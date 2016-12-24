Зарплата со статусом

Республиканские чиновники отчитались о своих доходах

Вслед за федеральными чиновниками и депутатами Государственного собрания РМ отчеты о своих доходах представили Глава Мордовии, мэр Саранска, а также руководители исполнительных органов власти республики. В целом, согласно опубликованным сведениям, заработки их несколько выросли - на уровне инфляционных значений. Хотя, понятно, есть и исключения…



Первые лица

Руководитель тринадцатого региона Владимир Волков заработал в прошлом году менее 2 миллионов 791 тысячи рублей (в 2016 г. для сравнения - 3 345,9 тысячи рублей). Никаких крупных покупок лидер Мордовии, очевидно, не совершал. В собственности его все так же находятся три земельных участка общей площадью 3113 кв. м (еще около 20 соток земли числятся в пользовании), жилой дом (375,1 «квадрата») и 166-метровая квартира. При этом супруга Главы принесла в семейный бюджет 1,73 млн руб., или на 180 тысяч больше, нежели годом ранее. Транспортных средств, судя по декларации, у четы Волковых нет.

Премьер-министр Мордовии Владимир Сушков по доходам за минувший год остался при своем - 2 миллиона 513,8 тыс. руб. (годом ранее - 2 521,3 тысячи рублей). Выросли, правда, доходы супруги (с 376,3 до 487,2 тысячи). Из недвижимости, принадлежащей семье, можно отметить 24 сотки земли, жилой дом, площадью 201,7 кв. метра да треть доли в 102-метровой квартире. Автомобилем же Председатель регионального Правительства пока так и не обзавелся.

Благосостояние семьи столичного градоначальника за истекший период также почти не изменилось. И если сам Петр Тултаев заработал менее 2,4 миллиона рублей (2,5 млн в 2016 г.), то жена - 2,1 миллиона, или на те же самые сто с лишним тысяч больше, чем годом ранее. Семья, как и ранее, владеет квартирой площадью 92,6 кв. метра. Притом все остальное имущество - 265-метровый дом, автомобиль Nissan Qashqai и 32 сотки земли - принадлежит супруге саранского мэра.

Скромность не порок

Самым богатым членом республиканского кабинета министров традиционно стал вице-премьер - министр целевых программ Алексей Меркушкин, отчитавшийся в получении почти 26 миллионов 632,3 тысячи рублей по итогам прошлого года. По сравнению с не самым доходным для себя 2016 г., заработки чиновника разом выросли на 10,4 млн. А вот жена его смогла пополнить семейный бюджет лишь на 803 тысячи рублей, что на 323 тысячи меньше, нежели годом ранее. В собственности министра ныне находятся жилой дом площадью 903 квадратных метра, три квартиры (61,2, 154,9 и 166,4 «квадрата»), четыре земельных участка (общей площадью чуть более 3,7 гектара), машино-место и снегоход. Еще одна квартира (75,3 кв. м) принадлежит супруге.

На втором месте со значительным отставанием оказался бывший министр внутренних дел республики, а ныне - председатель Счетной палаты Николай Ларьков, заработавший в прошедшем году чуть менее 4,1 млн руб. Он по-прежнему владеет 107-метровой квартирой и двумя гаражами (57,1 и 26,8 кв. м), его супруга - частью 69-метровой квартиры. При этом, как следует из декларации, Николай Сергеевич все же избавился от старенького Lexus LX-470. Ибо сегодня весь его «автопарк» состоит из Toyota Land Cruiser 200 да снегохода Yeti pro V-800.

Аналогичный доход - 4 044 тыс. рублей - задекларировал и заместитель Председателя Правительства РМ Геннадий Комусов, чьи заработки выросли за год примерно на 2 миллиона рублей. Впрочем, удивляться тут, прямо скажем, нечему, ибо в списке принадлежащих ему объектов недвижимости более не фигурирует дачный домик с земельным участком. В собственности вице-премьера ныне значатся только квартира (107,6 кв. метра), 18-метровый гараж и кроссовер Honda CR-V. При этом в собственности супруги по-прежнему находится 53-метровая квартира.

Что же касается самых небогатых членов республиканского кабмина, то планка в 1 миллион рублей не поддалась на сей раз только троим - начальнику ветеринарной службы Александру Кечайкину (854,8 тыс. рублей) да двум министрам-новичкам (образования - Галине Явкиной - 843 тысячи и юстиции - Сергею Конычеву, заработавшему 780,4 тыс. руб.).

Плюс с минусом

И напоследок несколько слов о доходах государственных гражданских служащих Администрации Главы РМ. Самым богатым из них является государственный советник руководителя региона Николай Петрушкин, задекларировавший почти 4,57 млн рублей. Здесь, однако, надо учесть, что тот лишь в сентябре прошлого года уступил свое кресло в верхней палате российского парламента экс-послу РФ в США Сергею Кисляку. То есть основную часть доходов принесла ему именно законотворческая работа. Заработки супруги бывшего сенатора тоже снизились - с 456 до 356 тысяч. В собственности Николая Владимировича сейчас значатся два земельных участка общей площадью 1900 квадратных метров (самое большое 2800-метровое владение официально записано на жену), половина жилого дома с хозяйственными постройками (359 кв. м) и 50-процентная доля в 87-метровой квартире.