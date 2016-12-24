Как отличить аллергию от простуды?

С наступлением тепла многие жалуются на ухудшение самочувствия. У кого-то горло першит, у кого-то нос потёк и глаза слезятся, как при ОРЗ. Неужели снова простудились или где-то подхватили вирус? Маловероятно, так как пик заболеваемости уже прошел. А вот аллергическая реакция вполне может быть, так как сезон пыления самых сильных растений-аллергенов только начинается.

О том, как отличить аллергию от простудных заболеваний, какие меры принять в том или ином случае, рассказывает оториноларинголог (ЛОР) высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

- Владимир Михайлович, когда начинается сезон пыления деревьев, у лор-врачей пациентов прибавляется? И с какими жалобами обычно обращаются в это время?

- Чаще всего с аллергическим ринитом. А он, можно сказать, относится к одному из вариантов хронического ринита. К аллергологу, как правило, обращаются те, у кого проявления аллергии более общие - когда кроме насморка появляются зуд в глазах, жжение, постоянное чихание. Если же аллергия все-таки больше бьёт по лор-органам, то пациент приходит к лор-врачу. Мы всегда готовы к этому сезону: из практики известно, что, когда начинается сезон цветения, поток пациентов увеличивается. Со многими проявлениями люди самостоятельно справиться не могут. Например, начинают пользоваться сосудосуживающими каплями, чтобы избавиться от заложенности носа. Но этот способ в данной ситуации не помогает. Понятно, что хочется дышать любым путем, но аллергия настолько сильна, что сосудосуживающие капли дают слабый эффект. Иногда, кстати, уже по этому признаку можно понять, что у человека вовсе не банальная простуда.

- Чем еще проявления простуды отличаются от аллергических признаков?

- ОРЗ или ОРВИ случаются осенью или зимой. В это время люди возвращаются с юга, с дач, из деревень, скученность населения возрастает, и вирусная инфекция легко распространяется воздушно-капельным путем. Температура тела при этих заболеваниях будет нарастать, выражены и так называемые продромальные явления - когда человека лихорадит, появляется сильная слабость и хочется весь день лежать. Аллергия совершенно чётко проявляется либо в определенный отрезок времени, либо в каком-то конкретном месте, где много цветущих деревьев. Например, человек приехал на дачу, а под окном березы, и он мгновенно отреагировал на их пыльцу: у него начинается приступ.

- Многие аллергики ругают город за грязный воздух и стремятся уехать за город…

- Это ошибка. Растительности за городом гораздо больше, больше и циркуляция воздушных масс, которые содержат пыльцу растений, нет высоких зданий, ветер разносит пыльцу на большие расстояния. Плюс отсутствие адекватной медицинской помощи, которую иногда только в городе можно получить. Поэтому, если человек уже знает, как бороться с недугом, то к сезону он должен быть вооружен необходимыми лекарственными препаратами. А если из года в год обострения повторяются, но еще ни разу не лечились основательно, нужно срочно обращаться к врачу.

- А к кому идти: к лору или все-таки к аллергологу?

- Первично можно прийти к лор-врачу, его рекомендации будут такими же, как и у аллерголога, если на аллергены реагируют лор-органы. Но если врач увидит, что необходима помощь аллерголога, он порекомендует эту консультацию.

- А механизмы, которые вызывают насморк при аллергии и простуде, тоже разные?

- Есть такое понятие, как хронический вазомоторный ринит, у него две формы. Одна - нейровегетативная: это состояние зимнего периода, когда вокруг сыро, промозгло, человек часто переохлаждается, и из-за этого происходит приток крови к сосудам носовых раковин. В итоге они увеличиваются, прохождение воздуха затрудняется, при таком состоянии пациенты говорят: «нос заложен». А вторая форма как раз аллергическая. Это очень яркое состояние, его трудно не заметить, поэтому его вынесли в отдельный диагноз. При аллергии организм старается выстроить барьер, то есть утолщить слизистую оболочку носа, увеличить ее в размерах, чтобы аллергены не попадали дальше в кровоток. А есть и третье состояние: острый ринит, это всем известный насморк. Еще одна патология - это истинное увеличение носовых раковин, в этом случае нос постоянно плохо функционирует. И здесь поможет только хирургическая операция: частично отсекают носовые раковины.

- Все чаще говорят о заложенности носа при искривлении носовых перегородок…

- Это не ринит, конечно, а именно искривление перегородки. Диагностировать его несложно. Но если, например, в носу есть полипы, то при этом состоянии будет выделяться большое количество слизи. И пациенты иногда не знают о полипах и годами лечат насморк. А всего-то и надо - показаться врачу.

- Врач полипы видит невооруженным глазом?

- Да - если они находятся в передней части носа, то есть как бы на выходе. А если находятся глубоко - может потребоваться эндоскопическое исследование. Тогда картину в носу врач может показать и самому пациенту. Вот, пожалуй, главные принципы диагностики, которые позволят отличить ОРЗ или ОРВИ от аллергической реакции, протекающей по принципу лор-заболеваний.

- Выходит, что различные случаи требуют разного лечения… А пациенты по привычке все виды насморков и заложенностей носа сосудосуживающими каплями лечат…

- Совершенно верно! Покупают капли, они не дорогие, доступные - и вопрос с чистым дыханием как будто бы решили. Хотя на самом деле лишь немного сняли симптомы. Поэтому правильно, конечно, попасть на прием к специалисту хотя бы один раз, для постановки точного диагноза и назначения адекватных рекомендаций.

- Если все эти состояния не лечить, здоровье будет ухудшаться? Полипы, например, не будут же стоять на месте годами?

