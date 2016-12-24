Ведомственный центр телефонного обслуживания – быстро и удобно

Социум

Филиал  ФГБУ  "ФКП  Росреестра"  по  Республике Мордовия  напоминает  жителям  о  возможности быстрого получения информации, касающейся государственных услуг Росреестра.  

Ведомственный  центр  телефонного  обслуживания  Росреестра  (ВЦТО)  -  это  телефонная  справочная Росреестра,  предназначенная  для  оперативного  консультирования  заинтересованных  физических  и юридических  лиц  по  вопросам  государственного  кадастрового  учета  недвижимости  и  государственной регистрации  прав  на  недвижимое  имущество.  Обратившись  с  вопросом  в  ВЦТО  можно  получить всестороннюю и качественную консультацию в сфере кадастрового учета и регистрации прав.  

Специалисты  центра  в  любое  удобное  время  суток  проконсультируют  по  широкому  спектру  вопросов  о видах  госуслуг  Росреестра  и  перечне  документов,  необходимых  для  их  получения,  подскажут расположение  и  режим  работы  пунктов  приема-выдачи  документов,  проверят  готовность  заявления  или запроса на предоставление услуг Росреестра, а также многое другое. Кроме того, если вы желаете подать заявление в электронном виде, оператор центра поможет сформировать электронную заявку на интернет-портале Росреестра и узнать статус поданного заявления.  

ВЦТО  Росреестра  для  удобства  заявителей  круглосуточно  доступен  по  единому  телефону 8-800-100-34-34. Специалисты центра будут рады вам помочь в решении вопросов оформления недвижимости.

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