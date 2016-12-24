Заброшенную землю можно узаконить

Чтобы увеличить фактическую площадь своего участка за счет заброшенного земельного участка и не нарушить законодательство, необходимо соблюсти следующие правила и процедуры.

Во-первых, участки должны быть смежными. В соответствии с действующим законодательством земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении или выделе из земельных участков, а также из земель государственной или муниципальной собственности. При объединении смежных земельных участков существование смежных участков прекращается. При этом у собственника возникает право собственности на вновь образованный земельный участок.

Во-вторых, необходимо найти собственника соседнего заброшенного земельного участка, заключить с ним договор купли-продажи и зарегистрировать право собственности. Для уточнения информации о собственнике земельного участка рекомендуем получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), содержащую, в том числе описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на него и т.д. Как отмечают специалисты, «бесхозяйных» земельных участков, в наличии которых уверены многие, не существует.



