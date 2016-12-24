Кадастровые работы - что и как?

К услугам кадастрового инженера обращаются, как правило, тогда, когда требуется поставить на кадастровый учет объекты недвижимости (земельные участки, дома, квартиры, садовые дома), учесть их изменения (перепланировка, раздел или объединение земельного участка, помещения).

Между заказчиком и кадастровым инженером заключается договор подряда. Заказчик сам контролирует выполнение условий договора подряда, так как в его интересах, чтобы работа была сделана должным образом. В результате проведенных кадастровых работ заказчику передаются межевой план, технический план или акт обследования.

Что касается стоимости кадастровых услуг, то она определяется сторонами договора подряда путем составления сметы. Соответственно, цена кадастровых работ - это предмет договоренности сторон: кадастрового инженера (подрядчика) и заказчика.

Законодательством определено, что предельные максимальные цены кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости могут устанавливаться субъектами Российской Федерации. Тогда как государственный кадастровый учет – процедура бесплатная.

Обязательным условием при выборе надежного исполнителя кадастровых работ является наличие действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера. Для этого необходимо удостовериться, содержатся ли о кадастровом инженере сведения в государственном реестре кадастровых инженеров, который размещен на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Реестр кадастровых инженеров».



