая картина была: здесь нас агитировали министры - надо вступать, а там мешали, и создавалось впечатление, что если нам мешают вступить в ВТО, то, наверное, в ВТО хорошо, иначе какой смысл им нам мешать? А когда мы вступили, увидели, что ничего хорошего нет, мы никаких плюсов не получили, хотя с этой трибуны нас убеждали все министры тех, предыдущих правительств: надо, надо, нам будет хорошо», - отметил Владимир Жириновский.

Действительно, и ВТО, и многие другие созданные по инициативе США и их союзников международные организации - ОБСЕ, ПАСЕ и так далее - преследуют одну лишь цель. Это лишение стран национального суверенитета. Причем страдают от этого даже сами инициаторы - недаром Дональд Трамп стал президентом с программой по выходу США из разнообразных объединений и союзов. Америке надоело за свой счет содержать многочисленных нахлебников в других странах мира. Почему же мы должны кормить чужих работников, а не своих?

Россия, хоть и медленно, тоже постепенно восстанавливает собственный суверенитет - мы отказались платить взносы в ПАСЕ, где нашу делегацию регулярно лишают слова и используют в качестве мальчиков для битья. Восстановлен приоритет российской Конституции над международными договорами, и теперь разнообразные псевдооппозиционеры уже не могут тянуть деньги из бюджета России из-за их якобы «нарушенных прав».

Но необходимо разобраться, по чьей инициативе наша страна в 90-е годы отказывалась от собственного суверенитета в пользу иностранных чиновников, и где теперь эти представители «пятой колонны», готовые предать свою страну? И это касается не только правительства, но и депутатов!

«Давайте подумаем, кто затягивал принятие этого законопроекта; может быть, подумать о председателях соответствующих комитетов: кто тянул с принятием данных проектов законов? Сто лет назад нужно было принять, пятьдесят лет, тридцать, двадцать, пять лет назад! Вот и сейчас принимаем с опозданием», - подчеркнул Владимир Жириновский.

ЛДПР уже 30 лет защищает русских!

Очень важно понимать, что ЛДПР, будучи самой опытной из представленных в Государственной Думе партий, уже тридцать лет говорит о том, что остальные депутаты начали понимать только сейчас. С 1988 года Владимир Жириновский в качестве лидера партии призывает к тому, чтобы интересы русских людей были на первом месте и во внутренней, и во внешней политике!

«Мы тридцать лет защищаем, тридцать лет мы в чёрных списках, и нас за это всячески критиковали везде. Президент свою часть сделал, но мы - другая власть», - напомнил лидер ЛДПР.

Именно Владимир Жириновский в своих книгах и научных работах разработал политическую концепцию жесткого и бескомпромиссного ответа на любые западные провокации, санкции и ограничения. Жаль, что вместо того, чтобы опередить врагов России и первыми нанести решительный удар, мы лишь защищаемся. Но если политика страны будет развиваться в указанном лидером ЛДПР направлении, то рано или поздно лидирующие позиции России в мире будут восстановлены.

«Теперь враги нашей страны увидят, каким будет ответ мощнейшей мировой державы на их недружественные действия. Мы старались не нарушать правила мировой торговли и сотрудничества, но нас допекли санкциями и ограничениями. Русские наконец-то стали отвечать на недружественные действия в отношении нашей Родины. И я вас уверяю, этот закон будет иметь определенные последствия, американцам он не понравится», - заверил Владимир Жириновский.

Очень важно, что благодаря твердой позиции фракции ЛДПР из первоначального проекта контрсанкционного закона были исключены положения, которые могли бы негативно повлиять на лекарственное обеспечение граждан России. Защищены наши космическая и атомная отрасли, приносящие твердый доход в государственный бюджет.

Граждане России должны иметь доступ к самым современным технологиям и научным открытиям. Никакого «железного занавеса» нам не нужно. У США и Евросоюза давно нет монополии на передовые технологии, и в дальнейшем их преимущество в этой сфере будет постепенно сходить на нет. Поэтому мы должны брать у других стран всё самое лучшее, что у них есть, но не допускать ни малейших попыток вмешательства в наши внутренние дела.

«Безусловно, враждебную политику США по отношению к нашей стране нельзя оставлять безнаказанной. Но при разработке ответных санкций надо руководствоваться, в первую очередь, интересами граждан России», - это твердая позиция вице-спикера Государственной Думы от ЛДПР Игоря Лебедева и всей фракции.

В результате ограничения в итоговом тексте закона о контрсанкциях направлены исключительно на иностранцев. Это принципиальное отличие нашего закона от аналогичных зарубежных, которые, в первую очередь, запрещают гражданам США и других стран сотрудничать с Россией.

«Президент и правительство определяют, какие меры мы будем применять в отношении недружественных к нам государств, юридических компаний, фирм и физических лиц. Во многих областях они больше не смогут получать дивиденды. Более того, документ дает правовое обоснование запрета въезда американских граждан на территорию России. Они едут сюда работать консультантами, экспертами, преподавателями, получают хорошие деньги. Этот закон будет ощутим для них по всем позициям. А если захотят они отменить свои санкции, то лишь тогда мы отменим наши санкции», - пообещал Владимир Жириновский.

Закон Жириновского

У нового закона о контрсанкциях пока нет названия, но всё чаще о нем неофициально говорят, как о «законе Жириновского». Лидер ЛДПР много лет говорил о необходимости жесткого ответа на западные санкции и, наконец-то это произошло. Пока многие колебались, Владимир Жириновский честно, открыто и бесстрашно проводил политику защиты интересов России. Поэтому название «закон Жириновского» - это самое лучшее напоминание врагам нашей страны о том, что их попытки навредить России не останутся безнаказанными.

Позиция партии ЛДПР была и остается неизменной. Интересы России должны быть на первом месте. Всё остальное - вторично.

Дмитрий Журавлев.