- Полипы будут расти однозначно. Искривление перегородки носа, возможно, не будет прогрессировать, но слизистая будет постоянно утолщаться. И аллергический ринит на этом фоне будет переноситься тяжелее. Более того, если в этом году пациент реагировал на один аллерген, например на березу, то в следующем он уже среагирует, например, на березу и на дуб, и так по нарастающей. Если воспалительные процессы уходят с носа на трахеобронхиальное дерево - это может перейти в бронхиальную астму. И полипозный процесс, кстати, если не лечить, тоже может привести к бронхиальной астме. Поэтому этими состояниями нужно управлять, не пускать их на самотек.

- А ведь еще бывает, что аллергия возникает на сосудосуживающие капли. Особенно часто у детей, которым мамы буквально заливают носы, лишь бы не было заложенности.

- Тут нужно понимать ситуацию в целом. Если в воздухе аллергены витают, а мы дали сосудосуживающее и открыли нос, то в итоге дали больший приток воздуха, а значит, и аллергенов поступит еще больше. И мы их по дыхательным путям отправляем дальше - в носоглотку, в трахеобронхиальное дерево. Так недолго и до удушья довести человека. Поэтому нужно не капли в нос капать при аллергическом насморке, а закрыть окна, поставить увлажнитель воздуха в комнату, где аллергик находится. Поставить мойку воздуха - это прибор, который через воду прогоняет комнатный воздух, и пыльца и другие аллергены оседают в этой воде. Существуют и сухие фильтры тонкой очистки. По сути это пластиковая коробка, в ней находится фильтр, и он действительно хорошо чистит воздух, правда, быстро забивается, но эффект от него впечатляющий.

- А как защититься от аллергенов на улице? Что-то новое придумано?

- На улице можно использовать маску, она должна быть немного увлажнена. Есть сейчас в продаже и противоаллергические маски. О них знают специалисты, которым нужна защита от микрочастиц - например, на производстве лекарств в фармкомпаниях, чтобы люди не дышали пылью лекарств. Нужно взять за правило после выхода на улицу, если сезон пыления еще в разгаре, принимать душ или промывать глаза и нос физраствором.

- Владимир Михайлович, простая морская вода может применяться для промывания носа?

- Если вы на море - то возможно. Но не нужно для этих целей везти морскую воду с курортов. Она не может быть стерильной, и пользоваться ею уже через несколько дней небезопасно. Это неправильная установка: налить в открытом водоеме воду и пользоваться ею, как будто она прошла контроль и была разлита на фабрике. Если нет финансовой возможности покупать аптечные средства с морской водой, тогда уж лучше пользоваться физраствором. Это отличное для лор-процедур средство. Стерильность есть, соленость есть - что позволит оттягивать на себя слизь, в которой скопились аллергены. И дешево стоит, что немаловажно.

- А как в принципе создать носу идеальные условия - по влажности, температуре?

- Идеальные условия - жить в приморском крае. Те, кто живут на море, лишены проблем с кожей, потому что есть соленая вода и солнце. Лишены проблем с носоглоткой - это аденоиды, тонзиллиты, фарингиты, гаймориты и так далее. Морской бриз - это увлаженный чистый воздух. Поэтому тем, у кого нет возможности жить на море, нужно стараться хотя бы раз в год выезжать на морской курорт - чтобы промыть носоглотку чистым увлажненным воздухом. Это здорово укрепляет иммунитет на целый год.

- А если сезонная аллергия со стороны лор-органов с каждым годом протекает все сильнее, что можно посоветовать из современных средств или методов?

- Если аллергия бесчинствует, лор может предложить сделать так называемую внутриносовую блокаду. Это уколы в носовую раковину. Делать их не больно и не страшно, так как используется шприц с небольшой иглой. Проводится недельный курс, с понедельника по пятницу. И сразу же после его окончания аллергик снова чувствует себя «нормальным человеком». Курс нужно делать в самом начале сезона пыления того растения, на которое есть аллергия. Если в семье есть аллергики - обязательно нужно иметь небулайзер. Он необходим, когда у детей или пожилых людей появляются симптомы ложного крупа как аллергической, так и вирусной природы. Человек начинает задыхаться, и есть два варианта действий: прийти в ванную, открыть воду и дышать влажным воздухом - или подышать через небулайзер хотя бы физраствором. И вызывать скорую помощь. Небулайзер и ампулы с физраствором должны находиться в доступном месте, а не на дальних антресолях. Кстати, при аллергическом рините тоже полезно подышать физраствором, а потом - откашлять, отсморкать слизь из бронхов и носоглотки.

- Давайте еще раз напомним, сколько все-таки можно пользоваться сосудосуживающими каплями?

- Обычно рекомендуют не больше недели. Если по медицинским показаниям, то можно использовать и две недели. Но не месяц, совершенно точно - за это время разовьется привыкание, и организм перестанет самостоятельно выбрасывать адреналин в носовую раковину. В итоге нос разбалуется и будет требовать все больше лекарств.

- То есть с любым насморком к врачу?

- Не стоит волноваться, когда ситуация банальная, больше психосоматического характера. Это из разряда «само пройдет». Но некоторые ведь умудряются с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом годами сидеть дома и думать, что это их опять где-то продуло и вскоре все рассосется. А ведь вопрос можно решить быстро и четко: сдать тест или кровь на аллергию. Достоверность стопроцентная. И чем более специализировано медучреждение - допустим, на иммунологии, аллергологии, тем информативнее результаты исследований. Определитесь с диагнозом и поддерживайте здоровье в содружестве с врачом.

Лариса Зелинская