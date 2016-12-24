Ксения Лаврова-Глинка: «Порой так хочется побыть самой собой!»

На Первом канале - премьера нового сезона сериала «Практика». Как и в первой части, главную роль в нем сыграла актриса МХТ им. А.П. Чехова - Ксения Лаврова-Глинка, известная по сериалам «Склифосовский», «Счастье по контракту», «Секретарша». Интересно, что роль хирурга Евгении Королевой, по сценарию ожидающей ребенка, Ксения играла, и сама уже будучи «в положении». Сына Николая актриса родила спустя месяц после съемок - аккурат в день своего 40-летия, став мамой в третий раз.

Мы поговорили с Ксенией о том, как снимался сериал, что дает позднее материнство, и вспомнили ее главного учителя - Олега Табакова.

- Ксения, в сериале «Практика» вы сыграли врача, хирурга. Насколько тяжело вам далась эта роль?

- Я бы не сказала, что очень тяжело. Во время подготовки к съемкам и уже во время работы я поняла, что без здорового цинизма в этой профессии просто нельзя. Мы обычно путаем это с равнодушием. Но на самом деле хороший врач обязан проявлять профессиональный цинизм и хладнокровие, чтобы нам помочь.

- Чему-то пришлось научиться на съемках?

- Многому научилась. Это ведь безумно интересно! На съемочной площадке всегда присутствовали врачи-консультанты, которые нас обучали, подсказывали, что и как делать, чтобы не было «киношных» ляпов. Теперь я умею и давление мерить, и капельницы ставить, и даже уколы делать! Однажды очень сильно заболел мой муж, и ему нужно было колоть уколы с антибиотиками. Понадобились некоторая выдержка и сноровка, но я справилась - не было ни синяков, ни кровоподтеков!

- А правда ли, что съемки проходили в настоящей больнице?

- Да, мы снимали как в павильонах, так и в действующем приемном отделении. При нас привозили больных, мы видели, как слаженно и профессионально работают врачи. Скажу вам откровенно: раньше я очень боялась больниц и всего, что с ними связано. Это, конечно, ужасные слова, но признаюсь, я немного брезговала всем больничным. Но когда я увидела настоящую врачебную жизнь изнутри, а не со стороны пациентов, то поняла, что врачам нужно доверять. Особенно я это почувствовала, когда попала в больницу уже по-настоящему - во время родов третьего ребенка. Теперь я точно знаю, что у нас замечательные врачи, которые хорошо делают свою работу.

- Во втором сезоне «Практики» вы снимались уже беременной?

- Да, так совпало, что беременность моей героини Евгении была прописана в сценарии - и примерно в это же самое время я узнала, что сама жду ребенка. Снималась я до восьми месяцев беременности. Так что можно сказать, что Николаша снимался в «Практике» вместе со мной.

- И как вам такой опыт?

- Вы знаете, на удивление - трудностей почти не было! Никаких токсикозов, все было легко. Конечно, когда живот был уже большой, я и уставать стала больше, приходилось себя беречь. Но команда у нас подобралась прекрасная! За мной ухаживали, интересовались самочувствием. И, конечно, помогали - приносили еду, например. Мне выделили отдельную комнату, я могла в любой момент уединиться, отдохнуть. Но, знаете, было и такое, что ложилась там, где была возможность прилечь - например, на операционном столе.

- Ксения, вам посчастливилось учиться и потом трудиться у великого актера и режиссера Олега Табакова. Скажите, каким он вам запомнился?

- В то время, когда я поступала на курс к Олегу Павловичу, он носил невероятно красивые и очень модные очки. И когда я перед ним выступала, в темном зале очки светились и переливались. Уж не знаю почему, но именно эти его очки мне тогда запомнились больше всего.

- Он создавал впечатление мудрого, но при этом легкого и веселого человека. Был ли Олег Павлович таким в жизни?

- Да, он был легким и веселым. Но при этом он был и жестким, и иногда даже жестоким педагогом. Можете себе представить: когда он набирал себе курс, нас было 36 человек, а через четыре года, к концу учебы, осталось меньше половины. Он легко увольнял людей, которые его не устраивали по его личным критериям.

