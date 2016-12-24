Ведомственный центр телефонного обслуживания – быстро и удобно

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Мордовия напоминает жителям о возможности быстрого получения информации, касающейся государственных услуг Росреестра.

Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО) - это телефонная справочная Росреестра, предназначенная для оперативного консультирования заинтересованных физических и юридических лиц по вопросам государственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Обратившись с вопросом в ВЦТО можно получить всестороннюю и качественную консультацию в сфере кадастрового учета и регистрации прав.

Специалисты центра в любое удобное время суток проконсультируют по широкому спектру вопросов о видах госуслуг Росреестра и перечне документов, необходимых для их получения, подскажут расположение и режим работы пунктов приема-выдачи документов, проверят готовность заявления или запроса на предоставление услуг Росреестра, а также многое другое. Кроме того, если вы желаете подать заявление в электронном виде, оператор центра поможет сформировать электронную заявку на интернет-портале Росреестра и узнать статус поданного заявления.

ВЦТО Росреестра для удобства заявителей круглосуточно доступен по единому телефону 8-800-100-34-34. Специалисты центра будут рады вам помочь в решении вопросов оформления недвижимости.



