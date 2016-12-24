Татьянин день определил победительницу

Жилищные услуги подорожали
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
24 января Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» - медалями «За...
Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила благоустроить в Cаранске в прошлом году 63 дворовые территории и проспект...
В число доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина вошли несколько представителей Мордовии
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
В России планируется узаконить деятельность частных военных компаний
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
Накануне новогодних праздников в региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция. Управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин...
Петр Тултаев разбирался в перипетиях жителей общежития на ул. Студенческой