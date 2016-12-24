Татьянин день определил победительницу

25 января в Чебоксарах во Дворце культуры Чувашского государственного университета состоялся финал XV межрегионального конкурса-фестиваля «Татьяна Поволжья-2018». К нему участницы готовились несколько месяцев у себя дома, и пять дней в ДК ЧГУ. Шесть красавиц из пяти регионов - Пензенская область, Удмуртия, Марий Эл, Чувашия, Мордовия - боролись за корону победительницы. Мордовию на конкурсе представляла студентка 3-го курса архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарёва Татьяна Кручинкина.

Все пять дней конкурса были наполнены событиями. «Нас очень хорошо встретили, - вспоминает Татьяна Кручинкина, - оказали теплый приём. Уже первый день был очень насыщенным, мне понравились экскурсия по вечернему городу, а также знакомство с Чувашским государственным университетом. Я узнала многое о деятельности студентов, о том, какие в Чувашии добрые и общительные люди». Затем Татьяны дали пресс-конференцию, где презентовали свои видеоролики и ответили на вопросы журналистов. Состоялась жеребьёвка, на которой девушки узнали номера, под которыми они выступят в финале, а вечером - торжественное концертное открытие конкурса.

Несмотря на плотный график репетиций и дефиле, конкурсантки успели поучаствовать в нескольких фотосессиях, а представители делегаций - посоревноваться в тимбилдинге в парке «Амазония». Напомним, что конкурс-фестиваль «Татьяна Поволжья» проводится ежегодно среди вузов Приволжского федерального округа. В 2017 году он состоялся на базе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва. Тогда победу одержала студентка медицинского факультета Чувашского государственного университета Татьяна Семёнова. Именно ее и нашу Татьяну Кручинкину пригласили на эфир журналисты чувашского радио для беседы об истории конкурса.

Финальный вечер 25 января включал несколько этапов: конкурс-дефиле «Мифический герой моего края», конкурсы социальных проектов и групп поддержки, конкурс талантов, дефиле в вечерних платьях и конкурс роликов «Я - патриот». Победительницей XV межрегионального конкурса-фестиваля «Татьяна Поволжья-2018» стала Татьяна Мешкова из Пензенского государственного университета. Наша Татьяна Кручинкина стала лучшей в номинациях «Мисс очарование» и «Мисс дружба» и привезла на родину звание «Вице-мисс» конкурса «Татьяна Поволжья-2018».