- Что было главным критерием?

- Талант - или его отсутствие. При этом Олег Павлович нас любил и жалел. Однажды мы праздновали его юбилей, а декорацией на спектакле был огромный стол, за которым все едят. Время было голодное, в основном использовали бутафорию. Но в тот вечер стол был уставлен настоящими яствами: фрукты, овощи, колбасы, даже фаршированная хрюшка была! И когда все закончилось, встал вопрос: куда все это девать? Олег Павлович сказал: «Конечно, ребятам, в общагу!». Ели мы все это долго, я даже с таксистами колбасой расплачивалась. Помню, как они радовались и с каким удовольствием брали эту колбасу, ведь в то время в магазинах ее просто не было.

- Скажите, какой главный жизненный урок он вам преподал?

- Он всегда говорил, что самое главное - это дисциплина, внутренняя и внешняя. И для него всегда было крайне важным, чтобы артист соответствовал человеческим нормам. Для меня дисциплина - это моя личная планка и планка, которую Олег Павлович задал нам всем, ниже которой нельзя ни в коем случае опускаться. И он учил нас чувствовать ответственность перед зрителем за тот конечный результат, который мы ему представляли.

- Дома у вас тоже дисциплина? Строго воспитываете детей?

- Скорее, нет: я никогда абсолютно ни на чем не настаиваю. Например, старший сын Даня в достаточно юном возрасте решил заниматься теннисом…

- И вы его туда отвели…

- Не я, он сам. Я просто дала ему эту возможность, пошла навстречу, хоть для меня это было и нелегко. Зато сейчас у него серьезные успехи в большом теннисе, он уже профессиональный спортсмен, всю свою энергию направляет туда. Точно так же и дочка Глаша. Она очень талантливая, снимает мультфильмы, клипы. Кажется, в сети она популярна… Но если ей это надоест - что ж, пусть найдет себе другое занятие. Но я навязывать ничего не буду. Считаю, что человек должен сам выбрать себе занятие в жизни, будущую профессию.

- А у ваших детей не было желания продолжить актерскую династию?

- Нет, про это они даже не думают. Хотя Даня имеет актерский опыт: когда ему было примерно три года, он вместе со мной снялся в сериале «Полный вперед!». Но он, наверное, ничего с того времени и не помнит. Опять же, я их не отговаривала - дети сами сделали выводы. Они же видят всю эту жизнь: я постоянно то на съемках, то на гастролях…

- Как проводите время с детьми, когда не нужно спешить на работу?

- Как пойдет, специально ничего не придумываем. Валяемся, смотрим вместе кино, болтаем, гуляем. Недавно мы переехали из Москвы за город, там такое раздолье! Скоро лето - а значит, мы все вместе, как всегда, отправимся во Францию, там у нас тоже есть домик.

- Ксения, а что для вас в актерской профессии самое сложное?

- Знаете, порой так хочется просто побыть самой собой! А актерская профессия всегда предполагает быть кем-то, быть такой, какой тебя хотят видеть…

- Если бы можно было повернуть время вспять и вам бы снова пришлось выбирать профессию - какую бы вы выбрали сейчас?

- Я об этом, кстати, недавно думала. И поняла, что я бы ничего в своей судьбе менять не стала. Я считаю, что в моей жизни все идет так, как должно идти. И я бы снова, не думая, выбрала быть актрисой.

- Не так давно у вас родился третий ребенок. Получается ли у вас совмещать воспитание малыша с работой?

- Конечно, так работать, как привыкла, сейчас не получается. Но и няню пока не берем - справляемся сами. Если мне надо уехать, с Николаем сидит супруг, если надо ему - дома остаюсь я. А вот когда «находит коса на камень» - зовем мою маму. Николаша для нас - такое счастье! Он родился в тот же день, когда мне исполнилось 40, а супругу - 49. И сейчас мы просто наслаждаемся своим родительством - ведь дети растут так быстро!..

Елена Соколова, фото из личного архива Ксении Лавровой-Глинки